Vader Mertens apetrots op z'n zoon en hij heeft positief nieuws over blessure: “Kat liet weten dat het niet al te ernstig zou zijn” CPG/DMM

26 februari 2020

13u06 0 Voetbal Clubtopschutter met 121 goals, alsjeblieft. Dries Mertens heeft zich bij Napoli nog wat verder de geschiedenisboeken in gevoetbald. Wij vroegen aan twee getrouwen uit zijn entourage wat deze nieuwe mijlpaal betekent.

Wat doe je als je zoon zich in Italië onsterfelijk maakt? Voor Herman Mertens is het vandaag gewoon weer ‘werkendag’, maar dat betekent niet dat de man minder trots is op zijn kind. “We hebben gisteravond met heel de familie de wedstrijd gevolgd. Dries’ broer en neef zijn de wedstrijd live in Napels gaan kijken. Het is ongelofelijk dat Dries zoiets bereikt heeft door in de Champions League te scoren tegen een topploeg. En dan nog met zo’n geweldig doelpunt. Beter kan niet. We zijn erg trots op zijn prestatie.”

“Dries zelf heb ik nog niet gehoord, maar ik heb hem wel een berichtje gestuurd. Ik kreeg gisteren ook zelf veel sms’jes en telefoons van vrienden en familie. Daarbij zat ook een mooi berichtje van Etienne De Wispelaere, die Dries kent van zijn periode bij Gent en Aalst, en die ondertussen een persoonlijke vriend is geworden. Hij is altijd de eerste die iets laat weten”, aldus Herman Mertens.

“Dit is toch wel een belangrijke mijlpaal in z'n carrière”, gaat Mertens senior verder. Het clubtopschutterschap moet het gemis van een kampioenentitel op Mertens’ palmares draaglijker maken. “Dries vond het heel erg dat hij bij PSV nooit kampioen is geworden. Ook met Napoli is hij enkele jaren geleden heel dicht bij de titel geweest. Mijn zoon vond dat vreselijk. Nu laat hij met een individuele prestatie wél één van z’n dromen uitkomen.”

Toen hij van het trainingsveld naar huis reed, riepen de fans “Ciro, resta con noi” Herman Mertens

Papa Mertens ziet ook dat de fans van Napoli z’n zoon op handen dragen. “Voetbal is niet het allerbelangrijkste in het leven, maar het is wel mooi om zoiets te kunnen realiseren. Zijn bijnaam Ciro (Napolitaans koosnaampje voor ‘jongen’) zegt genoeg. Dries zit in de harten van de Napolitanen. Een prachtig voorbeeld: wanneer hij van het trainingsveld naar huis reed, riepen de fans “Ciro, resta con noi”. Ciro, blijf bij ons. Dat is mooi om te horen.”

“Het is ook heel typisch voor Dries dat hij de viering van z’n 121ste goal deed voor iemand die belangrijk voor de club is. De materiaalman van Napels, Tommaso Starace, is een hele goede vriend van Dries”, vertelde vader Mertens, die tot slot ook nog met positief nieuws kwam. “De blessure was toch een kleine domper op de feestvreugde, maar Kat heeft gisteren nog een bericht gestuurd dat het niet al te ernstig zou zijn.”



Here's a video of Tommaso doing the dance that Mertens did after he scored 😂pic.twitter.com/i1OIv9o0qv Italian Football TV(@ IFTVofficial) link

God in Napels

“We zijn uiteraard trots op Dries”, vertelt Yf Geyens. De restauranteigenaar uit Leuven ziet Mertens vaak in z’n zaak passeren. De Rode Duivel is er - als hij in het land is - vaste klant en in die zin kent Geyens Mertens dan ook vrij goed. “Dries heeft het er toch wel een paar keer over gehad. Clubtopschutter worden voor Napoli was iets waar hij naar uitkeek. Dat hij het dan net tegen Barcelona doet en dan nog met zo'n doelpunt, een échte Dries-goal, is prachtig. Ik was gisteravond aan het werk, maar toen hij scoorde, stond mijn telefoon niet meer stil. Dries heeft zich nu helemaal onsterfelijk gemaakt.”

Want, weet Geyens, Dries Mertens is een jongen van het volk en in Napels is dat geen sinecure. “Hij heeft zich daar zo goed geïntegreerd. Hij spreekt plat Napolitaans. Dat is het dialect dat ze spreken in de Netflix-serie Gomorrah. Mijn vrouw komt uit Italië, maar in Napels verstaat ze weinig van wat de mensen zeggen. Dries heeft die taal wel aangeleerd. Dat is uitzonderlijk. Net daarom noemen ze hem in Napels ook ‘Ciro’. Hij is daar hun ‘jongen’.”

Ik heb altijd gehoopt dat ze een standbeeld voor hem zouden oprichten. Maar in Napels kan het, zoals in de Netflix-serie Gomorrah, ook snel gedaan zijn. Yf Geyens

“Geen enkele andere speler laat zich zo vaak zien in de stad", vertelt Geyens. “Dries gaat zieke kinderen in het ziekenhuis bezoeken, staat altijd klaar om een handtekening uit te delen of een foto te maken met zijn fans. Daarnaast staat hij een centrum voor straathonden financieel bij. Ik ken weinig spelers die dat allemaal doen. Als hij al God was in Napels, dan is hij dat met deze nieuwe mijlpaal nog iets meer.”

“Ik heb altijd gehoopt dat ze een standbeeld voor hem zouden oprichten. Maar in Napels kan het, zoals in de Netflix-serie Gomorrah, ook snel gedaan zijn. Het kan letterlijk en figuurlijk in korte tijd voorbij zijn. Dries weet dat. Ik hoop dat hij een nieuw contractvoorstel krijgt en hij daar op in gaat. Hij zou bijvoorbeeld nooit voor Juventus gaan voetballen. Dries heeft te veel respect voor Napoli om zoiets te doen.”

Ook de clan Kerkhofs liet weten “door het dolle heen” te zijn