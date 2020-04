UEFA bevestigt: de huidige rangschikking bepaalt verdeling van de Europese tickets YP

23 april 2020

14u11

Bron: The Times 4 Voetbal De Europese tickets in competities die voortijdig worden stopgezet, worden wel degelijk toegekend op basis van “sportive grounds” – met name de competitierangschikking. Dat heeft de UEFA volgens diverse internationale media vandaag besloten.

Volgens The Times vindt de UEFA dat de Europese plekken verdeeld moeten worden aan de hand van een punten-per-wedstrijd-systeem gericht op het huidige seizoen. De UEFA doet geen uitspraken over de regelingen voor promotie en degradatie: dat is aan de nationale voetbalbonden.

Voor ons land wil dat dus zeggen dat Club Brugge zich als kampioen plaatst voor de groepsfase van de Champions League. AA Gent komt als tweede in de rangschikking in de voorrondes van het kampioenenbal terecht, terwijl nummer drie Charleroi naar de groepsfase van de Europa League mag. Antwerp en Standard komen dan weer uit in de voorrondes van het tweede Europese clubtoernooi. Mocht de bekerfinale nog gespeeld worden, dan komen de kaarten mogelijk anders te liggen. Wint Antwerp, dan mag ‘The Great Old’ rechtstreeks naar de Europa League, en moet Charleroi eerst voorrondes spelen. Wint Club, dan blijft alles bij het oude.

De fans van Club Brugge kunnen zo opgelucht ademhalen. Gisterochtend dreigde immers dat hun club zou veroordeeld worden tot de Europa League. De UEFA communiceerde warrig inzake het toekennen van de Europese tickets voor volgend seizoen in competities die voortijdig worden stopgezet - in casu de Jupiler Pro League. Nogal wat Europese topclubs willen dan de clubcoëfficiënt als criterium gebruiken. Veel federaties hingen gistermorgen aan de lijn bij UEFA om duidelijkheid te vragen. En die kwam er dus: de Europese tickets zullen toegekend worden op basis van ‘sportieve gronden’ - lees: de competitierangschikking.

In de Bundesliga is zopas beslist dat de competitie sowieso nog zal worden hervat. De tv-rechten zijn gegarandeerd tot 30 juni. Mocht competitievoetbal toch onmogelijk blijken, wordt er terugbetaald. Voor de rest van de grote Europese competities, ziet de verdeling van de Europese tickets er als volgt uit - als ze niet meer worden hervat, natuurlijk. In Nederland is dat alvast niet het plan, in Spanje, Engeland, Italië en Frankrijk zijn ze wél nog zinnens om de competities af te werken.

Eredivisie:

Voor Nederland zou dat betekenen dat Ajax zich rechtstreeks plaatst voor de Champions League als de nummer 1 rechtstreeks wordt toegelaten. Dat is nog niet zeker. De nummer 1 van Nederland kwalificeert zich alleen rechtstreeks voor de groepsfase als de winnaar van de huidige editie van de Champions League zich ook in eigen land weer voor de koningsklasse van het clubvoetbal weet te plaatsen. Het is nog niet bekend of en zo ja hoe de Champions League en de Europa League dit seizoen worden hervat. Mogelijk gebeurt dat, in aangepaste vorm, nog in augustus. AZ zou als nummer 2 van de ranglijst van de eredivisie instromen in de tweede voorronde van de Champions League.

Drie clubs mogen Nederland volgend seizoen in de (voorronde) van de Europa League vertegenwoordigen. Normaal gesproken twee op basis van de ranglijst, dat zouden dan PSV en Feyenoord zijn, en één op basis van de bekerfinale. Daarin had FC Utrecht tegen Feyenoord moeten voetballen, maar dat gaat uiteraard ook niet meer gebeuren.

Op de ranglijst is Willem II de derde die in aanmerking zou kunnen komen. De Tilburgers staan als nummer 5 drie punten voor op FC Utrecht, dat echter een wedstrijd minder heeft gespeeld.

La Liga:

Champions League: Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Real Sociedad

Europa League: Getafe

Voorrondes Europa League: Atletico Madrid

Premier League:

Champions League: Liverpool, Manchester Cirty, Leicester en Chelsea

Europa League: Manchester United en Sheffield United

Serie A:

Champions League: Juventus, Lazio, Inter en Atalanta

Europa League: AS Roma

Voorrondes Europa League: Napoli

Ligue 1:

Champions League: Paris Saint-Germain, Marseille

Voorronde Champions League: Rennes

Europa League: Lille

Lees ook.

Verwachting dat UEFA vandaag stopzetten van Jupiler Pro League officieel goedkeurt: “Club Brugge is onze kampioen” (+)

Hearing UEFA's executive committee has just decided that if leagues do not finish then qualification for Champions League/Europa League should be on sporting merit (which sounds like points per game) Martyn Ziegler(@ martynziegler) link