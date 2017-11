UEFA wil nieuw opgerichte Nations League openstellen voor niet-Europese landen 20u33

Bron: Belga 0 AP UEFA-voorzitter Ceferin. Voetbal De Europese voetbalbond heeft plannen om de nieuw opgerichte Nations League, die volgend jaar voor het eerste georganiseerd wordt, wereldwijd open te stellen. Dat schrijft het Duitse Bild en werd zopas ook bevestigd aan het Duitse persagentschap DPA.

Vanaf volgend jaar worden de vriendschappelijke interlands vervangen door de Nations League. De 55 Europese voetballanden worden onderverdeeld in vier divisies (A, B, C en D) op basis van hun UEFA-coëfficiënt. De Rode Duivels werden samen met Duitsland, Portugal, Spanje, Frankrijk, Engeland, Zwitserland, Italië, Polen, IJsland, Kroatië en Nederland in de A-divisie gestopt. Op 24 januari worden vier groepen van drie geloot. De groepswinnaars plaatsen zich voor de UEFA Nations League Finals (halve finales, troosting en finale) in juni 2019. De vier laatste landen van elke groep degraderen naar de B-divisie. In elke divisie is een ticket te verdienen voor het EK 2020.



Volgens Bild speelt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin met het idee om ook landen die niet tot de UEFA behoren toe te laten tot de nieuwe competitie. Dat zou ieder oneven jaar vanaf 2021 moeten gebeuren. In deze 'Global Nations League' zouden de landen op basis van de FIFA-ranglijst ingedeeld worden in zeven divisies. In het najaar van 2020 moeten de eerste kwalificatieduels al gespeeld worden. De beste acht landen uit elke reeks zouden dan een jaar later de eindronde afwerken. De eindronde van de hoogste divisie, waartoe op dit moment de Rode Duivels zouden behoren, wordt dan een soort mini-WK.



Een definitieve goedkeuring is er evenwel nog niet. Nog volgens Bild zouden de 55 Europese voetbalfederaties een 'Global Nations League' genegen zijn, vooral omdat een mondiale competitie meer tv-geld oplevert. De woordvoerders van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) laten vrijdagavond aan Belga weten niet op de hoogte te zijn van de plannen.



De Wereldvoetbalbond FIFA en de UEFA verklaarden aan DPA dat ze "constructieve gesprekken voeren over de volgende fases van het plan". De FIFA is dus betrokken bij het project van UEFA-voorzitter Ceferin.

