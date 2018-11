Van Law tot Lampard: deze spelers gingen Deschacht vooraf en scoorden tegen ‘hun’ club (en zelfs eentje liet met hakje zijn ex-ploeg degraderen) TLB/MH/XC

02 november 2018

11u27 0 Voetbal Gisteren sensatie alom in het Astridpark. Olivier Deschacht scoorde zowaar tegen ex-ploeg Anderlecht, waarvoor hij liefst 601 matchen speelde. Een speciaal moment. Maar welke iconen troffen nog raak tegen ‘hun’ club? Een overzicht.

Denis Law met Man. City tegen Man. United

Na 404 matchen en 237 goals in elf seizoenen verliet de Schotse spits Denis Law Manchester United om nog een seizoen voor aartsrivaal Manchester City te gaan spelen. Law, van wie zelfs een standbeeld staat in de schaduw van Old Trafford, keerde één keer terug naar het ‘Theatre of Dreams’ en het werd een dramatische partij. Law scoorde in minuut 81 met een hakje, City won met 0-1 en United degradeerde na 37 jaar uit de hoogste Engelse afdeling.

Leonardo Bonucci met Milan tegen Juventus

Niet vieren na een goal tegen de club van jouw hart? Leonardo Bonucci dacht er vorig jaar niet aan. De centrale verdediger scoorde in het shirt van AC Milan tegen ‘zijn’ Juventus, de ploeg waar hij voordien zeven jaar had gespeeld. Nadat hij zijn maatje Buffon vorig seizoen verschalkte met een rake kopbal, rende Bonucci nét niet het Allianz Stadium uit. Italiaanse passie.

Wesley Sonck met Lierse tegen Genk

67 stuks in 93 wedstrijden: Wesley Sonck reeg de goals aan mekaar bij Racing Genk. De voormalig Rode Duivel droeg tussen 2000 en 2003 het shirt van de fusieclub, alvorens hij naar Ajax trok. Na passages bij Mönchengladbach en Club Brugge koos de Ninovenaar voor een avontuur bij Lierse. Daar scoorde hij op 18 december 2010 een absolute wereldgoal – uitgerekend tegen Racing Genk. Met een verbluffende omhaal nam hij Thibaut Courtois te grazen. Genk, op dat moment competitieleider, bleef op het Lisp uiteindelijk op 1-1 steken.

Cristiano Ronaldo met Real Madrid tegen Man. United

13 februari 2013: Cristiano Ronaldo neemt het met Real Madrid op tegen Manchester United, de club waar hij tussen 2003 en 2009 –en eigenlijk nog steeds- o zo populair was. In het kader van de achtste finales van de Champions League bleef het na een vermakelijke pot in Madrid 1-1. Zelf prikte de doelpuntenmachine met een fraaie kopslag (bekijk de beelden van het doelpunt in onderstaande video vanaf 3’15”).

Andrea Pirlo met Juventus tegen AC Milan

Nadat AC Milan weinig moeite had gedaan om hem aan boord te houden, herleefde Andrea Pirlo tussen 2011 en 2015 in het shirt van Juventus. De balkunstenaar uit Flero werd de dirigent van de ‘Oude Dame’ en borstelde op tijd en stond een stilliggende tegen de touwen. Dat deed Pirlo ook tegen AC Milan, de ploeg die hem tien jaar betaald had. Pirlo krulde een vrijschop over de muur en Abbiati kon de goal niet meer verijdelen. Juventus won met 3-2.

Frank Lampard met Man. City tegen Chelsea

Veertien jaar lang een held op Stamford Bridge. Vieren deed Frank Lampard dan ook niet, toen hij op 21 september 2014 ‘zijn’ Chelsea in het slot twee punten afsnoepte met Manchester City. Op aangeven van David Silva verschalkte de huidig Derby County-coach onze Thibaut Courtois. In de zes minuten blessuretijd werd een schot van Lampard nog afgeblokt, in wat helemaal een te gek scenario zou geweest zijn. Lampard speelde tussen 2001 en 2014 liefst 429 wedstrijden voor Chelsea. Daarin was de middenvelder goed voor 147 doelpunten.