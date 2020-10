UEFA-voorzitter Ceferin: "EK achter gesloten deuren? Dat kan" LUVM

14 oktober 2020

07u27 0 Voetbal Wordt het EK volgend jaar achter gesloten deuren gespeeld? Dat behoort in ieder geval tot de mogelijkheden, heeft UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin in een interview met de Duitse zender ARD laten verstaan.

"Aan het format met 12 speelsteden wordt niet gesleuteld, maar we hebben wel al verschillende scenario's in gedachten", aldus Ceferin. Normaal had het EK reeds afgelopen zomer moeten gespeeld worden, maar daar stak corona een stokje voor. Niemand kan voorspellen of het virus tegen de volgende zomer verdwenen of ten minste onder controle zal zijn, en dus moet UEFA bij de voorbereiding van het eindtoernooi met diverse draaiboeken rekening houden.

"Aan een bubbel, zoals bij de Champions League en de Europa League, denken we alvast niet", geeft Ceferin aan. "Het blijft de bedoeling om de 12 speelsteden te behouden. Maar als we minder landen zouden willen of één land als organisator, dan kunnen we dat. Achter gesloten deuren, of met een gedeeltelijke bezetting van de stadions? Dat is allemaal mogelijk, dat moeten we bekijken in functie van de evolutie van de pandemie.”