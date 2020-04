Van doelman naar piloot: Courtois gaat opnieuw de strijd aan met F1-coureurs in virtuele races Redactie

10 april 2020

22u36

Bron: Belga 0 Voetbal Rode Duivel Thibaut Courtois gaat het in een sim-racekampioenschap opnieuw tegen zes piloten uit de Formule 1 opnemen.

De doelman van Real Madrid, die midden maart al elfde werd in de virtuele Grand Prix van Australië, zal tijdens drie avonden, met in totaal zes wedstrijden, in een simulator de degens kruisen met Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi en Nicholas Latifi.

Andere piloten uit de Formule E, Formule 2 en Formule 3 als Antonio Felix da Costa, Callum Ilott, Giuliano Alesi, Nick Cassidy, Christian Lundgaard, Pietro Fittipaldi, Louis Deletraz, Sean Gelael, Antonio Fuoco, Arthur Leclerc, Luca Salvadori en Luca Albon maken het 19-koppige deelnemersveld compleet.

De deelnemers doen het niet enkel voor het plezier. Bedoeling is om met het project minstens 100.000 euro in te zamelen voor een hulpfonds voor coronapatiënten.