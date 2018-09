Veel voetbal vanavond op HLN.be: 12 matchen Croky Cup in onze liveblog, Mignolet in doel tegen Chelsea en zware uitmatch voor Real Madrid Redactie

26 september 2018

15u50 1 Voetbal Een stevige hoofdschotel voetbal vanavond op het menu. Als aperitief lijsten we even op wat U vanavond op HLN.be mag verwachten.

In de zestiende finales van de Belgische beker maken onze eersteklassers hun intrede. Gisteravond leverde dat met de exit van Waasland-Beveren door vierdeklasser Mandel United al een serieuze verrassing op - volgen er vandaag ook? In een liveblog brengen we elk doelpunt dat er in de twaalf matchen van vanavond gemaakt wordt, met speciale aandacht voor de matchen van Club Brugge, Genk, Gent, Standard en ook de streekderby. KV Mechelen - Antwerp. Hier vind je trouwens een lijstje met 'oude bekenden' bij de zogenaamde kleintjes voor vanavond in de Croky Cup.

Ook in het buitenland wordt er volop gevoetbald en springt de affiche Liverpool - Chelsea in het vizier. Niet in het minst omdat Simon Mignolet voor het eerst in acht maanden eindelijk nog eens tussen de palen staat bij de Reds. Lees er hier meer over. Ook Tottenham-Watford en Arsenal-Brentford staan op het programma in de derde ronde van de Carabao Cup (de vroegere League Cup), waarin Manchester United zich gisteravond al blameerde.

In de Serie A is Cristiano Ronaldo alweer opnieuw aan zet: Juventus ontvangt Bologna. Ook het Napoli van Dries Mertens speelt thuis, tegen Parma. In Spanje maakt Real Madrid de stevige verplaatsing naar Sevilla, dat vorige week Standard nog met 5-1 inblikte. Barcelona trekt naar rode lantaarn Leganes. In Valencia - Celta Vigo gaat Michy Batshuayi op zoek naar zijn eerste goal in het shirt van de Spanjaarden. In de Bundesliga is het afwachten of het Dortmund van Witsel thuis tegen Nürnberg kan profiteren van de misstap van leider Bayern München, dat gisteravond thuis tegen Augsburg op 1-1 bleef steken. In de Ligue 1 ten slotte is het na de Monegaskische miskleun tegen Angers uitkijken of de productieve Meunier ook kan scoren thuis tegen het Stade Reims van Björn Engels, die in de basis verwacht wordt, en Thomas Foket. Matz Sels speelt met Strasbourg in Marseille.

De matchen in de Croky Cup:

20u: Cercle Brugge - Beerschot-Wilrijk (1B)

20u: KRC Genk - SK Lommel (1B)

20u: Olympic Charleroi (2e am.) - Lokeren

20u: Virton (1e am.) - KAA Gent

20u30: Hoogstraten VV (2e am.) - KV Oostende

20u30: Dessel Sport (1e am.) - Moeskroen

20u30: Deinze (1e am.) - Club Brugge

20u30: Heist (1e am.) - Zulte Waregem

20u30: Standard - Knokke FC (1e am.)

20u30: Eendracht Aalst (1e am.) - Charleroi

20u30: STVV - KFC Duffel (2e am.)

20u45: KV Mechelen (1B) - Antwerp