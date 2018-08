TT. Wie Courtois wil wegkapen bij Real moet gigantisch bedrag ophoesten, Lemmens mee? - Napoli geeft Ochoa op - (Nog) geen witte rook bij Engels De voetbalredactie

11 augustus 2018

08u08 0 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Courtois heeft afkoopsom van 700 miljoen euro

Real Madrid wil zijn nieuwe goudhaantje duidelijk niet kwijt. Gisteren raakte de afkoopsom bekend in het zesjarige contract van Thibaut Courtois: wie hem wil wegkapen, dient... 700 miljoen euro over te schrijven. Dat is hetzelfde bedrag als bij de Spaanse sterren Isco en Asensio.

Courtois trainde gisteravond een tweede keer mee. Donderdagavond ging hij eten met de hele familie en met het gezin van zijn makelaar Christophe Henrotay in een trendy restaurant in Madrid. Een goedgeluimde Courtois poseerde gewillig met fans. Hij verbaasde zich erover dat spelers van de A-ploeg slechts drie kwartier voor de training op de club dienen te zijn.

Vanavond speelt Real zijn jaarlijkse galawedstrijd in Bernabéu tegen AC Milan - Courtois zit nog niet in de selectie. Ook sijpelt steeds meer door dat Courtois woensdag evenmin in doel zal staan tijdens de Europese Supercup tegen Atlético. Volgens de Madrileense pers is dié match nog aan Keylor Navas beloofd. Courtois zou in de basis staan in de eerste competitiewedstrijd op 19 augustus op eigen veld tegen stadsgenoot Getafe.

Naar verluidt zou Erwin Lemmens binnenkort Courtois volgen naar de Koninklijke. De keeperstrainer van Lokeren bouwde bij de nationale ploeg een hechte band op met Courtois, en deze laatste hoopt nu dat Lemmens komt als keeperstrainer. (SK/MVS)

Transferitis bij Boyata

De soap rond Dedryck Boyata (27) blijft duren. Nadat Celtic een bod van Fulham op de Belg geweigerd had, paste de speler gisteren voor de training. De officiële reden voor die afwezigheid was een rugblessure, maar Schotse media menen dat Boyata de druk op de clubleiding wil opvoeren. De Rode Duivel hoopt nog steeds op een lucratieve overgang. (PJC)

Engels (even?) terug naar Olympiakos

Engeland lonkte, maar finaal vond Björn Engels (23) geen overeenkomst over het Kanaal. De Belgische verdediger sloot dan maar weer aan bij Olympiakos, waar hij niet langer tot de plannen behoort. Een transfer blijft de meest aangewezen optie deze zomer. (PJC)

Ochoa uit beeld: Napoli mikt op Tatarusanu

Napoli lijkt de piste Guillermo Ochoa (32) verlaten te hebben. De Italiaanse club van Dries Mertens is nog op zoek naar een doelman en sprak met Standard over zijn Mexicaanse nationale doelman. Die gesprekken liepen spaak en nu onderhandelt Napoli volgens Italiaanse media met de Roemeense doelman Ciprian Tatarusanu (32) van Nice. Hij kwam vorig seizoen uit voor het Franse Nantes en was daarvoor al actief in de Serie A bij Fiorentina. (KTH/SJH)

Cop naar Griekenland?

Volgens Griekse media heeft Panathinaikos interesse in Duje Cop (28). Het is alleen erg twijfelachtig of Standard wil meewerken aan de uitleenbeurt die de Griekse club in gedachten heeft. (SJH/FDZ)