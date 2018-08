TT. Witsel nu nog op Ibiza, eind deze week in Dortmund? - Refaelov, Diaby en Limbombe niet meer welkom op training bij Club - "Inter wil Modric" De voetbalredactie

01 augustus 2018

10u40 8 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Nu nog op Ibiza, eind deze week in Dortmund?

Transferstress? 't Is niet aan Axel Witsel (29) besteed. Terwijl media blijven speculeren over zijn overgang naar Borussia Dortmund, geniet de Rode Duivel van een paar extra dagen vakantie. Met zijn vrouw Rafaella verblijft Witsel momenteel in Ibiza - daar liep hij gisteravond Thomas Meunier en diens vriendin Deborah tegen het lijf bij een concert van Dimitri Vegas & Like Mike. Vraag is: heeft de Tianjin Quanjian-middenvelder vóór zijn vlucht naar Spanje al medische testen afgelegd bij Dortmund? RTBF meent van wel, maar dat wordt tegengesproken door Duitse journalisten en zijn entourage. De verwachting is evenwel dat de deal tegen eind deze week rond is. Dortmund zou 20 miljoen euro betalen. (PJC)

@dimitrivegasandlikemike #friends #ibiza #ushuaïa 😎🔥👌🏽 @thomas12meunier Een foto die is geplaatst door null (@axelwitsel28) op 31 jul 2018 om 22:41 CEST

Refaelov, Diaby en Limbombe niet meer welkom op training

Nieuwe paragraaf in de dossiers van Lior Refaelov (32), Abdoulay Diaby (27) en Anthony Limbombe (24). Het drietal van Club Brugge mag nu ook niet langer meetrainen met de groep. In afwachting van een transfer onderhouden zij hun conditie via een individueel programma. Van een verwijzing naar de B-kern is voor alle duidelijkheid dus geen sprake. Coach Ivan Leko weet gewoon al langer dat hij niet meer op die drie moet rekenen - hun afwezigheid op training maakt het iéts gemakkelijker om tactisch te trainen, want de groep is zonder hen al omvangrijk. Club wil bovendien een onrustige situatie zoals vorig seizoen - toen Engels de ene dag niet en de volgende wel mocht spelen - vermijden. Vandaar dat Diaby en Limbombe de voorbije weken niet in actie kwamen tijdens de voorbereiding. Alleen Refaelov verzamelde nog wat speelminuten.

Elk van hen hoopt nu dat er snel een oplossing komt. Limbombe is alvast in beeld bij Newcastle, maar de klok tikt genadeloos verder. Over acht dagen sluit de transfermarkt in Engeland.

Ook Sander Coopman (23) loopt nog rond op Club. De middenvelder - de voorbije twee seizoenen uitgeleend aan Zulte Waregem - traint al langer op zijn eentje. Coopman heeft in Brugge nog een contract tot 2020, maar wil elders voluit zijn kans krijgen. Vooralsnog vraagt Club te veel. (NP/TVV)

Digne voor 22 miljoen van Barça naar Everton

Lucas Digne vervolgt zijn voetballoopbaan bij Everton. De 'Toffees' betalen bijna 22 miljoen euro aan zijn huidige werkgever FC Barcelona.

Digne voetbalde twee seizoenen voor Barcelona. De Franse linkerverdediger kwam daarin tot 45 officiële wedstrijden en twee doelpunten. Met de Catalanen behaalde Digne een landstitel, twee keer de Spaanse beker en een keer de Spaanse Super Cup.

"Om een kleedkamer te hebben mogen delen met de beste spelers van de wereld was ongelooflijk. Ik kan iedereen alleen maar ontzettend bedanken", aldus de 25-jarige Digne, die eerder uitkwam voor Lille en Paris Saint-Germain en op huurbasis voor AS Roma.

Modric straks ploegmaat van Nainggolan?

Internazionale heeft contact opgenomen met de zaakwaarnemers van Luka Modric, zo weten onder meer Sky Italia en La Gazzetta dello Sport. De Kroaat zou openstaan voor een avontuur in Italië, maar het financiële aspect zou een obstakel kunnen vormen. Zo heeft Modric een afkoopclausule van een slordige half miljard euro én verdient hij bij de Koninklijke nu zeven miljoen euro op jaarbasis.

Modric stapte in 2012 over van Tottenham naar Real Madrid. Zijn contract in Spanje loopt nog tot 2020.

PSG geeft Kanté niet op

N'Golo Kanté staat nog steeds op het verlanglijstje van PSG. Chelsea doet er echter alles aan om de Fransman aan boord te houden. Het nieuwe contractvoorstel van The Blues zou van Kanté de best betaalde speler van de Londense club maken, zo weet de Daily Mirror. Op Stamford Bridge ligt er namelijk een verbeterd vijfjarig contract klaar met een weeksalaris van maar liefst 325 .000 euro.

De Parijzenaren beschikken echter over genoeg financiële slagkracht, en zouden bereid zijn om het aanbod van Chelsea te overtroeven.

Brad Jones voor twee jaar naar Al Nassr

Brad Jones lijkt zijn loopbaan te gaan afsluiten in Saudi-Arabië. De 36-jarige Australische doelman verruilt Feyenoord voor Al Nassr. Jones ondertekent een tweejarig contract.

Jones kwam in de zomer van 2016 naar Feyenoord als vervanger van de lang uitgeschakelde Kenneth Vermeer, vorig seizoen nog enkele maanden in loondienst bij Club Brugge. Ook toen Vermeer weer fit was, hield trainer Giovanni van Bronckhorst vast aan Jones. Feyenoord behaalde met de Australiër in 2017 de landstitel.

In Nederland kwam Jones eerder uit voor NEC. In Engeland keepte hij onder meer voor Middlesbrough en Liverpool. Op het WK in Rusland was hij derde doelman bij Australië, na titularis Mathew Ryan (eveneens ex-Club Brugge) en Genkenaar Danny Vukovic.