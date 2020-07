UEFA-voorzitter Ceferin verwacht nog niet meteen fans bij Europese wedstrijden Redactie

21 juli 2020

19u47

Bron: Belga 0 Voetbal UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin moet zijn verwachtingen bijstellen en ziet de Europese wedstrijden nog niet meteen gespeeld worden met veel fans in de tribunes, zo bekende hij in een interview op de website van de UEFA. Eind mei had de Sloveen nog laten optekenen niet te geloven “in doemscenario’s van meerdere golven van het coronavirus” en dat “het goede, vertrouwde voetbal met supporters er snel weer zal zijn”.

Twee maanden later klinkt Ceferin helemaal anders. “Tot nader order zullen we wedstrijden zonder supporters afwerken”, vertelde hij in UEFA Direct Magazine. Het Europese seizoen gaat volgende maand weer van start met de resterende achtste finales in de Champions League en Europa League, en vervolgens de Final 8 van beide toernooien, respectievelijk in Lissabon en Duitsland.

In maart werden de competities in Europa bijna allemaal stopgezet en werd er beslist het EK naar volgend jaar te verplaatsen. Op die manier wou de UEFA ruimte geven aan de nationale bonden om het seizoen na een onderbreking toch nog af te werken. Bijna alle lidstaten gingen daarmee akkoord. Onder meer in België, Nederland en Frankrijk werd het seizoen echter definitief stopgezet.

“UEFA heeft zich opgeofferd door de Europese competities op te schorten, opdat de nationale competities afgewerkt konden worden. Vervolgens kan het seizoen in augustus met de Europese clubcompetities afgesloten worden. De liga’s gingen daarmee akkoord en de solidariteit van de clubs zal eveneens belangrijk worden voor het internationale luik in september. Ik voel die solidariteit ook tussen UEFA, de nationale bonden, clubs en liga’s.”

Net zoals iedereen hoopt Ceferin echter dat het snel weer zoals vroeger wordt. “Voetbal is natuurlijk mooier met fans in de tribunes. Ik ben van nature een optimistische persoon en mijn grootste wens is dan ook dat de supporters zo snel mogelijk weer naar het stadion mogen”, sloot de UEFA-voorzitter af.