Van Berbatov tot De Rossi: Mirallas niet de eerste die amok maakt langs de zijlijn NVE

25 november 2019

15u08 0 Voetbal Spelers die niet willen invallen, het is eens iets anders. Kevin Mirallas trok na een Spelers die niet willen invallen, het is eens iets anders. Kevin Mirallas trok na een discussie met Bölöni richting kleedkamer tijdens de wedstrijd tegen Gent. Mirallas is echter niet de eerste speler die in discussie gaat met zijn coach langs de zijlijn. Wie zijn voorgangers van onze voormalig Rode Duivel?

Carlos Tevez bij Manchester City

In 2011 speelde Manchester City in de Champions League tegen Bayern München. Carlos Tevez begon op de bank bij de ploeg van Roberto Mancini, en die laatste beschuldigt de Argentijn ervan dat hij weigerde in te vallen. Tevez zelf noemt het voorval een misverstand.

De spits kreeg een boete van een half miljoen pond (584.720 euro) en een schorsing van vijf maanden, er werd hem zelfs gevraagd om weg te blijven van het oefencomplex. Ook de fans bij Manchester City keerden zich tegen hun speler na het voorval. Hij keerde in februari terug bij de Citizens en speelde een belangrijke rol in het behalen van de landstitel dat jaar.

Daniele De Rossi bij Italië

Om zich alsnog te kwalificeren voor het WK in 2018 moest Italië voorbij Zweden in de play-offs. De heenwedstrijd werd met 1-0 verloren, waarna een 0-0 gelijkspel thuis niet volstond voor de Italianen. In die terugwedstrijd vroeg toenmalig bondscoach Gian Piero Ventura aan middenvelder Daniele De Rossi om op te warmen. De Rossi maakte zich kwaad: “We hebben een overwinning nodig, geen gelijkspel”, waarna hij wees naar aanvaller Lorenzo Insigne. Uiteindelijk kwam niet De Rossi, maar Federico Bernardeschi tussen de lijnen.

Nikola Kalinic bij Kroatië

Nikola Kalinic, spits bij Kroatië, werd door bondscoach Zlatko Dalic naar huis gestuurd, nadat hij weigerde in te vallen in de eerste groepswedstrijd van het WK tegen Nigeria. De 31-jarige beweerde dat hij niet fit genoeg was, maar de coach geloofde hem niet, aangezien hij dit al twee keer eerder als excuus had gebruikt. Kalinic heeft sindsdien geen wedstrijd meer gespeeld voor de nationale ploeg.

Tiemoue Bakayoko bij AC Milan

Milan-trainer Gennaro Gattuso liet Bakayoko al in de eerste helft opwarmen na een blessure van ex-Anderlechtspeler Lucas Biglia. AC Milan stond tijdelijk met tien spelers op het veld, maar toch nam de Franse middenvelder ruim zijn tijd om zich klaar te maken. Uiteindelijk liep hij twee minuten warm, waarna Gattuso woest werd op de Fransman en hem terug naar de bank stuurde. Na een korte woordenwisseling besloot Bakayoko met “Fuck off, man”. Niet Bakayoko, maar Jose Mauri verving Biglia.

A conversation took place between manager and player, before Bakayoko appeared to tell Gattuso to 'f*** off'. Gattuso brought on Jose Mauri instead and Bakayoko remained on the bench for the remainder of the game. https://t.co/XRipkayHEg #bakayoko #acmilan #gattuso #news #22bet pic.twitter.com/yb4vziZEfs 22BET(@ 22bet_official) link

Dimitar Berbatov bij Tottenham

In zijn periode bij Tottenham in het seizoen 2007-2008 startte Dimitar Berbatov tegen Newcastle op de bank. Toenmalig coach Martin Jol vroeg hem na de rust om in te vallen bij een 2-0 achterstand. De Bulgaar weigerde in eerste instantie in te vallen, waarna hij even later toch (tegen zijn zin) het veld op kwam.

Het seizoen erop flikte Berbatov het opnieuw. Hij weigerde te spelen voor Tottenham om een transfer naar Manchester United af te dwingen. Op de laatste dag van de transferperiode kreeg de Bulgaarse spits wat hij wou, zijn transfer ging door.