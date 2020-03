Van het Eurostadion tot een Siamese tempel in Liverpool: de gekste stadionplannen die er nooit door kwamen DMM

28 maart 2020

11u29

Bron: The Sun 4 Voetbal Van het Eurostadion tot een vreemd plan voor een Siamese tempel in Liverpool. Wat als alle futuristische stadionplannen ooit wel waren omgezet? Een overzicht.

Het EK voetbal is met een jaar uitgesteld, maar dan nog hadden de Belgische fans het EK niet rechtstreeks in eigen land kunnen meemaken. Door het debacle rond het Eurostadion was en is er geen speelstad in België. De plannen lagen nochtans concreet klaar. De maquette van stadionbouwer Ghelamco was zelfs al voorgesteld. “Het is jammer dat het Belgische volk niet van zijn deze generatie zal kunnen genieten in eigen land”, zou Roberto Martínez er laten over zeggen.

Het Eurostadion of de Golden Generation Arena zoals het stadion zou noemen, is geen alleenstaand geval. Ook andere futuristische voetbaltempels kwamen er nooit. Wij gingen op zoek naar een tiental lotgenoten, ongelofelijke stadions die nooit gebouwd werden. Al was het maar omdat het voor onder ons wellicht nog even zal duren vooraleer we weer een voetbalstadion in kunnen.

Uitbreiding Constant Vanden Stockstadion

Er waren plannen dat Anderlecht in het Eurostadion zou intrekken, maar dat idee werd door concurrenten niet echt op applaus onthaald. Bart Verhaeghe sprak in 2014 zelfs over oneerlijke concurrentie. Al was het in die periode wel de bedoeling van Anderlecht om de capaciteit van het toenmalige Constant Vanden Stockstadion uit te breiden van 21.000 naar 30.000 zitjes. Het plan van paars-wit stootte op protest bij de buurtbewoners die nog meer overlast niet zagen zitten. Oorspronkelijk zou er een derde ring bijkomen in het stadion. Bij een finale poging in 2014 probeerde architectenbureau Jaspers & Eyers, in samenwerking met DDS, New Partners en Arcadis, de uitbreiding te realiseren zonder derde ring. De weerslag daarvan is hieronder zichtbaar. De uitbreiding is er vooralsnog niet doorgekomen. Anderlecht blijft in het Lotto Park spelen voor 21.000 toeschouwers.

Nieuw stadion Club Brugge

Een dossier dat al jaren hangend is. De laatste ontwikkeling rond het nieuwe stadion van Club Brugge kwam er enkele weken geleden. De bedoeling is nu om binnen enkele jaren in een nieuwe arena te spelen net naast het huidige Jan Breydelstadion. Er was echter lange tijd sprake dat blauw-zwart naar de Blankenbergsesteenweg zou trekken voor een nieuw onderkomen. Het virtuele ontwerp van dat stadion sprak lange tijd tot de verbeelding. De plannen voor een tempel met blauw-zwarte elementen lagen klaar, maar het is er niet van gekomen. Het is in elk geval zeker dat Club niet naar de Blankenbergsesteenweg trekt. Het valt af te wachten hoe de ontwerpplannen voor het potentiële nieuwe stadion op de Jan Breydelsite eruit zullen zien.

Eivormig Camp Nou in zee

Met net geen 100.000 zitplaatsen is Camp Nou één van de grootste voetbalstadions in Europa. Toch heeft Barcelona de voorbije jaren plannen gehad om hun vertrouwde stek om te bouwen of zelfs achter te laten. Het gekste idee was om een nieuw stadion neer te planten in de Middellandse Zee net voor de Catalaanse kust. Het resultaat was een eivormig ontwerp met meer dan 150.000 zitplaatsen. Het plan kwam er nooit door, voorlopig blijft Lionel Messi dus wel nog even in Camp Nou voetballen. De huidige thuishaven van Barcelona werd gebouwd in de jaren vijftig van de vorig eeuw. De laatste renovatie dateert van 2018.

Vulkaanstadion in Zagreb

Zotter kan altijd, moeten ze in Kroatië gedacht hebben. Een tijdje geleden speelde Dinamo Zagreb met het idee om een vulkaanachtig stadion te bouwen. In de plannen zou er ook een vreemde dakconstructie boven het veld komen te hangen. Verder dan deze virtuele foto van het stadion kwam het evenwel niet.

Griekse voetbaltempel van 40.000 man

Streep door de rekening voor AEK Athene aan het begin van deze eeuw. Het Nikos Goumas-stadion zou in 2003 gesloopt worden. De Griekse ploeg kwam zo zonder thuisbasis te zitten, maar werd gelukkig geholpen door de Olympische Spelen. AEK mocht zijn intrek in het olympisch stadion nemen, maar daarvoor waren er plannen om een tempel te bouwen van 40.000 man in een robuuste, antieke stijl. Het plan kwam er toen niet door, al is AEK momenteel wel bezig met de bouw van het Agia Sofia Stadium. De schetsen van dat stadion lijken vrij goed op de oorspronkelijke plannen van begin jaren 2000.

Portsea Stadium aan de Britse kust

Portsmouth is door de jaren heen afgegleden in het Engelse voetbal, maar een grote tien jaar geleden zat de club uit de Engelse havenstad wel nog in de Premier League. En er waren zowaar plannen voor een nieuw stadion met 36.000 zitjes. Het Zwitserse architectenbureau Herzog en de Meuron - de meesterbreinen achter de Allianz Arena in München en het Vogelneststadion in Peking - kwam met een schitterend concept af. Het was de financiële crisis van 2008 die roet in het eten gooide. Het nieuwe stadion van Portsmouth zou toen 600 miljoen pond kosten, maar het kwam er nooit.

Glazen kooi voor Lazio Roma

Ook in Rome trok de financiële crisis van 2008 een streep door de stadionplannen. Lazio Roma was het Stadio Olimpico in de Italiaanse hoofdstad beu geworden. De plannen voor een nieuwe thuishaven met glazen dak lagen klaar, maar de realisatie kwam er nooit. Lazio en AS Roma delen het Stadio Olimpico trouwens nog altijd. De eerste steen werd gelegd in 1927. De laatste van talrijke renovaties dateert van 2008.

Siamees stadion in Liverpool

Nog zo’n gek idee: een siamees stadion voor Liverpool en Everton. Beide stadsgenoten spelen nog altijd op Anfield Road en Goodison Park, maar rond 2010 was er een plan om de twee Premier League-clubs op één site te laten voetballen in aanpalende stadions. Het concept werd weinig verrassend met de grond gelijk gemaakt.

Everton bleef ondertussen wel zoeken naar een nieuwe thuishaven. Een plan om in Kirby te gaan voetballen in een stadion van 50.000 man ging niet door. Al zou de Premier League-club nu wel bezig zijn aan een nieuw stadion dat er in 2023 moet komen in de nabijheid van de haven.

Liverpool zelf blijft voorlopig op Anfield voetballen. Er lopen plannen om het stadion met 61.000 zitjes de komende jaren uit te breiden en te renoveren. In 2007 werd even gewag gemaakt van een verhuis naar een nieuw te bouwen stadion op het naburige Stanley Park. Zover kwam het nooit.