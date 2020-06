UEFA maakt vandaag plannen en kalender bekend: slechts één match in Europese voorrondes? NVK

17 juni 2020

03u00 0 Voetbal De UEFA stelt vandaag zijn kalender voor. De belangrijkste vraag voor Antwerp, AA Gent en Standard: moeten zij straks de ­Europese kwalificatierondes overleven in één match op leven en dood?

De Bundesliga, Serie A, La Liga en de Premier League werken in juni en juli toe naar hun ontknoping. Daardoor verschuift de Europese kalender met een maand of meer. De UEFA maakt vandaag bekend hoe dat zal gebeuren. In augustus vindt het slot van de Champions League en de Europa League plaats. Volgens onze ­Nederlandse zusterkrant ‘Algemeen Dagblad’ zouden eerst de resterende achtste finales afgewerkt worden, waarna elk toernooi een ‘final eight’ zou krijgen. Met vier kwartfinales, twee halve finales en een finale, telkens over één wedstrijd. De ­Europa League zou op beperkt ­gebied plaatsvinden in Duitsland, de Champions League in de Portugese hoofdstad Lissabon.

Maar omdat de eindfase van de ­Europese competities pas in ­augustus gespeeld kan worden, moet de UEFA creatief omgaan met de kalender van het seizoen 2020-’21. Zeker in de wetenschap dat het onverwacht een EK-jaar is – en de competities in principe dus vroeger moeten worden afgesloten dan voorzien. Het ‘AD’ stelt dat de voorrondes voor de Champions League en de Europa League ­uitzonderlijk afgewerkt moeten worden in één wedstrijd, in plaats van de traditionele heen- en terugmatchen. De thuisploeg zou ­bepaald worden via loting.

Dat kan dus ook grote impact hebben op de Europese parcours van de Belgische clubs. Navraag leert dat zij nog niet op de hoogte zijn van die plannen. AA Gent (derde voorronde Champions League), Antwerp of Charleroi (derde voorronde Europa League, afhankelijk van bekerresultaat Antwerp) en Standard (tweede voorronde ­Europa League) kijken met veel interesse uit naar de plannen die de UEFA vanmiddag zal ontvouwen.

Volgens het ‘AD’ gaan de eerste twee voorrondes normaal eind ­augustus door. Daarna volgt een interlandbreak, waarin de Rode Duivels in de Nations League tegen Denemarken en IJsland spelen. Midden en eind september vinden de laatste twee Europese voorrondes plaats. De poulefases van de Champions League en de Europa League moeten dan in zeven weken tijd afgewerkt worden, ergens van oktober tot december.

