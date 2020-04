Vandaag UEFA-vergadering over transferperiodes en spelerscontracten: “Als hervatten in mei of juni niet lukt, dan gaat dit seizoen verloren” NVK

01 april 2020

07u45 0

Het blijft afwachten of de Belgische competitie hervat, en zo ja, in welke vorm. De Pro League wacht daarvoor op advies van hogerhand. Dat treft: vandaag organiseert de UEFA een teleconference om enkele hete hangijzers te bespreken. Met stip genoteerd: wat met de transferperiodes, nu corona het wereldvoetbal gijzelt en het niet duidelijk is wanneer de huidige competities eindigen of de volgende starten?

Voorzitter Aleksander Ceferin vertelde al dat er drie pistes openliggen. Competities hervatten in mei, begin juni of eind juni. "Als dat niet lukt, zal dit seizoen verloren gaan." Ondertussen kreeg onze redactie een document van de FIFA in handen, waarin ze aanbevelingen doet. De FIFA stelt voor om spelerscontracten automatisch te verlengen zolang het huidige seizoen loopt. Ze roept de spelers en trainers op om een deel van hun loon af te staan. En wat met de transfermarkt? Daar is minder duidelijkheid over. De wereldvoetbalbond wil enerzijds 'globaal coördineren', maar geeft aan dat het wellicht geval per geval zal moeten bekijken. Alleen wil niemand zelf een competitief nadeel creëren door bijvoorbeeld de markt vroeger te sluiten dan de concurrerende landen.