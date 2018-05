Van postbode tot voorzitter voetbalclub: wat doen KV Mechelen-spelers éxact 30 jaar na winst Europacup II? XC

11 mei 2018

11u19 0 Voetbal 11 mei 1988. Een historische dag voor de Maneblussers. Underdog KV Mechelen rekende met Ajax af in de finale van Europacup II. Piet den Boer scoorde de enige goal. Wat doen de spelers van het winnende Malinwa dertig jaar later?

DE ELF BASISSPELERS

Michel Preud'homme is een succesvolle voetbaltrainer. ‘MPH’ staat momenteel niet aan het roer bij een club, al is zijn terugkeer naar Standard nakend.

Koen Sanders gaat als postbode door het leven.

Lei Clijsters is niet meer. De toenmalige kapitein overleed op 4 januari 2009 na een lange strijd tegen longkanker.

Graeme Rutjes is de projectleider van de aanleg van een golfbaan in het Nederlandse Cromvoirt.

Geert Deferm werkt in de Topsportschool in Hasselt.

Marc Emmers is voetbalmakelaar.

Wim Hofkens werkt al veertien jaar aan de hogeschool, momenteel aan de KU Leuven. Bewaking, secretariaat et cetera.

Erwin Koeman wil opnieuw hoofdtrainer worden. De 57-jarige Nederlander was trainer bij RKC Waalwijk, Feyenoord, FC Utrecht, FC Eindhoven en bondscoach van Hongarije. In 2014 werd hij assistent van zijn broer Ronald, bij Southampton en daarna Everton.

Pascal De Wilde veroorzaakte in oktober 1990 een auto-ongeluk waarbij twee doden vielen. Hij lag zelf dertien dagen in coma en kreeg een celstraf van acht maanden. De Wilde is nu actief als koerier.

Piet den Boer werkt als bankier voor ABN AMRO. Daarnaast stapte de 60-jarige Nederlander onlangs in de Mechelse politiek. Den Boer wordt het boegbeeld van M+, dat samen met Open Vld en Groen deel uitmaakt van de onafhankelijke stadslijst Voor Mechelen.

Eli Ohana is de huidige voorzitter van Beitar Jeruzalem, een club in de hoogste Israëlische voetbalklasse.

DE TWEE INVALLERS

Paul Theunis is op pensioen. Hij werkte voordien bij bouwfirma Cordeel.

Paul De Mesmaeker is een marktkramer. De Mesmaeker verkoopt kleding.

DE DRIE OVERIGE BANKZITTERS

Joachim Benfeld is in Mechelen blijven plakken. De Duitser werd trainer op lager niveau en is momenteel actief in de Aldi.

Raymond Jaspers is een bankier. Jaspers heeft een filiaal in het Limburgse Lommel.

Pierre Drouguet zit in de sportieve staf van RFC Luik (tweede klasse amateurs).

