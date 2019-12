Veiligheidsmaatregelen énorm voor Clásico uit angst voor Catalaanse protesten Edwin Winkels

18 december 2019

08u29

Bron: AD 1 La Liga De veiligheidsmaatregelen zijn vanavond enorm bij de Clásico. Niemand weet wat er precies kan gebeuren als het Catalaanse protest oplaait.

De Tsunami Democràtic is een enigmatische organisatie. Een protestbeweging zonder zichtbare leiders. De communicatie tussen de verborgen kopstukken en hun volgelingen verloopt niet via WhatsApp maar via Telegram, waarop de berichten moeilijker door buitenstaanders te onderscheppen zijn. Deze zijn versleuteld en dienen om op het laatste moment ergens een protestactie uit te roepen en de politie zo voor te zijn.

De Tsunami werd opgericht toen in oktober de Catalanen massaal protesteerden tegen de lange gevangenisstraffen die negen van hun politieke leiders werden opgelegd. De eerste dag slaagde de groepering erin duizenden demonstranten naar het vliegveld van Barcelona te krijgen, dat nagenoeg werd platgelegd. De dagen erop volgden andere demonstraties in heel Catalonië. Omdat die vaak eindigden in gewelddadige rellen, werd besloten de wedstrijd tussen FC Barcelona en Real Madrid, die voor 26 oktober gepland stond, uit te stellen.

Tot vandaag. Vanavond vóór en na 20.00 uur, het aanvangstijdstip van de Clásico, moet blijken of de Tsunami nog dezelfde kracht heeft als twee maanden geleden. In Catalonië is de rust nagenoeg teruggekeerd, protestacties zijn er nog nauwelijks. Volgens de groepering zouden ruim 20.000 mensen zich hebben aangemeld om vooraf aan het duel in de omgeving van Camp Nou te demonstreren.

Dàt baart de politie nog de minste zorgen. Een Clásico brengt namelijk altijd al bijna 100.000 mensen op de been, en vanwege de jihadistische terreurdreiging is de risicofactor de laatste jaren altijd al 4 geweest, op een schaal van 5. Het verschil is dat er vanavond nog iets meer politie op de been zal zijn dan gewoonlijk. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken in Madrid stuurt 500 extra man oproerpolitie. In totaal wordt gesproken van 3.000 tot 4.000 man aan politie en beveiligers.

In escorte naar stadion

Twee aspecten krijgen de meeste aandacht van de agenten. Tsunami heeft in een verklaring gezegd dat het de wedstrijd zelf niet wil boycotten, maar gezien het recente verleden vertrouwen de overheden dat niet. Zo bestaat de vrees dat (de bus van) Real Madrid problemen krijgt om bij het stadion te komen.

Om die poging te voorkomen komen de Madrilenen rond het middaguur aan bij het hotel Princesa Sofía, dat op slechts enkele honderden meters van Camp Nou ligt. Ook de spelers van Barça moeten zich, tegen de gewoonte in, om die tijd in dat hotel verzamelen, net als de scheidsrechter en zijn assistenten. Vermoedelijk zullen de twee bussen onder escorte samen naar het stadion rijden.

Het andere risicomoment is de wedstrijd zelf. De politie sluit niet uit dat demonstranten tijdens het duel het veld willen bestormen, om zo voor de televisiecamera’s de internationale aandacht te krijgen die ze zoeken; met Engelstalige spandoeken (‘Spain, sit and talk’) pleiten ze voor een dialoog met de Spaanse regering over de onafhankelijkheid van Catalonië.

Agenten in burger

Niettemin zijn er voor een Clásico doorgaans weinig kaartjes in de vrije verkoop, omdat de Barça-socio’s zelf massaal het duel willen bezoeken. Maar om het zekere voor het onzekere te nemen, zouden volgens sommige media enkele honderden agenten in burger tussen het publiek zitten om een protest in de kiem te kunnen smoren.

De aandacht voor het politieke protest heeft de aandacht voor de sportieve kant van de wedstrijd de laatste dagen naar de achtergrond verdrongen. En dat terwijl de twee aartsrivalen vanavond om de koppositie strijden: ze hebben tot nu toe evenveel punten gehaald.