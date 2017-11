Twee goals in evenveel minuten: Wullaert trapt Wolfsburg naar CL-kwartfinales Redactie

Bron: Belga 11 Photonews Voetbal Red Flame Tessa Wullaert heeft in het Champions League-duel tegen Fiorentina twee keer gescoord in evenveel minuten. Het werd uiteindelijk 3-3. Doordat Wolfsburg de heenwedstrijd al met 0-4 won, gaat de Duitse club door naar de kwartfinales.

Ilaria Mauro opende al na twee minuten spelen de score voor de uitploeg. Op aangeven van Alia Guagni duwde ze de 0-1 tegen de netten. Rond het halfuur kreeg Wolfsburg een penalty toebedeeld, nadat Elisa Bartoli een fout maakte op Alexandra Popp. Onze landgenote Tessa Wullaert mocht het daarop vanop de stip proberen. Ze schoot de bal eerst op de paal, maar kon op de rebound toch gelijkmaken. Nog geen twee minuten later was het alweer Wullaert die scoorde, ditmaal op aangeven van Anna Blasse. Danzij dat doelpunt kon Wolfsburg met 2-1 gaan rusten.

In de tweede helft konden de dames van Fiorentina nog twee maal scoren. De jonge Precellia Rinaldi zette de bordjes terug gelijk. Daarop zette de ingevallen Sara Bjork Gunnarsdottir van Wolfsburg de 3-2 op het bord. In de 81e minuut pikte Elli Brazil nog een doelpuntje mee voor Fiorentina. Wullaert stond 58 minuten op het veld.

Later op de avond komt ook Janice Cayman nog in actie bij het Franse Montpellier. Zij verdedigen in eigen huis een 2-3 zege in de heenmatch bij Brescia. De Italiaanse vrouwen elimineerden het Ajax van Davina Philtjens en Nicky Van den Abbeele in de zestiende finales.

Volgende ronde, 2 goaltjes én deze 2 op bezoek = all smiles! 😃👌🏼⚽️ #uwcl #nextround #happy pic.twitter.com/Yx8LHuxBVv Tessa Wullaert(@ TessaWullaert) link

Das Spiel ist vorbei. Unsere Wölfinnen stehen im VIERTELFINALE der @UWCL! 😍🙌 #WOBACF pic.twitter.com/SOQDtAskR2 VfL Wolfsburg(@ VfL_Wolfsburg) link