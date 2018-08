TT. Witsel tekent voor vier jaar bij Dortmund: "Kan niet wachten om voor 81.000 fans te spelen" - Kiese Thelin naar Leverkusen Redactie

06 augustus 2018

14u25 6 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Kiese Thelin naar Leverkusen

De exodus bij Anderlecht is gestart. Isaac Kiese Thelin (26) verhuist normaal gezien snel naar het Duitse Leverkusen. Er was ook interesse van Dinamo Kiev, Lokomotiv Moskou en Newcastle, maar de Zweedse WK-ganger verkiest een avontuur in de Bundesliga.

Witsel voor vier jaar naar Dortmund

Axel Witsel (29) heeft zijn toptransfer beet. De Rode Duivel sluit vandaag aan bij Borussia Dortmund, dat op oefenkamp is in het Zwitserse Bad Ragaz.

De middenvelder tekent er een contract voor vier seizoenen en wordt dan woensdag officieel voorgesteld. De stugge houding van Tianjin Quanjian heeft dus niet geholpen. De Chinese club betwistte eerder nog de afkoopsom van 20 miljoen in het contract van Witsel, maar gisteren ging men toch overstag. Onze videoman wachtte de middenvelder op de luchthaven van Düsseldorf op, vanwaar hij doorreist naar Zürich waar de Duitse traditieclub het nieuwe seizoen voorbereidt. “Ik wil nu even genieten van dit moment”, zei hij onder meer.

"Na het WK was het mijn doel om terug te keren naar Europa", liet Witsel intussen ook al optekenen op de webstek van Dortmund. "Ik ben blij en trots om binnenkort voor BVB te mogen spelen. Na ons eerste gesprek hoefde ik niet lang na te denken, want voor mij is Borussia Dortmund een van de beste clubs van het continent. Eerlijk gezegd kan ik niet wachten om voor 81.000 mensen te spelen."

Ook sportief directeur Michael Zorc is in de wolken. "Al vele maanden toonden we interesse en we zijn erg blij dat hij voor Dortmund koos. Axel is een speler met veel internationale ervaring en heeft met zijn tactisch inzicht, kracht, snelheid, creativiteit en mentaliteit alle vaardigheden om het middenveld vorm te geven."

Voor zijn avontuur in China speelde de middenvelder na zijn doorbraak bij Standard voor het Portugese Benfica (2011-2012) en het Russische Zenit (2012-2017). Bij de nationale ploeg is Witsel (96 caps) een onbetwiste basispion in de strategie van bondscoach Roberto Martínez.

Manchester United meldt zich ook voor Boateng (Bayern)

Een finaal akkoord is er niet. De toekomst van Toby Alderweireld (29) ligt in handen van Tottenhamvoorzitter Daniel Levy en Ed Woodward, CEO van Manchester United. Alderweireld mag weer hopen op een transfer, maar nog niet te veel. Bij United geven ze toe dat ze ook interesse tonen voor Jérôme Boateng van Bayern München, die mag beschikken bij zijn club. De eerste contacten werden voor de vriendschappelijke match van gisteren gelegd.

Nadat onderhandelingen met Leicester over Harry Maguire afsprongen en er ook een kink in de kabel kwam met Yerry Mina (Barcelona), wordt er op Old Trafford weer over onze landgenoot gesproken. En ook over zijn transferprijs, tot voor kort het grootste struikelblok - Spurs wil meer dan 65 miljoen euro en bevestigt de interesse. José Mourinho wil er voor donderdag absoluut een centrale verdediger bij, liefst één met ervaring. Alderweireld staat sinds deze winter op een lijst van negen verdedigers bij United, maar wegens de hoge eisen van Spurs, de wens van Tottenham om Martial in de deal te betrekken, zijn leeftijd en de hamstringblessure vorig seizoen, was hij lange tijd niet de eerste keus. Toch zijn ze altijd in contact gebleven. Nu de deadline dichterbij komt zet United in op meerdere pistes. Waaronder Boateng.

Alderweireld wil absoluut weg bij Spurs, nadat gesprekken over een nieuw contract afknapten op zijn looneisen. De Rode Duivel ligt nog een jaar vast, maar zijn club heeft een eenzijdige optie om die overeenkomst met een jaar te verlengen. Zover wil hij het niet laten komen. Hij hoopt dat Spurs en United voor donderdag 18 uur een akkoord vinden. In Manchester kan Alderweireld zich financieel fors verbeteren. Op Old Trafford zou hij Romelu Lukaku en Marouane Fellaini terugvinden. (KTH/NP)

Kara Mbodj terug op training bij Anderlecht

Drie dagen op rij was hij afwezig, maar vandaag meldde Kara Mbodj (28) zich opnieuw op training bij Anderlecht. De Senegalees ontbrak de laatste dagen omdat hij gehoopt had zijn transfer naar het buitenland af te ronden. Dat lukte evenwel niet - zo is de interesse van Fulham afgenomen -, wat maakte dat er voor Kara niks anders opzat dan terug naar Brussel te gaan. Er is wel nog belangstelling uit onder meer Frankrijk en Turkije. (PJC)

Publiekslieveling Depoitre blijft bij Huddersfield

De fans van Club Brugge hoeven niet te hopen. Laurent Depoitre komt niet naar de landskampioen. De Henegouwer was gisteravond dan wel aanwezig in Moeskroen, maar van contact tussen beide clubs - laat staan een nakende overgang - is er helemaal geen sprake.

Depoitre, afkomstig uit Doornik, maakte van zijn vrije weekend gebruik om een avond te spenderen met zijn vrienden. Dat de wedstrijd Moeskroen - Club Brugge toevallig op hun programma stond, maakte de hoop op de komst van Depoitre onder de Clubfans de voorbije dag levendig. Vandaag reist de aanvaller terug naar Huddersfield waar hij morgen de trainingen hervat.

Depoitre zelf is in ieder geval geenszins van plan om het Engelse Huddersfield te verlaten. De gewezen spits van KV Oostende en AA Gent is enorm geliefd bij de Premier League-club, voor wie hij vorig seizoen op het veld van Chelsea het doelpunt van de redding aantekende. En ook in de voorbereiding draait de aanvaller op volle toeren. Onder meer met twee goals tegen het Franse Lyon lijkt hij klaar voor zijn tweede seizoen in Engeland.

Een terugkeer naar de Belgische competitie is op zich quasi ondenkbaar gezien zijn waarde voor Huddersfield en het loon van Depoitre. Wel is het niet onlogisch dat Club Brugge net als alle andere Belgische topclubs de prestaties van de spits van nabij volgt, al beseffen ook zij dat Depoitre naar België halen op dit moment quasi onmogelijk is. Zeg nooit nooit, maar voorlopig zien we de spits dit seizoen dus nog niet terug in de Jupiler Pro League. (TTV)

Courtois over transfer: "Het is delicaat"

De aanslepende transfer van Thibaut Courtois zorgt voor nervositeit op alle niveaus. De druk op Chelsea om hem aan Real Madrid te verkopen wordt aan alle kanten opgevoerd. Zelfs trainer Maurizio Sarri stuurt aan op een snelle oplossing: "Ik ben niet geïnteresseerd in wat zijn makelaar zegt. Ik wil hetzelfde horen van hem. Ik wil enkel supergemotiveerde spelers." De Italiaan had vorige week een telefonisch onderhoud met Courtois en toonde begrip: de doelman wil naar Real om dichter bij zijn kinderen te zijn en ook voor de sportieve uitdaging. Real zocht dit weekend weer contact met de directie van Chelsea.

Beide clubs zijn nog altijd on speaking terms over de transfer, maar zolang The Blues geen vervanger hebben gevonden, gaat het licht niet op groen. Een spelletje dat ze mogelijk tot op de laatste transferdag, donderdag, spelen. Real is bereid tot 40 miljoen euro te betalen, inclusief bonussen. Op Bernabéu maken ze zich niet te veel zorgen. Daar voelen ze dat, indien nodig, Courtois een overgang wel zal forceren, in tegenstelling tot Hazard. Courtois gaf gisteren de aftrap voor Genk-STVV, maar wordt vandaag in Londen verwacht. Tenminste als hij komt opdagen - wat extra druk kan geen kwaad. "Ik ga nu geen commentaar geven", zei Courtois. "Het is delicaat. Op dit moment ben ik vrij rustig." (KTH/SJH)

Kalu tekent voor vijf jaar bij Bordeaux

De transfer van Samuel Kalu van AA Gent naar Bordeaux is helemaal rond. Dat bevestigde de Franse club op Twitter. De Nigeriaanse winger zette zijn krabbel onder een contract voor vijf seizoenen en moet bij Bordeaux de vervanger worden van de naar FC Barcelona vertrokken Braziliaan Malcom. Gent zou ruim acht miljoen vangen voor de flankaanvaller, die in januari 2017 was overgekomen van AS Trencin.

Lommel plukt Wesley Vanbelle weg bij Cercle Brugge

Lommel SK heeft een brok Belgische ervaring toegevoegd aan zijn selectie. De Limburgers nemen Wesley Vanbelle over van Cercle Brugge. De 32-jarige verdediger tekende in Lommel een contract voor één seizoen, zo maakte de promovendus in de Proximus League bekend.

Vanbelle lag sinds 2015 onder contract bij Cercle Brugge, waar hij nog tot medio 2019 vast lag. De verdediger tekende in 2005 zijn eerste profcontract bij zijn jeugdclub KV Mechelen. Nadien voetbalde hij nog voor KSK Beveren, het Nederlandse FC Eindhoven en Eendracht Aalst.

De linksback heeft meer dan 200 Proximus League-wedstrijden in de benen. Bij Cercle Brugge droeg Vanbelle vorig seizoen weleens de aanvoerdersband, maar was hij overbodig geworden.

Japanner Honda vervoegt Australische Melbourne Victory

Keisuke Honda verdedigt komend seizoen de kleuren van Melbourne Victory. De 32-jarige Japanner komt over van het Mexicaanse Pachuca, waar hij sinds 2017 actief was. Voordien voetbalde de middenvelder onder meer voor het Nederlandse Venlo (2008-2010), het Russische CSKA Moskou (2010-2014) en het Italiaanse AC Milan (2014-2017).

Honda telt 98 caps waarin hij 37 doelpunten maakte. Hij maakte deel uit van de Japanse selectie op het recente WK. Japan sneuvelde in Rusland in de achtste finales tegen België. Honda viel in die partij, die de Rode Duivels na een spectaculaire comeback met 3-2 wonnen, negen minuten voor tijd in. Na het WK kondigde hij zijn afscheid aan bij de nationale ploeg.

Standard wil Hagi-junior

Standard heeft zijn oog laten vallen op de 19-jarige middenvelder Ianis Hagi - zoon van legende Gheorghe - van het Roemeense Viitorul Constanta. De Rouches zijn hem gaan scouten in de Europa League-wedstrijd tegen Vitesse. Hagi staat te boek als een groot talent: hij is voor de tweede keer genomineerd voor de Golden Boy award. Twee jaar geleden maakte hij de overstap naar het Italiaanse Fiorentina, maar sinds januari speelt hij opnieuw bij Viitorul. Volgens lokale media zou Standard de onderhandelingen zijn gestart. Viitorul haalde met de Rus Amir Natkho al een vervanger in huis om het - eventuele - vertrek van Hagi op te vangen. (FDZ)

STVV vindt spits in Zweden

Mohamed Buya Turay staat dicht bij een overgang naar STVV. De 23-jarige spits uit Sierra Leone komt over van het Zweedse Dalkurd FF.

Mohamed Buya Turay (1,79m) luidt de naam van de nieuwe spits van STVV. Hij werd geboren in Freetown, Sierra Leone, maar speelde haast zijn hele spelerscarrière in Zweden. Afgelopen jaren kwam hij uit voor AFC Eskilstuna. In maart van dit jaar verhuisde hij naar Dalkurd FF, een ploeg uit de Zweedse eerste klasse, waar hij nog negen keer scoorde in dertien matchen. Daar ligt hij nog tot 2020 onder contract. (FKS)

Napoli drukt door voor Ochoa

In Napels zijn ze er zeker van: Guillermo Ochoa wordt nog deze zomer de nieuwe doelman van de Italiaanse topclub. Zij zijn door de blessure van Alex Meret op zoek naar een vervanger. De verwachting is dat ze de komende weken de forcing gaan voeren om de Mexicaan los te weken bij Standard. Napels zou hem willen huren met aankoopoptie, iets waar Standard niet echt voor te vinden is. Als hij vertrekt, zal het wellicht gaan om een definitieve transfer. Voorlopig zijn de onderhandelingen nog niet gestart - de Rouches rekenen op Ochoa voor de wedstrijden tegen Ajax in de voorronde van Champions League. Eerstdaags zitten de zaakwaarnemers van Ochoa samen met het bestuur van Standard. (FDZ)

Frans goudhaantje Alioui naar Cercle?

Nogal wat topclubs uit de Premier League trekken momenteel stevig aan de mouw van het 19-jarige Franse talent Nabil Alioui van Monaco. Met name Arsenal en Manchester City strijden om diens handtekening, terwijl ook Fulham in de race is. Monaco zelf hoopt dat de jonge spits alsnog zijn verblijf wil verlengen en zou hem in dat geval bij Cercle Brugge onderbrengen. Deze week hoopt Cercle op meer duidelijkheid. Enige onzekerheid heerst er bij groen-zwart ook over Irvin Cardona, die anderhalve week geleden met een spierletsel uitviel op training. De spits verblijft momenteel in Frankrijk voor bijkomend onderzoek. Wesley Vanbelle staat dicht bij een overgang naar een club uit 1B. Ook voor Stephen Buyl, van wie de huur bij Westerlo afliep, wordt een oplossing gezocht. (LUVM)

De Bock vertrekkensklaar bij Leeds

De kans bestaat dat Laurens De Bock (25) het Engelse Leeds United na amper zes maanden zal verlaten. Ondanks een goeie voorbereiding komt de linksback op het eerste gezicht niet in de plannen van coach Bielsa voor. Zo maakte de ex-verdediger van Club gisteren geen deel uit van de selectie voor het Championship-duel tegen Stoke City (3-1). De Bock kijkt alvast uit naar een oplossing, al moet hij niet per se vertrekken bij de club. De Bock verhuisde begin dit jaar van Club Brugge naar Leeds, maar kwam daar, mede door blessureleed, slechts zeven keer aan de aftrap. (TTV)

Oulare opnieuw naar Antwerp?

Obbi Oulare (22) staat dicht bij een transfer naar Antwerp. De spits van het Engelse Watford was zaterdag opnieuw te gast op de Bosuil. Net als de oefenmatch tegen Panathinaikos woonde hij nu ook het competitieduel tegen KV Kortrijk bij. Oulare gaf vorig seizoen tijdens zijn uitleenbeurt bij Antwerp zelf al vaker aan graag langer te willen blijven en ook de Great Old heeft een plekje voor hem in de kern. Tussen de speler en het stamnummer 1 is er dan ook geen probleem. Alleen de clubs zijn er nog niet helemaal uit. Antwerp mikt op een definitieve transfer, maar het is niet duidelijk hoe hoog de vraagprijs ligt. Watford betaalde drie jaar geleden zo'n 8 miljoen euro om de spits bij Club Brugge weg te halen. Oulare revalideert momenteel in Antwerpen bij Lieven Maesschalck van een heupblessure en is nog niet meteen inzetbaar. (SJH)

Gent casht met verkoop Kalu en Simon

AA Gent weet zijn kassa flink te spijzen met de verkoop van Samuel Kalu (20) en Moses Simon (23). Gent bereikte een akkoord met Girondins Bordeaux, waar de Nigeriaanse rechtervleugel vandaag voor vijf jaar tekende. Met de transfer is uiteindelijk een bedrag van 8,3 miljoen euro gemoeid. Kalu moet bij de Girondins de vervanger worden van de Braziliaan Malcom, die voor 41 miljoen naar FC Barcelona trok.

Ook de transfer van Moses Simon naar Levante is zo goed als afgerond. Simon - die vrijdag voor het eerst papa werd - verkiest de Spaanse club boven andere opties, waaronder het Franse Saint-Étienne. Ook op clubniveau zijn de onderhandelingen vergevorderd. Levante zou iets meer dan 5 miljoen neertellen voor de Nigeriaan, maar de laatste details van een overeenkomst worden nog bediscussieerd. Verwacht wordt dat ook de transfer van Simon vandaag helemaal afgerond kan worden. (RN/VDVJ)