Vanaf vandaag geen publiek meer toegelaten bij wedstrijden: noodplan ligt klaar Frank Dekeyser

27 juli 2020

06u10 0 Voetbal De Wielrijdersbond wil duidelijkheid. De Pro League is zeker van zijn stuk: het voetbal gaat door. Maar het noodplan om competitiesport af te voeren ligt wel degelijk klaar. Stap één: ­sportwedstrijden zonder publiek. Voorts: hopen op beterschap.

Het was wachten op een statement.

De coronacijfers stijgen elke dag, de ­regels worden overal strenger. Sport is daarop dus geen uitzondering. Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) wachtte de Nationale Veiligheidsraad van vandaag niet af en vraagt, na overleg met verschillende actoren van het Vlaamse sportveld, om extra maatregelen. “We beseffen dat sportactivi­teiten en publieksbijeenkomsten een ­reëel risico vormen.”

De Veiligheidsraad beslist straks over zijn advies.

In concreto houdt dat in dat er nergens nog publiek zal worden toegelaten bij sportwedstrijden. Niet in een sportzaal, niet langs een voetbalveld, niet bij de koers. Alles achter gesloten deuren. ­Zowel bij de profs als bij de amateurs. Weyts: “We willen zo ook een houvast bieden aan sportfederaties, sportclubs en fans.”

Bovendien roept de minister op om ­zoveel mogelijk activiteiten buiten te organiseren. “We bieden de Vlamingen voldoende perspectief om in deze moeilijke tijden hun favoriete sport te beoefenen, maar wel veilig voor henzelf en voor de hele samenleving.”

Oranje draaiboek

Weyts heeft ook aangegeven dat hij een oranje draaiboek klaar heeft, mocht het nodig zijn – elke week wordt er opnieuw samengezeten. Dat omvat onder meer de stopzetting van alle sportactiviteiten met fysiek contact én competitiesport waar fysiek contact niet kan vermeden worden.

Oei, de voetbalwereld houdt dus best zijn hart vast?

Volgend weekend worden namelijk de bekerfinale en de promotiefinale ­gespeeld en een week later staat de start van de competitie gepland. Maar bij de Pro League maken ze zich voorlopig geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de huidige kalender kan gevolgd worden en ze sluiten zich aan bij de beslissing van Minister Weyts. “Veiligheid komt op de eerste plaats.”

Het spelen zonder publiek verandert eigenlijk weinig voor de profclubs. Nu was er een maximumaantal van 400 fans toegelaten. Onder meer Anderlecht had al aangegeven dat ze dan gewoon zonder publiek zouden spelen.

Binnen de Pro League is men ervan overtuigd dat er met de huidige manier van werken, kan gevoetbald worden. “Ons testprotocol is de beste garantie voor de start van de competitie. We zijn altijd strenger geweest dan gevraagd. Wij zijn voorbereid.”

Zo worden de ploegen één keer per week getest op het coronavirus. Bij een positieve test wordt die speler/trainer/medewerker in zelfisolatie ­geplaatst – zoals het geval bij onder meer Maarten Vandevoordt van Racing Genk – en worden zijn ploegmaats en collega’s opnieuw getest.

Volk langs de kant?

Bij de Belgische Wielrijdersbond zijn ze er iets minder gerust op. Volgende ­zaterdag wordt met de Heistse Pijl de eerste Belgische profkoers ­gereden sinds het coronavirus alles platlegde. Jos Smets, algemeen directeur van de KBWB, hoopt op antwoorden na de Veiligheidsraad. “We zullen hun beslissingen strikt opvolgen”, zei hij aan Belga. “Maar we willen wel dat er duidelijkheid komt, zodat we een plan kunnen opmaken. Want: betekent dit dat er ­enkel geen volk aan de start- en aankomstzone mag staan? Of geldt het verbod langs het hele parcours?”

Straks volgt wellicht het antwoord.

