Van Mitrovic tot Ronaldo: ook deze vijf voetballers hadden wel eens ruzie met de weegschaal DMM

22 november 2019

15u49 0 Voetbal 80 kilogram voor 1m75. Eden Hazard bekende bij L’Equipe dat hij zich deze zomer een beetje heeft laten gaan. De Rode Duivel kwam met overgewicht terug uit vakantie. Al is hij lang niet de eerste voetballer die met wat overtollige kilo’s op het veld verscheen. Een bloemlezing.

Aleksandar Mitrovic

Grote ogen in het najaar van 2014. Anderlecht-spits Aleksandar Mitrovic verscheen toen aan de zijlijn in z'n blote bast bij de vierde ref. De Serviër maakte zich klaar om in te vallen en trok snel z'n truitje aan. Helaas was het kwaad geschied. Het hele land kon een ontluikend vetrolletje onderscheiden net boven Mitrovic’ voetbalshort.

De goalgetter kwam in de zomer van 2014 met vijf kilogram overgewicht terug uit vakantie, was een maand later plots scherper dan ooit, maar heeft ondertussen alwéér een buikje. Diëtisten trokken grote ogen bij het ‘jojo’-gewicht van Anderlechtspits Aleksandar Mitrovic. “Hij staat zeker vijf, zes kilogram te zwaar”, was toen de teneur. De Serviër is momenteel aan het werk bij Fulham.

Ronaldo

U hebt ze ongetwijfeld al gezien, de foto’s van Ronaldo (de Braziliaan) na zijn carrière. Ook tijdens zijn loopbaan sukkelde de spits van Real Madrid al met zijn gewicht. Het leidde zelfs tot zijn vertrek bij de Koninklijke. “Ik wou langer dan vijf jaar in Madrid blijven, maar ik had te veel discussies met trainer Fabio Capello over mijn gewicht. Als ik 100 gram te veel woog, dan zette hij me op de bank.”

De gewichtsschommelingen van de Braziliaan waren te wijten aan een probleem met Ronaldo’s schildklier, zo bekende hij verder nog na zijn carrière. In de begindagen van zijn loopbaan kon Ronaldo die gewichtschommelingen nog goed onder controle houden. In zijn latere jaren viel het hem steeds moeilijker. In Spanje staat hij - zeker na de doorbraak van Cristiano Ronaldo bij Real Madrid - trouwens bekend onder de bijnaam ‘El Gordo’. Vrij vertaald: de ‘dikke’ Ronaldo.

Rafael van der Vaart

Wie de woorden ‘Rafael van der Vaart’ en ‘te dik’ googelt, komt al snel uit op een artikel uit 2003 met de titel ‘Ik ben niet te dik’. De Nederlander is intussen op pensioen, maar het is geen leugen om te stellen dat Van der Vaart zijn hele carrière tegen vooroordelen over z’n gewicht heeft moeten vechten. Zelf deed hij daar bij zijn afscheidsmatch dit jaar een schepje bovenop door duidelijk aangekomen op het veld te verschijnen.

Ook in 2016 was het gewicht van de Nederlander een staatszaak. Zijn toenmalige coach Merino bij Real Betis verwoordde het zo. “Ik was 37 jaar toen ik nog speelde in de Primera División. Maar om op deze leeftijd nog mee te kunnen, moet je enkele kilo’s onder het ideale gewicht zitten.”

Wayne Rooney

Toen ie op het EK in 2004 kwam piepen als 19-jarige hing er nog wat babyvet aan en dat is eigenlijk nooit echt veranderd. Ook Wayne Rooney moest vaker dan hem lief was op de weegschaal letten. De spits die vooral furore maakte bij Manchester United meet 1,76m en woog in topvorm al een kleine tachtig kilo.

Na het tussenseizoen durfde daar - net als Hazard - iets extra’s bijkomen. Tot zelfs zeven kilo leert een getuigenis van Rooney ons in 2012. “Ik kom gemakkelijk wat kilo’s aan. Zeker in het tussenseizoen na wat drinken en vakantie, maar zeven kilogram was wel even schrikken. Gelukkig weet ik dat ik dat extra gewicht binnen een drietal weken kan kwijtspelen.”

Gonzalo Higuain

Jawel, ook de volgende naam in het rijtje is een spits. Gonzalo Higuain durft net als zijn voorgangers in dit lijstje al eens iets minder getraind uit vakantie te komen. Het gewicht van de Argentijnse spits is vooral in Italië vaak het onderwerp van spot. De voorbeelden op sociale media zijn legio. Zijn spelstijl helpt er ook niet echt aan. Higuain is een ‘valse trage’ zoals men zo mooi kan zeggen.

Bonter dan in de zomer van 2016 maakte hij het evenwel nooit. Toen kwam de Argentijn overduidelijk met overwicht bij Juventus aan na zijn uiterst succesvolle passage bij Napoli. Drie jaar later lijkt hij z’n les geleerd te hebben. De verbazing was groot toen Higuain na uitleenbeurten aan Chelsea en AC Milaan messcherp bij de Oude Dame terugkeerde. Onder Maurizio Sarri speelt hij vrij vaak naast Cristiano Ronaldo in de voorhoede bij Juve.

Higuain looking very trim on the right. Different story a couple of years ago during the West Ham friendly. pic.twitter.com/YMsf19ivU1 Scot Munroe(@ scot_munroe) link