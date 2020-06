Van zijn voorstelling met overgewicht over zijn eerste goal tot zijn enkelbreuk: het overzicht van één jaar Hazard in Madrid Valerie Hardie

13 juni 2020

11u00 0 Voetbal Eén jaar Eden Hazard bij Real Madrid. It has been a een bumpy ride. Een overzicht van de hoogte- en laagtepunten uit de voorbije 365 dagen van onze Rode Duivel in Spanje.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

13 juni 2019: 50.000 fans wonen de officiële presentatie van Hazard bij op Bernabéu. Hij oogt zorgeloos, maar zij die hem goed kennen, merken toch nervositeit op.

8 juli 2019: Hazard meldt zich met 5 kilogram overgewicht en een buikje op de eerste trainingsdag – “Vakantie is vakantie”. Meteen staat hij in het oog van de storm.

VIDEO: Eden Hazard bij zijn voorstelling in Bernabéu



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

15 augustus 2019: Tijdens een intervaltraining voelt hij een pijnscheut in de quadriceps. Het verdict is hard: spierscheur en een maand out.

14 september 2019: Met 30 dagen vertraging debuteert Hazard officieel in het shirt van Real. Hij speelt een half uur.

5 oktober 2019: Zijn eerste en laatste doelpunt. Na een aarzelende start veegt hij tegen Granada eindelijk de nul uit. Hij moet er veel langer op wachten dan zijn voorgangers-Galacticos.

VIDEO: Eden Hazard scoort zijn eerste goal voor Real Madrid

🇧🇪🐐 | EDEEEEEN HAZAAAARD! 😍



2️⃣-0️⃣ #RealMadridGranada 🇪🇸 pic.twitter.com/WFdUM76Jko Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

26 november 2019: Hazard heeft stilaan zijn draai gevonden, maar dan botst hij op Thomas Meunier. Na een drieste ingreep voelt hij iets kraken in de rechterenkel, die hij in 2017 al eens brak. De eerste diagnose luidt: 10 dagen out.

5 december 2019: Er valt een nieuw communique. Bij een scan ontdekken de dokters toch een microscheurtje in het enkelkapsel. Hij blijft 7 weken weg van het trainingsveld.

VIDEO: Meunier bezorgt Hazard enkelblessure in de Champions League



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

16 februari 2020: Hazard blijft met een licht oncomfortabel gevoel in de rechterenkel, maar na 3 weken trainen achter de dokters hem klaar voor zijn comeback. Hij maakt meer dan een uur vol tegen Celta.

22 februari 2020: Met een pijnlijke grimas en ontgoocheld verlaat Hazard op het uur het veld op Levante. De enkel weer geblesseerd naar een drieste ingreep. Een operatie lijkt onafwendbaar.

5 maart 2020: In Dallas, in de VS, opereert NBA-specialist Etienne Curry zijn enkel. Die wordt opgekuist en hij krijgt een nieuw plaatje ter versteviging. In zijn been zitten meer dan 30 hechtingen. Zijn seizoen lijkt over. Het EK halen wordt nipt.

VIDEO: Hazard loopt tegen Levante opnieuw een blessure op aan de enkel en staat maanden aan de kant



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

6 mei 2020: Een scherpe Hazard meldt zich aan op training voor de eerste sessie na de coronabreak. Hij heeft zijn handen uit de koekjestrommel weten houden tijdens zijn revalidatie. Dat zijn kinesist ziek werd (en niet meer langs meer langskomen) heeft hem er niet van weerhouden hard te werken aan zijn terugkeer. Het valt ook zijn ploegmaats op.

11 mei 2020: Hazard traint voor het eerst weer met de groep. Hij weet dat hij wedstrijden nodig heeft om helemaal op niveau te raken, maar met regelmaat tovert hij op training. Stilaan lijkt hij terug.

VIDEO: Eden Hazard dollen tijdens zijn revalidatie in een Frans kookprogramma



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.