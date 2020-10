Vandaag overleg haalbaarheid amateurvoetbal in open lucht: “Kleedkamers moeten dicht en dat is in de winter moeilijk” Redactie

13 oktober 2020

Nadat minister Weyts gisteren zaalvoetballen en een reeks andere binnensporten verbood voor iedereen die ouder is dan 12, is er vandaag ook overleg over de haalbaarheid van amateurvoetbal in openlucht. Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen dat het amateurvoetbal in goede banen leidt, zit daarover samen met zijn raad van bestuur. “De kleedkamers moeten sluiten en dat is in de winter toch moeilijk”, aldus Van Craen. “Het wordt een kwestie van afwegen.”

Veel hangt ook af van de kantines. Die mogen voorlopig openblijven, onder dezelfde strikte voorwaarden als de horeca: mensen mogen alleen aan tafel zitten, in groepjes van maximaal vier personen en de tafels moeten anderhalve meter van elkaar staan. “Maar als die zouden sluiten, leggen we de competitie stil. Dat hebben we in augustus al besloten.”

