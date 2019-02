Van cocaïnegebruik tot toetakelen van ploegmaat met houten stok: Mujangi Bia lang niet de eerste die op straat werd gegooid DMM/YP

06 februari 2019

07u30 0 Voetbal Het houdt niet op. Los van de sportieve malaise, barstte er gisteren opnieuw een bom bij Sporting Lokeren. Geoffrey Mujangi Bia (29) mag voortaan thuisblijven. De middenvelder kreeg zijn ontslag om dringende reden na herhaaldelijk onprofessioneel gedrag, maar hij was lang niet de eerste speler uit onze hoogste voetbalklasse die eenzelfde lot moest ondergaan.

Mohammed Messoudi: ontslagen na vuistslag

Tijdens de galamatch tussen OH Leuven en Tempo Overijse, eind juli 2014, deed OHL-speler Mo Messoudi zichzelf de das om. Hij verloor tijdens de wedstrijd zijn zelfbeheersing en sloeg Overijse-verdediger Yannick Henseval vol in het aangezicht. OHL talmde niet om in te grijpen, want ‘s avonds na die wedstrijd werd Messoudi al ontslagen wegens dringende reden.

Alexandros Kaklamanos: de snuivende Griek

Wie kent deze Griek nog? Alexandros Kaklamanos was begin jaren 2000 een cultaanvaller bij Charleroi en AA Gent. De man met de welluidende naam scoorde voor de Buffalo’s 40 keer in 84 wedstrijden en kon zo verhuizen naar Standard. Lang duurde zijn avontuur bij de Rouches niet. In 2004 was zijn liedje in de Jupiler Pro League afgelopen, nadat hij betrapt werd op het gebruik van cocaïne. Standard stuurde Kaklamanos meteen de laan uit. Einde verhaal voor de Griek, die in 2011 nog even terugkwam om voor Union zeven goals goals in derde klasse te scoren.

Elimane Coulibaly: ontslag bij Beerschot na mep aan Losada

Nog een cultaanvaller: Elimane Coulibaly. De bonkige Senegalees zette zijn eerste stapjes in het Belgische voetbal bij Oostakker, Ninove en Deinze. Daarna ging het over Kortrijk naar AA Gent. Coulibaly scoorde 22 keer voor de ploeg uit de Arteveldestad, maar verdween daarna uit beeld. Coulibaly kreeg zijn kans bij Beerschot, maar daar liep het faliekant af. De ‘Ratten’ flirtten in 2012-2013 met een faillissement en de degradatie. Ook bij de spelers laaiden de gemoederen op. Coulibaly raakte na een verloren wedstrijd bij Racing Genk naar verluidt slaags met kapitein Hernan Losada. De Senegalees mocht inrukken, maar betwiste zijn ontslag bij de rechtbank. Uiteindelijk werd een minnelijke schikking getroffen.

Ivo Rossen: STVV-kapitein weg na verbaal geweld met bestuur

Ook bij STVV hebben ze ervaring met een ontslag om dringende redenen. In februari 2014 werd Ivo Rossen de laan uit gestuurd bij ‘de Kanaries’. De voormalige aanvoerder stapte na een mindere periode in tweede klasse naar voorzitter Bart Lammens. Volgens Rossen stond de spelersgroep niet meer achter trainer Yannick Ferrera. De Spaanse Belg gooide Rossen daarna uit de A-kern. Met een partijtje moddergooien in de media tot gevolg. Uiteindelijk kwam het tot een verbaal incident tussen voorzitter Bart Lammens en Rossen. De Nederlander moest zijn clubwagen inleveren en werd even later ontslagen om dringende redenen.

Oussalah en Cherrad: ontslag na uithaal met houten stok

Nog erger werd het eind 2004. Toen raakten huurlingen Abdelmalek Cherrad (Nice) en Mohammed Oussalah (Standard) slaags op training bij AA Gent. Het begon aanvankelijk als een woordenwissel, maar Oussalah sloeg zijn ploegmaat vol in het gezicht. Toenmalig trainer Georges Leekens stuurde Cherrad meteen van het veld. Een uur later kwam hij terug en haalde een houten stok van ongeveer 80 centimeter uit zijn auto tevoorschijn. In plaats van weg te lopen sprintte Oussalah in de richting van Cherrad, die op zijn beurt met de stok zwaaide en zijn Marokkaanse ‘ploegmaat’ een stevige hoofdwonde bezorgde. Het betekende het einde van hun carrière bij AA Gent, al zou Oussalah tien jaar later wel nog voor twee jaar terugkeren bij de Buffalo’s onder Hein Vanhaezebrouck.