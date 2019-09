Exclusief voor abonnees Van ‘chauffeur’ tot topmakelaar in Monaco: Christophe Henrotay, spelersagent met netwerk onder de allergrootsten Rudy Nuyens

11 september 2019

17u32 0 Voetbal Christophe Henrotay werd vandaag opgepakt in Monaco, waar hij sinds jaren resideert als topmakelaar. Henrotay begon goed 20 jaar geleden als ‘chauffeur’ in het wereldje, maar hij bouwde in de loop der jaren een netwerk uit onder de allergrootsten.

Waarom een Belgische voetbalmakelaar opgepakt wordt in Monaco, vraagt u zich af? Om de eenvoudige reden dat Christophe Henrotay er al jaren woont en werkt. Het mondaine prinsdom is hem op het lijf geschreven: ‘beau garçon’, ‘glamourboy’, de uitstraling van een ‘dandy’. Henrotay leeft aan de Azurenkust in luxe, met zijn boot in de jachthaven binnen handbereik. Maar iederen die Henrotay binnen het voetbalwereldje kent, getuigt dat achter de mooie façade een harde werker schuilt.

