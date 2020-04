UEFA overweegt clubs ademruimte te geven met versoepeling Financial Fair Play-regels SVBM

07 april 2020

18u21

Bron: AP 0 Voetbal In volle coronacrisis wil de UEFA de Europese clubs een reddingsboei toewerpen. De voetbalfederatie overweegt de regels omtrent Financial Fair Play te versoepelen. Veel clubs geraken door het gebrek aan wedstrijden financieel in slechte papieren.

De Financial Fair Play-regels werden zo’n tien jaar geleden in het leven geroepen om te vermijden dat clubs grote verliezen opstapelen. Rijke eigenaars van clubs konden op papier geen bakken met geld in ploegen meer pompen om ongelimiteerd spelers te kopen, aangezien clubs volgens de regels enkel mogen spenderen wat ze verdienen.

Maar in coronatijden zouden de vrijgevige voorzitters wel eens noodzakelijk kunnen zijn opdat de clubs het hoofd boven water zouden kunnen houden. De UEFA onderzoekt nu of de regels versoepeld kunnen worden. “Er is een werkgroep aangesteld die moet nagaan in welke mate de regels tijdelijk aangepast moeten worden in deze uitzonderlijke situatie”, aldus de UEFA aan AP. In de komende weken wordt een voorstel verwacht.

Zelfs Javier Tebas - voorzitter van de Spaanse voetbalbond en een voorvechter van de FFP-regels - lijkt zich te willen schikken in het versoepelen van die FFP-voorschriften. “Als mensen veel geld willen investeren in het voetbal om de schulden van de clubs te doen afnemen, moet dat volgens mij bestudeerd worden en misschien zelfs mogelijk zijn.” Tebas benadrukt wel dat hij niet wil dat een land als Qatar - zoals bij PSG - geld in clubs kan investeren om spelers te kopen.

De UEFA besliste vorige week al om clubs meer tijd te geven om hun licentie in orde te brengen, aangezien er geen duidelijk tijdstip vaststaat waarop het volgende seizoen van start kan gaan.

Lees ook:

UEFA-voorzitter: “Belgen beseffen dat ze verkeerd gehandeld hebben”

KBVB gaat plannen over competitiestop toelichten aan UEFA na “constructief gesprek tussen Bayat en Ceferin”