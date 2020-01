Van voetbalheld tot staatsvijand: berooide Turkse spits Hakan Şükür is nu Uber-chauffeur in Californië ODBS

14 januari 2020

10u29

Bijna vier jaar na zijn vlucht naar Amerika zit een terugkeer naar Turkije er nog steeds niet in voor Hakan Şükür (48), legendarische spits die de Turken zo veel voetbalplezier schonk. In een interview vertelt de 'Stier van de Bosporus' dat president Erdogan hem alles heeft afgepakt. Naast zijn vrijheid ook al zijn geld. En dat hij nu in Californië aan de bak komt als Uber-chauffeur en boekenverkoper.

51 goals in 112 interlands voor Turkije, op handen gedragen door de fans van Galatasaray. De man die op het EK in 2000 België eigenhandig in diepe rouw dompelde. Die de Turken het brons schonk twee jaar later, op het WK in Japan en Zuid-Korea nadat hij nota bene in de kleine finale al na 11 seconden wist te scoren. Buitenlandse passages bij Blackburn en Inter leverden een pak minder succes op, maar in zijn thuisland verwierf een heldenstatus. Dat is hem na zijn carrière niet gegund. Een politiek avontuur dat startte in 2011 maar leidde tot een persoonlijk drama, nadat Şükür twee jaar later in onmin raakte met Recep Erdogan.

Volgens de regering zou Şükür zijn fortuin verleend hebben aan de ‘terroristische’ Gulen-beweging. Een misdaad waarop in Turkije een gevangenisstraf staat en in sommige gevallen zelfs een levenslange celstraf wordt gevorderd. Het begin van een lijdensweg. “Ik kreeg doodsbedreigingen, de winkel van mijn vrouw werd gevandaliseerd, mijn kinderen werden lastig gevallen, mijn vader (die in de zomer van 2018 zou sterven, nvdr) gevangen genomen en mijn hele vermogen werd verbeurd verklaard”, zegt hij daar nu over bij het Duitse ‘Welt Am Sonntag’. “Niets had ik nog. Erdogan nam me alles af. Mijn recht op vrijheid, vrijdom en werk. Terwijl niemand me kan uitleggen wat mijn vermeende rol was in die coup op de president. Ik heb nooit iets illegaals gedaan. Ik ben geen verrader of terrorist. Kijk, ik mag dan wel een vijand van de regering zijn, maar niet van Turkije. Ik hou van mijn land en van onze vlag.” Şükür vluchtte richting States, waar hij aanvankelijk een koffieshop in Californië opende. “Maar ik kreeg er geregeld bezoek van vreemde mensen. Nu ben ik er Uber-chauffeur en verkoop ik boeken.”

Dat geld heeft Şükür nodig. Want alles wat hij in zijn voetbalcarrière verdiend heeft, is weg. “Ik heb heel mijn vermogen in Turkije geïnvesteerd en dat zie ik nu in beslag genomen. Ik heb niets meer, nergens over de hele wereld.” Toch geeft Şükür de strijdbijl niet op. Hij blijft er de nadruk op leggen dat het anders moet en dat de Turken daarvoor moeten vechten. “Voor onze democratie en vrijheid. Daarvoor hebben we ook de steun nodig van de invloedrijke landen. Waarop hij zich rechtstreeks tot Erdogan richt. ‘Kies opnieuw voor democratie, gerechtigheid en mensenrechten. Toon interesse in de problemen van je mensen. Zorg ervoor dat je de president wordt die Turkije nodig heeft. Je hebt alles in de eigen handen. Verspreid dus vrede.’”

Şükür schreef zich in 2011 in bij de AKP-partij van president Erdogan. Ook daar lag aanvankelijk een grote carrière in het verschiet. Hij toonde kennis van zaken en zou als genodigde op een belangrijk huwelijk poseren met de Turkse president én Fethullah Gulen. De latere oppositieleider én de verspreider van een andere, meer Islamitische levenswijze in Turkije. Op zich was dat nog geen reden voor de val van Şükür. Dat waren zijn opvallende uitlatingen trouwens ook niet. Şükür liet verstaan dat hij zich niet langer een Turk voelde: "Ik ben een Albaniër en voel nog weinig voor Turkije." Gevaarlijke woorden in het steeds strenger wordende regime van Erdogan, al zou Şükür wel naam blijven maken in de AKP-partij.

De poppen gingen pas echt aan het dansen toen Şükür in 2016 na de sluiting van enkele Gulen-scholen openlijk afstand nam van de AKP-partij en president Erdogan. Şükür ging verder als onafhankelijk parlementslid en sympathiseerde openlijk met de Gulen-beweging. De donkere wolken pakten zich steeds meer samen en dat zou nog verergeren met een reeks stevige tweets aan het adres van Erdogan. Terwijl Şükür schuldig werd bevonden in de rechtbank voor stevige aantijgingen tegenover het Turkse regime barstte plots de Turkse staatsgreep uit zijn voegen. Şükür schaarde zich achter de Gulen-sympathisanten en kwam daarmee in het verliezende kamp terecht. De coup werd de kop in gedrukt door president Erdogan.

Koppige Hakan

Alle Gulenisten werden met verdachte ogen bekeken en dat was ook het geval voor Şükür. De voormalige voetballer werd van de ene dag op de andere een terreurverdachte. Omwille van zijn status kreeg hij de kans om zijn sympathieën voor Gulen te ontkennen, maar dat weigerde de ex-speler van Galatasaray koppig. Sükür plooide ook niet toen zijn vader Selmet werd opgepakt. Volgens de regering zouden de beide Şükürs hun fortuin verleend hebben aan de 'terroristische' Gulen-beweging. Een misdaad waarvan Şükür nu nog de gevolgen draagt.