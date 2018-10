Vanavond live op HLN.be: België - Nederland, Zweden - Jong België én Frankrijk - Duitsland Redactie

16 oktober 2018

18u01 0 Voetbal De 127ste editie van de Derby der Lage Landen wordt vanavond in Brussel gespeeld (20u45), D-Day voor Jong België in Zweden (18u30) en Frankrijk - Duitsland (20u45), een wel erg leuke affiche in de Nations League: de voetballiefhebber kan in hectische tijden vanavond nog eens zijn hart ophalen op HLN.be

De hoofdbrok is ongetwijfeld de clash tussen de Rode Duivels en Nederland. Als fiere nummer één van de wereld lijkt dit het moment om de waardeverhoudingen met Oranje even op punt te stellen, zij het niet dat het Nederlandse nationale elftal stilaan uit een diep dal kruipt en zaterdagavond Duitsland met 3-0 klopte. Al leert de recente geschiedenis dat het al geleden is van 1997 dat Nederland ons nog eens kon kloppen. Toen werd het 0-3 op de Heizel, de derby’s die daarna gespeeld werden vind je HIER terug. De match, met zo goed als zeker ook minuten voor Dennis Praet, is te bekijken op vtm en natuurlijk ook in deze liveblog. Snel na de match lees je de eerste reacties en geven wij elke Rode Duivel individueel een punt op tien. In onze plusomgeving lees je het verhaal van onze chef voetbal Stephan Keygnaert en de analyse van onze analist Marc Degryse.

Voor de jonge Duivels van hun kant is het in de vooravond al D-Day. De ploeg van bondscoach Johan Walem heeft voldoende aan een puntje om zich te kwalificeren voor het EK, dat in 2019 plaatsvindt in Italië en San Marino. Ook deze match volgen we hier op de voet of is live te bekijken op Proximus Sports.

In het Stade de France ten slotte speelt de Mannschaft vanavond met het mes op de keel. Met een 1 op 6 bengelen de Duitsers helemaal onderaan in hun poule van de Nations League met Frankrijk en Nederland. Bij nieuwe puntenverlies in Parijs komt degradatie uit de A-League voor de Duitsers akelig dichtbij. Joachim Löw kreeg na de 3-0 in Nederland de volle laag, maar de Duitse bondscoach blijft in de aanloop naar het duel zelfbewust. “We wisteren dat er flinke kritiek zou komen, maar daar kan ik goed mee omgaan. Als dat alles is, hou ik het wel uit.” Volg de partij van Duitsland tegen de wereldkampioen op Eleven Sports of hier op HLN.be.