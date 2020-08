Van Tielemans over Fellaini tot Milinkovic-Savic: hoe vergaat het de dure voorgangers van Jonathan David? NVE

11 augustus 2020

Money money money. De kogel is door de kerk, Jonathan David (20) wordt de duurste transfer ooit in ons land . Maar liefst 27,5 miljoen euro, en dan komen er nog bonussen bij. Hoe vergaat het zijn dure voorgangers in het buitenland? Een overzicht.

Youri Tielemans naar Monaco: 25 miljoen euro

Tot gisteren stond de titel van duurst gerealiseerde transfer in ons land op naam van Youri Tielemans. Wel 25 miljoen euro had Monaco in 2017 veil voor de draaischijf van Anderlecht, toen nog altijd maar 20 jaar. De Monegasken waren nog maar pas kampioen gespeeld.

Het eerste seizoen in Frankrijk, waarin hij door de grote concurrentie pendelde tussen bank en basis, was een teleurstelling. Die twee maanden na de zomer van zijn tweede seizoen nog meer. De ex-Anderlechtspeler was het symbool van de dramatische seizoenstart van Monaco. Thierry Henry nam het roer over bij Monaco en Tielemans fleurde meteen op. Hier en daar eens een doelpuntje. Hij kreeg zelfs de aanvoerdersband toegewezen. Individueel ging het dan wel beter, collectief bleef Monaco op de dool. Henry mocht na enkele maanden al terug beschikken, de terugkeer van Leonardo Jardim was de doodsteek voor Tielemans.

Leicester bood redding voor de middenvelder. Op uitleenbasis. Hij speelde in z’n eerste half jaar twaalf wedstrijden voor Leicester en was bij acht doelpunten rechtstreeks betrokken. Reden genoeg voor de ‘Foxes’ om onze landgenoot definitief binnen te hengelen. Het betaalde vorige zomer maar liefst 45 miljoen euro. Zijn eerste volledige seizoen in de Premier League was een succes. Vaste waarde op het middenveld bij Brendan Rodgers. Drie doelpunten, zes assists. En een heel seizoen meegespeeld bovenaan de rangschikking.

Wesley Moraes naar Aston Villa: 25 miljoen euro

Ook voor Wesley Moraes werd vorige zomer 25 miljoen euro op tafel gelegd. Promovendus Aston Villa wou de Braziliaan er absoluut bij hebben. Bij Club was Wesley in zijn laatste seizoen betrokken bij 26 doelpunten. Bij Aston Villa was Wesley vanaf speeldag 1 een vaste waarde, maar echt overtuigen deed hij niet. Zowel in de kranten als bij de fans bleef hij niet gespaard van kritiek.

Na vier maanden voetballen over het Kanaal kreeg Wesley plots een telefoontje van Tite, de bondscoach van Brazilië. De Seleção wachtte. Dit seizoen wist hij in totaal vijf keer het net te vinden voor Aston Villa, een zware blessure op nieuwjaarsdag gooide roet in het eten. Wesley kwam dit seizoen niet meer in actie.

Marouane Fellaini naar Everton: 21,76 miljoen euro

Een opvallende naam in dit lijstje is Marouane Fellaini. Hij verkaste in het seizoen 2008/09 al voor meer dan 21 miljoen euro van Standard naar Everton. Een recordbedrag in die tijd, dat dan ook jarenlang onklopbaar leek. Fellaini was toen pas 20. Hij was vijf jaar lang een vaste waarde bij Everton, waar hij in zijn laatste seizoen zelfs elf keer wist te scoren. Powerhouse op het middenveld.

David Moyes was destijds coach bij Everton. Toen die de overstap maakte naar het grote Manchester United, wou hij Fellaini er absoluut bij. En zo geschiedde. Wel 32,4 miljoen euro legde United op tafel voor de Belg. Fellaini begon er als vaste waarde, maar het was niet de leukste tijd om bij Manchester United te voetballen. De overgangsjaren na Sir Alex Ferguson waren pijnlijk, heel wat trainers passeerden de revue. Fellaini speelde elk jaar wel z'n matchen, maar onbetwist basisspeler was hij niet. Vorig jaar koos de Belg voor een Chinees avontuur bij Shandong Luneng Taishan.

Sander Berge naar Sheffield United: 21,5 miljoen euro

De nieuwste naam in de lijst. Sander Berge vertrok pas in januari bij Genk, hij koos voor een avontuur bij nieuwkomer in de Premier League Sheffield United. Voor Sheffield een topseizoen met een negende plek. De 21-jarige Noor werkte zich al snel in de basis bij zijn nieuwe club en speelde nog veertien wedstrijden op het middenveld. Bij Sheffield is Berge de duurste inkomende transfer ooit.

Leandro Trossard naar Brighton: 20 miljoen euro

Ook Trossard koos na het kampioenenjaar met Genk voor een avontuur in Engeland. Hij trok naar Brighton & Hove Albion, waar hij bij zijn debuut tegen West Ham meteen scoorde en zijn team een puntje bezorgde. De 24-jarige flankaanvaller geraakte echter snel geblesseerd en ontbrak enkele wedstrijden.

Sinds half oktober wisselt de Belg basisplaatsen af met invalbeurten. Naar het einde van het seizoen toe vond Trossard steeds meer zijn draai aan de Engelse zuidkust. Dit seizoen was hij betrokken bij negen doelpunten: vijf scoorde hij er zelf, vier bracht hij aan. Hij scoorde onder meer tegen kampioen Liverpool.

Aleksandar Mitrovic naar Newcastle: 18,5 miljoen euro

In het seizoen 2014/15 trof ‘Mitrogol’ 20 keer raak voor Anderlecht, wat hem een transfer naar Newcastle opleverde. Zijn passage bij Newcastle was geen succes, in drie jaar scoorde hij slechts veertien keer. Na een overtuigende uitleenbeurt aan tweedeklasser Fulham werd hij definitief aangetrokken. Een voltreffer. Dit seizoen scoorde hij in de Engelse Championship maar liefst 26 goals, wat hem de topschutterstitel opleverde.

Komend seizoen zullen de kunstjes van de Serviër opnieuw te bewonderen zijn in de Premier League, Fulham dwong mede dankzij al zijn doelpunten promotie af.

Arnaut Danjuma naar Bournemouth: 18 miljoen euro

Naast Wesley vertrok er vorige zomer nog een andere jongen voor veel geld naar Engeland. Arnaut Danjuma trok voor 18 miljoen euro naar Bournemouth. Een opvallende transfer, want Danjuma was het jaar daarvoor voor slechts 2,8 miljoen overgenomen bij NEC Nijmegen.

Hij speelde 20 competitiewedstrijden voor Club. Dat zijn er meer dan voor Bournemouth, waar hij dit seizoen slechts veertien keer tot spelen kwam. Hij begon het seizoen met een hamstringblessure. Voor de corona-onderbreking ontbrak Danjuma maandenlang in de selectie, om na de onderbreking plots wel terug mee te spelen.

Sergej Milinkovic-Savic naar Lazio: 18 miljoen euro

In één seizoen maakte Genk 17 miljoen euro winst op de Servische middenvelder. In 2015 trok hij naar het Italiaanse Lazio, waar hij nu niet meer weg te denken is van het middenveld. Heel wat topclubs trekken al langer aan zijn mouw, tot een transfer kwam het evenwel nog niet. Volgens Transfermarkt.com ligt zijn marktwaarde momenteel op 64 miljoen euro. De nog altijd maar 25-jarige middenvelder heeft nog een contract voor vier jaar lopen in Italië.

Wilfred Ndidi naar Leicester City: 17,6 miljoen euro

De stofzuiger op het middenveld bij Leicester. Naast Youri Tielemans een andere vaste waarde op het middenveld bij de ‘Foxes’. Vrijwel meteen na zijn transfer had Ndidi zijn plekje als verdedigende middenvelder. Ballen recupereren, de sleutel op de defensie. De Premier League ligt hem. De Nigeriaan wordt geregeld gelinkt aan andere Engelse topclubs, maar voorlopig blijft hij gewoon trouw aan Leicester.