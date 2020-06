Van de uitwassen van het voetbal bestrijden tot zelf makelaar worden: Michel Maus en partner richten eigen bureau op Redactie

08u51 0 Voetbal ‘In Tribe we trust’. Het staat in grote letters bovenaan de site waarop Michel Maus zich met partner Karl Dhont presenteert als voetbalmakelaar. Het duo werd vier maanden geleden nog aangesteld in een onafhankelijke expertenpanel van de Pro League.

Een bericht eind 2019 in uw krant. De Pro League stelt een expertenpanel aan om het voetbal door te lichten nadat de politiek de fiscale en RSZ-voordelen in de sport wil inperken. “Ruim een jaar na het losbarsten van het voetbalschandaal heeft de Pro League een reeks maatregelen klaar waarbij zelfregularisatie en volledige transparantie centraal staan.”

Eén van de maatregelen was de aanstelling van een expertenpanel bestaande uit fiscalist Michel Maus, minister van staat Johan Vande Lanotte, ex-basketter Thomas Van Den Spiegel (Flanders Classics) en Karl Dhont (intussen ex-matchfixing-expert bij de UEFA). Het viertal lichtte het voetbal door en legde daarna adviezen voor maatregelen voor in een rapport. Het smaakte bij Maus en Dhont klaarblijkelijk naar meer.

Vier maanden na het voorleggen van hun expertenrapport stapt het duo nu met hun eigen makelaarskantoor zelf actief in de voetbalwereld. Maus en Dhont hielden op 28 april Tribe Association boven de doopvont en mikken op cliëntieel in de sport-, kunst- en literatuurwereld. “We hebben er nooit van kunnen dromen om zelf voetballer of artiest te worden, gelukkig blinken we uit in andere zaken zoals recht, tax, financiën, marketing en management.”

Het is opvallend dat het duo zélf in de makelaarswereld stapt, omdat ze enkele maanden geleden dus net de uitwassen van die tak in de voetbalwereld wilden aanpakken. Daarbij valt nu op dat één van de aanbevelingen in het expertenrapport stelde dat het “juridisch erg betwistbaar” zou zijn om de vergoedingen van makelaars te begrenzen.

