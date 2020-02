Van Hagi over Mpoku tot Emond: hoe doen de uitgaande wintertransfers het bij hun nieuwe clubs? Frank Dekeyser

27 februari 2020

14u06 0 Voetbal Ianis Hagi blijft bekoren in Schotland. De Roemeense huurling van Racing Genk loodste Rangers – hoewel hij een strafschop miste – voorbij Braga in de Europa League. Maar hoe vergaat het de andere uitgaande wintertransfers intussen? Van Paul-José Mpoku tot Yohan Boli: een overzicht.

Acht wedstrijden, drie goals, twee assists. Hagi laat zijn talent zien bij het Schotse Rangers. Gisterenavond miste hij nog wel een strafschop, hij zette dat deels recht door de assist te geven op de goal van de kwalificatie van Ryan Kent.

Trainer Steven Gerrard heeft niets dan lof voor de Roemeense huurling van Racing Genk en noemt hem een “outstanding talent”. Een echte winnaar ook. Zijn vertrek in Genk lijkt hem bevrijd te hebben. Maar hoe vergaat het de andere ‘grote namen’ die de Jupiler Pro League afgelopen winter achter zich lieten?

Sander Berge – van Racing Genk naar Sheffield United – 3 wedstrijden, 0 doelpunten, 0 assists

Berge werd met 23 miljoen euro de duurste inkomende transfer voor Sheffield United toen hij de overstap van landskampioen Genk maakte eind januari. De aanpassing in Engeland verliep vlot voor de Noorse middenvelder. “Hij paste zich fantastisch in en hij zal nog beter worden”, zei coach Chris Wilde na de eerste wedstrijd van Berge tegen Crystal Palace. Hij heeft speelde drie matchen voor Sheffield, stond drie keer in de basis. En Berge is meteen populair bij de fans. Hij zal zich zijn overstap met andere woorden nog niet beklaagd hebben.

Ally Samatta – van Racing Genk naar Aston Villa – 4 wedstrijden, 1 doelpunt, 0 assists

“Fairly decent”, noemen ze in Engeland de eerste weken van Samatta. Aston Villa betaalde 10,5 miljoen euro aan Racing Genk voor de Tanzaniaanse aanvaller. Hij moest in Birmingham de vervanger worden van de geblesseerde Wesley (ex-Club Brugge). Samatta heeft zich volgens manager Dean Smith vlot aangepast aan de Premier League. “Hij heeft veel spelers verrast”, zei hij in de Engelse pers. “Ally beweegt uitstekend, is goed in de lucht.” Samatta – die scoorde tegen Bournemouth - zelf blijft bescheiden en zegt dat hij nog geen honderd procent is aangepast aan het Engelse voetbal.

Yohan Boli – van STVV naar Al Rayyan – 3 wedstrijden, 3 doelpunten, 0 assists.

De Stars League in Qatar heeft er een attractie bij. Hoewel Boli tijdens de winterstop ook sprak met Anderlecht, koos hij voor een avontuur in de woestijn. De Ivoriaan had een onmiddellijke impact bij zijn nieuwe ploeg. Drie wedstrijden gespeeld, drie doelpunten gemaakt. Zijn belangrijkste kwam er in de 1-0-zege tegen competitieleider Al Duhail (de ploeg van onder meer Junior Edmilson en Mandzukic). Al Rayyan staat tweede in het klassement op vier punten van Al Duhail.

Paul-José Mpoku – van Standard naar Al Wahda – 6 wedstrijden, 1 goal, 2 assists.

Het was een vertrek dat niet langer tegen te houden viel. Mpoku wilde weg bij Standard, Al Wahda legde genoeg centen op tafel, de Congolees vertrok naar de Verenigde Arabische Emiraten. Bij zijn nieuwe club werd hij binnengehaald als dé man. En Mpoku heeft hen voorlopig niet ontgoocheld.

Al Wahda won alle competitiewedstrijden sinds de komst van de flankaanvaller, staat intussen vierde op twee punten van de tweede plaats en pakte vier op zes in de AFC Champions League. Mpoku was al goed voor één doelpunt en twee assists.

Renaud Emond – van Standard naar Nantes – 6 wedstrijden, 1 doelpunt, 0 assists

Dat Emond naar Nantes trok, was een verrassing. Standard liet zijn best scorende spits vertrekken. Die is momenteel nog bezig aan zijn aanpassingsperiode bij de Franse club. Emond is nog geen onbetwiste titularis, scoorde in zes wedstrijden slechts één keer – in de bekernederlaag tegen Lyon. De voorbije weken sukkelde de aanvaller met een kuitblessure. Nog dit: ook Anthony Limbombe keerde tijdens de winterstop terug naar Nantes vanuit Luik. Hij kreeg vorige week een basisplaats in Marseille en bedankte met het openingsdoelpunt in de 1-3-overwinning.