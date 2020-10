Van Rodrygo tot Rooney: slechts 10 spelers waren op hun 18de duurder dan Jérémy Doku ABD/GLA

06 oktober 2020

06u14 0 Voetbal Jérémy Doku (18) vertrok voor maar liefst 27 miljoen euro naar Rennes. Een enorm bedrag voor een achttienjarige. De winger die doorbrak bij Anderlecht moet slechts tien spelers voor zich dulden op de ranking van duurste 18-jarigen ooit. Een overzicht.

1. Rodrygo (Bra) • 2019 • van FC Santos naar Real Madrid • €45 miljoen

Rodrygo Silva de Goes is een van de grootste Braziliaanse talenten. Real haalde hem een jaar geleden weg bij FC Santos - ex-club van Neymar - voor 45 miljoen euro. Daarmee is hij, samen met een landgenoot, de duurste 18-jarige ooit. Vinnige winger die zijn statistieken nog moet opdrijven om een titularis te worden bij ‘Los Blancos’. Scoorde vorig seizoen wel op Jan Breydel in de Champions League-poulefase.

2. Vinicius Junior (Bra) • 2018 • van Flamengo naar Real Madrid • €45 miljoen

Vini Júnior deelt de eerste plaats met Rodrygo. Twee jaar geleden verliet hij Flamengo voor Real Madrid, eveneens voor 45 miljoen euro. Kon zich bij de Koninklijke al meer doorzetten dan Rodrygo. Technisch vaardige linkerflankspeler. Is in principe de back-up voor Eden Hazard.

3. Fabio Silva (Por) • 2020 • van FC Porto naar Wolverhampton Wanderers • €40 miljoen

De nieuwste aanwinst van Wolverhampton Wanderers. De club van Rode Duivel Leander Dendoncker heeft een patent op het aantrekken van Portugezen - ze hebben er tien (!) in de ploeg. De Chinese eigenaren van Wolverhampton hebben aandelen in het bedrijf van de Portugese zaakwaarnemer Jorge Mendes, vandaar. Silva, een stijlvolle spits, staat bekend als een toptalent. Porto cashte liefst 40 miljoen euro voor hun goudhaantje.

4. Luke Shaw (Eng) • 2014 • van Southampton naar Manchester United • €37,5 miljoen

Vreemde eend in de bijt. Tussen al het aanvallend talent pronkt ook de naam van Luke Shaw in dit lijstje. Zes jaar geleden betaalde Man United met 37,5 miljoen euro een verbazingwekkend hoog bedraag voor de linksachter. Titularis bij de ‘Red Devils’ als hij fit is. Sobere speler.

5. Wayne Rooney (Eng) • 2004 • van Everton naar Manchester United • €37 miljoen

De duurste 18-jarige uit het vorig voetbaltijdperk, toen er nog niet met honderden miljoenen werd getoverd. Wayne Rooney maakte in 2004 zijn toptransfer van Everton naar United. Prijskaartje: 37 miljoen. Hij zou onder Sir Alex Ferguson uitgroeien tot een clubicoon. In 559 matchen scoorde de Engelse aanvaller 253 keer. Hij keerde in 2017 voor één jaar terug naar Everton, intussen is Rooney actief bij Derby County in de tweede klasse.

6. Renato Sanches (Por) • 2016 • van Benfica naar Bayern München • €35 miljoen

Portugese middenvelder die vier jaar geleden als ‘the next big thing’ werd beschouwd. Maakte furore bij Benfica, dwong een toptransfer af naar Bayern, en... viel dan terug. Kon zich, mede door blessures, nooit doorzetten bij de Duitse kampioen. Komt sinds vorig jaar uit voor Lille, dat nog 20 miljoen neertelde voor hem.

7. Alessandro Bastoni (Ita) • 2017 • van Atalanta naar Inter Milaan • €31,1 miljoen

Ploegmaat van Romelu Lukaku. Italiaanse centrale verdediger die op termijn de nieuwe defensieve sterkhouder van Inter - en wie weet ook La Squadra Azzurra - moet worden. Dwong vorig seizoen zijn plaats af centraal achterin en lijkt ook dit jaar veel minuten te gaan maken.

8. Antonio Cassano (Ita) • 2001 • van Bari naar AS Roma • €31 miljoen

De eerste achttienjarige ooit met een prijskaartje van meer dan 30 miljoen. Trok 19 jaar geleden van jeugdclub Bari naar AS Roma, de club waar hij het langst zou voetballen (2001-2006). De spits kwam later met wisselend succes ook uit voor onder meer Real Madrid, AC Milan en Inter.

9. Reinier (Bra) • 2019 • van Flamengo naar Real Madrid • €30 miljoen

Reinier Jesus Carvalho is de derde Braziliaan van Real in dit lijstje. Aanvallende middenvelder - het best op de nummer ‘tien’ - die net als Vinicius uit de jeugd van Flamengo komt. Speelt de komende twee seizoenen op huurbasis bij Borussia Dortmund.

10. William Saliba (Fra) • 2019 • van Saint-Etienne naar Arsenal • €30 miljoen

Centrale verdediger waar Saint-Étienne stevig aan heeft verdiend. Hij doorliep de jeugdreeksen bij A.S.S.E. en maakte er al snel zijn profdebuut. Arsenal kwam hem op het spoor en legde in de zomer van 2019 30 miljoen op tafel. Saliba speelde nog één seizoen op huurbasis bij Saint-Étienne. Hij deed de voorbereiding op dit seizoen mee bij de Gunners, maar wacht nog op zijn officieel debuut voor de hoofdmacht.

