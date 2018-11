Uitvaart eigenaar Leicester City en OHL van start gegaan in Bangkok RPM

03 november 2018

15u50

Bron: Belga 0 Voetbal In een boeddhistische tempel in de Thaise hoofdstad Bangkok is vandaag de uitvaartplechtigheid van start gegaan van Vichai Srivaddhanaprabha, de eigenaar van de voetbalclubs Leicester City en OH Leuven. De afscheidsceremonie voor de miljardair, die vorige week om het leven bij een helikoptercrash, zal een week duren.

De familie van de 60-jarige Vichai en leden van de Thaise elite zijn aanwezig op de uitvaartceremonie. Er is onder meer een rituele badceremonie, met water dat voorzien werd door de Thaise koning. Er vinden ook boeddhistische gezangen plaats, iets wat zich nog tot en met vrijdag elke avond zal herhalen. De koning leverde ook een achthoekige urne en hofmuzikanten voor de plechtigheid. Een selectie van Leicester City zal vandaag na de wedstrijd bij Cardiff City nog naar Thailand reizen om de uitvaart bij te wonen.

De 60-jarige Srivaddhanaprabha kwam vorige week zaterdag om het leven toen de helikopter, die hem zoals gebruikelijk aan het stadion van Leicester ophaalde, na een duel met West Ham United neerstortte. Geen van de vijf inzittenden overleefde de crash.



De Thaise miljardair was CEO van de Thaise investeringsgroep King Power en werd in 2010 eigenaar van de bescheiden Engelse club Leicester, die in 2016 de hele voetbalwereld verbaasde door Engelse landstitel binnen te halen. In 2017 werd hij ook eigenaar van OHL.