UEFA-voorzitter Ceferin: “FIFA was fout om makelaars te deregulariseren” Bart Fieremans

20 november 2018

15u23 0 Voetbal Aleksander Ceferin, voorzitter van de Europese voetbalunie UEFA, sprak zich vandaag in Brussel uit over de groeiende invloed van makelaars in het voetbal, dat tot excessen kan leiden zoals het Belgische schandaal aantoont. Hij gaf daarbij de wereldvoetbalbond FIFA een veeg uit de pan: “Het was fout om (de licenties van, red) makelaars te deregulariseren.”

Ceferin was in Brussel om de mogelijke oprichting van een Super League van internationale topclubs te ontkennen. Op onze vraag liet hij zich uit over het voetbalschandaal in België, dat de UEFA met argusogen volgt: “Maar we vertrouwen op de Belgische autoriteiten dat ze dat zullen oplossen”, aldus Ceferin. Hij is er zich wel van bewust dat de groeiende invloed van makelaars in het nationale en internationale voetbal een probleem is. “De invloed van sommige makelaars bij bepaalde clubs is enorm. Dat kan potentieel een competitie schaden, zelfs indien geen matchfixing betrokken is. We praten daarover binnen de UEFA. Ik ben geen lid van de commissie, maar dat is iets dat we moeten regulariseren. Het was een fout van de FIFA om dat in 2015 te deregulariseren. Nu hebben we daar geen controle meer over. Het is makkelijker te deregulariseren dan opnieuw regels op te leggen. Ik ga akkoord dat het een probleem kan zijn en een probleem is, maar ik kan niet zeggen dat ik een directe oplossing heb. Het belangt ook de FIFA aan om dit op te lossen.”

Mogelijke voorstellen die experts in België al geopperd hebben, zoals dat de spelers voortaan de commissie aan makelaars moeten betalen – en dus niet de clubs, of dat de commissies aan agenten gelimiteerd moeten zijn, ziet Ceferin niet als zaligmakend: “Wellicht zullen de spelers dan gewoon meer geld vragen aan de clubs. Het is moeilijk om zoiets op te leggen.”