Van Binst over laatste Europa Cup-titel van RSCA: "Bij de rust bespraken we al waar we 's avonds zouden uitgaan" Mathieu Goedefroy

03 mei 2018

06u00

Dag op dag veertig jaar. Zo lang is het geleden dat Royal Sporting Club Anderlecht voor het laatst de Europa Cup II won. In een zinderende finale in Parijs deed onder meer Gilles Van Binst met twee doelpunten Austria Wien de das om. Het werd uiteindelijk 4-0. Vandaag blikt de toenmalige rechtsachter van paars-wit voor de camera van onze videoman terug op die triomf, en daar horen heel wat straffe uitspraken bij. "Bij de rust bespraken we zelfs al waar we die avond zouden uitgaan."