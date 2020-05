Verbijstering en “dwaasheid” in Frankrijk: honderden fans bestormen veld tijdens illegale voetbalmatch GVS

26 mei 2020

07u01 0 Le Monde, Ouest-France Verontrustende beelden vanuit Frankrijk. Honderden fans woonden zondagmiddag een in het geheim georganiseerde voetbalmatch bij tussen twee lokale clubs in Straatsburg. Op de koop toe bestormde een ware mensenmassa het veld na het beslissende doelpunt. “Deze dwaasheid kan een rampzalige impact hebben op onze gezondheid.”

🇫🇷 Pandémie de #coronavirus : c’est un employé municipal de la ville de #Strasbourg qui aurait ouvert le stade dans lequel c’est affronté un match de #foot (#Neuhof VS #Hautepierre) illégal rassemblant près de 400 personnes. L’homme serait recherché. (BFMTV) #deconfinement. pic.twitter.com/bq1bYnUCMV Conflits(@ Conflits_FR) link

In Frankrijk zijn bijeenkomsten met meer dan tien personen verboden. De verbazing bij de lokale autoriteiten van Straatsburg was dan ook groot toen er plots melding werd gemaakt van een illegale voetbalmatch. In het Stade Paco Mateo kwamen een vierhonderdtal supporters samen voor een burenduel tussen Neuhof en Hautepierre - twee districten in de Franse stad. Van social distancing was geen sprake, zeker niet toen de aanwezigen het veld bestormden bij het beslissende doelpunt. Er werd gevierd, gedanst en gezongen, alsof corona niet bestond. De wedstrijd werd twee dagen eerder op sociale media aangekondigd, de autoriteiten wisten van niets.

De politie kwam na een tijdje tussen, maar kreeg weinig vat op de aanwezige meute. “We zullen de hele zaak tot op de bodem uitspitten”, meldt de woordvoerder van de lokale overheid van Straatsburg. In Frankrijk hoopten ze geheime matchen te vermijden door de doelen te verwijderen, maar om een of andere reden werden de twee goals van het Stade Paco Mateo (nog) niet afgebroken. “Bovendien moet de persoon die dit georganiseerd heeft sleutels van de accommodatie hebben gehad.”

In Frankrijk is het incident een hot topic. Serge Oehler, de sportfunctionaris in Straatsburg, belooft streng op te treden. “Wat dit weekend is gebeurd, is onverantwoord en bijzonder ernstig. Het is aan mij om dit krachtig te veroordelen en daar ook naar te handelen. Mocht blijken dat ook de clubeigenaars hiervan wisten, zal er een evenredige reactie komen. Dit kan voor een nieuwe dreiging zorgen. Deze dwaasheid heeft een rampzalige impact op onze gezondheid.”

Ondertussen gaan de beelden als een lopend vuurtje rond op sociale media.

⚽ À Strasbourg, un match de foot inter-quartiers réunit 400 personnes.



Alors que les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours interdits, une rencontre de football entre deux quartiers a regroupé entre 300 et 400 personnes dimanche ➡️ https://t.co/y9pcTKeFzg pic.twitter.com/FI05soUszG Ouest-France(@ OuestFrance) link