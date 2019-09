Van de afscheidsmatch van Cruyff tot die van Shearer: wordt ‘testimonial’ van Kompany even legendarisch? Redactie

11 september 2019

18u02 0 Vincent Kompany Pelé, Cruyff, Shearer,... Kompany komt in een indrukwekkend gezelschap van oud-spelers die ook een ‘testimonial’ kregen. Wordt de afscheidsmatch van Vincent Kompany even legendarisch als deze galawedstrijden?

Royal Antwerp FC - New York Cosmos: het Belgische afscheid van Pelé

In 1976 ontving Antwerp het New York Cosmos van de 36-jarige Braziliaanse wereldvoetballer Pelé. Het vriendschappelijke duel moest met vertraging starten - de club had niet gerekend op de grote opkomst en er waren niet genoeg loketten geopend. Uiteindelijk won de Great Old makkelijk met 3-1. De Antwerpse doelpunten kwamen van Zarko Olarevic, Karl Kodat en Peter Anderson. Zo’n 25.000 supporters zagen Pelé de eerredder maken met een heerlijk afstandsschot. De wedstrijd behoorde tot de Europese afscheidstournee van de Braziliaan. Pelé trok uiteindelijk met een indrukwekkende ovatie huiswaarts.

Ajax - Bayern München: gênant afscheid voor Johan Cruyff

Het bewijs dat een afscheidswedstrijd ook gênant kan zijn. In 1978 speelde Johan Cruyff zijn laatste partij voor Ajax, waarmee hij acht titels en drie Europese bekers won. Oké, de resultaten in galawedstrijden zijn vaak niet van tel. Maar tegen Bayern München werd het uiteindelijk wel... 0-8.

Newcastle United - Celtic: geblesseerde Alan Shearer valt in en scoort in laatste minuut

In 2006 kreeg Alan Shearer zijn afscheid bij Newcastle United. Hij had echter een blessure aan de knie en kon, net als Kompany, niet spelen in zijn afscheidsmatch. Tenminste... niet heel de wedstrijd. In de slotfase kon Shearer invallen en in de slotminuut trapte hij de beslissende penalty binnen. Newcastle won met 3-2 van Celtic. Een ideetje voor Kompany vanavond?

RSC Anderlecht- FC Barcelona: Maradona op bezoek voor nieuwe tribune

Michel Verschueren, vader van huidig sportief manager van Anderlecht Michael, zette zijn schouders onder het project om het huidige Constant Vanden Stockstadion tot stand te brengen. Mét loges en gebaseerd op moderne, Amerikaanse stadions. Het vernieuwde stadion werd in 1983 ingehuldigd met een galamatch tegen het FC Barcelona van Diego Maradona. Liefst 26.000 toeschouwers aanschouwden de kunsten van de Argentijn. De wedstrijd eindigde op 1-1.

Manchester United - Manchester City: Denis Irwin geblesseerd van het veld op eigen galamatch

De Ier Denis Irwin speelde tussen 1990 en 2002 voor Manchester United en speelde in die periode 440 matchen voor de Red Devils, waarin hij ook nog eens 32 keer scoorde. Dan verdien je wel een galawedstrijd. In een bitsige partij moest Irwin al na 36 minuten het veld verlaten door een stevige ingreep van George Weah. Hopelijk gaat het er vanavond wat minder stevig aan toe...