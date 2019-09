Van Holsbeeck in verdenking gesteld van witwaspraktijken en valsheid in geschrifte

Redactie

13 september 2019

18u33 36 Voetbal Voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck wordt vrijgelaten onder voorwaarden. Dat besliste onderzoeksrechter Michel Claise. Van Holsbeeck wordt in verdenking gesteld van witwaspraktijken en valsheid in geschrifte.

Het federaal parket en de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise voeren al enkele maanden een gerechtelijk onderzoek naar witwaspraktijken en bendevorming. Dat onderzoek spitst zich onder meer toe op de financiële constructies rond de uitgaande transfer van Alexander Mitrovic en Chancel Mbemba naar de Engelse voetbalclub Newcastle, en de transfer van Youri Tielemans naar AS Monaco.

Van Holsbeeck werd donderdag opgepakt en opgesloten. Een onderzoeksrechter ondervroeg hem vandaag heel de dag in Brussel. “Hij werd in verdenking gesteld uit hoofd van dezelfde tenlasteleggingen als de persoon die eerder deze week onder aanhoudingsmandaat werd geplaatst: private corruptie, witwassen van geld, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken en vereniging van misdadigers”, luidt het in een persmededeling van het federaal parket. Vanavond werd hij in vrijheid gesteld onder voorwaarden, onder andere dat hij geen enkel contact met de voetbalwereld zou hebben en geen andere financiële transacties zou verrichten dan die welke nodig zijn voor het dagelijks leven.

Eerder dit jaar vonden huiszoekingen plaats op het trainingscentrum van Anderlecht in Neerpede, in het stadion van de Belgische recordkampioen, op de zetel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) in Laken, en in Schaarbeek, bij een makelaarsbureau, en dinsdag en woensdag vielen speurders binnen op vier adressen in Monaco, twee in België en één in Londen. Daarbij werden spelersmakelaar Christophe Henrotay en zijn rechterhand Christophe Cheniaux opgepakt. Beiden werden aangehouden en in verdenking gesteld voor witwassen, private corruptie, valsheid in geschrifte en bendevorming. Het gerecht nam ook 3 luxewagens, 7 miljoen euro, een boot en 2 appartementen in beslag.