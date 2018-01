TT: wat met Anderlecht en 'Mitro'? - Spaanse bekersensatie ziet wat in Musonda - Batshuayi (onrechtstreeks) mee aan basis exit Conte? - Stanciu lijkt oude bekende naar Lokeren te duwen De voetbalredactie

26 januari 2018

06u30 0 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Anderlecht denkt toch weer aan Mitrovic

Zijn naam ligt opnieuw op tafel. Eigenlijk moest Hein Vanhaezebrouck Aleksandar Mitrovic (23) niet als nieuwe aanvaller, maar nu is de Serviër van Newcastle toch weer een optie. De reden is simpel: Anderlecht heeft dringend een spits nodig die de competitie kent en betaalbaar is. Een moeilijke zoektocht, waarin Herman Van Holsbeeck geen pistes wil uitsluiten. Mitrovic scoorde 36 competitiegoals voor paars-wit tussen 2013 en 2015. Bij Newcastle loopt het minder goed: hij maakte dit seizoen één treffer in zes korte invalbeurten.

Nog in Engeland is Portugees international João Mario (Inter) op weg naar West Ham. Volgens onze informatie verandert de huurdeal van de middenvelder niks aan de transferdroom van Leander Dendoncker (22). Hij staat nog steeds op de verlanglijst bij de Londenaars, maar de club blijft twijfelen of hij snel een meerwaarde kan betekenen. (PJC/KTH)

Leganés meldt zich voor Musonda

Leganés heeft zich bij Chelsea gemeld voor Charly Musonda Junior (21). De Spaanse middenmoter, die deze week Real Madrid uit de beker knikkerde, wil de jonge middenvelder tot het eind van het seizoen huren en is bereid zijn volledige loon voor zijn rekening te nemen. Musonda tekende in december tot 2022 bij. Ondanks het feit dat hij nog maar amper in actie kwam voor de eerste ploeg, verdient hij toch al zo'n 45.000 euro per week. Leganés wil wel geen huursom betalen. Chelsea houdt het antwoord in beraad. Musonda, die in 2016 al op uitleenbasis in La Liga speelde bij Betis, staat open voor een terugkeer naar Spanje. Zijn twee oudere broers zijn er actief in de lagere afdelingen. Chelsea en zijn management zouden Musonda liever in Engeland stallen.

Conte flirt met exit bij Chelsea

Antonio Conte speelt met vuur bij Chelsea. Een derde seizoen komt er sowieso niet voor de trainer. Daarvoor is de sfeer tussen clubleiding en de Italiaan te toxisch. Voorlopig wil eigenaar Abramovich zijn coach nog niet de laan uitsturen. Woensdag, na de uitschakeling in de League Cup tegen Arsenal, gooide een woedende Conte als een kind nog eens het speelgoed uit zijn box. Opnieuw deed hij zijn beklag over het gebrek aan transfers en het feit dat hij totaal geen controle heeft. Conte zit al sinds mei vorig jaar op ramkoers met het bestuur over versterkingen. Vooral zijn woede-uitbarstingen om zijn zin te krijgen of de 'silent treatment', meestal daaropvolgend, staan de bestuurders niet aan. Chelsea heeft er ook problemen mee dat zijn trainer graag broer Daniele, in dienst van de club als videoanalist, betrekt bij transferactiviteiten. Het turbulent vertrek van Diego Costa, na een harde sms van Conte, is ook nog niet verteerd. En binnen de club zijn ze ervan overtuigd dat Batshuayi meer kansen verdient.

Marecek op weg naar Lokeren

Een oude bekende van onze competitie is weer op weg naar België. Lukas Marecek (Tsj, ex-Anderlecht) legt vandaag of morgen medische testen af bij Lokeren. De 27-jarige controlerende middenvelder zat de voorbije weken op een zijspoor bij Sparta Praag, en mag er door de komst van ook al een ex-Anderlecht-speler, Nicolae Stanciu, vertrekken. Lokeren en de speler bereikten gisteren een akkoord, ook op clubniveau staat niks nog een deal in de weg. Bij Lokeren moet Marecek voor meer creativiteit op het middenveld zorgen.

Marecek speelde van 2010 tot 2013 42 wedstrijden voor Anderlecht, maar echt potten breken deed hij nooit in het Astridpark. Sindsdien speelde hij 4,5 seizoenen bij Sparta Praag. Daar trad de Tsjech aan in 145 wedstrijden, waarin hij 4 keer scoorde en 5 assists gaf. (MVS)

Deblokkeert Vanheusden transfer Scholz?

Hoewel Standard zich de voorbije dagen hardnekkig vastklampte aan Alexander Scholz (25), komt er mogelijk toch schot in het dossier. De Rouches weigerden een verhoogd bod van 1,2 miljoen euro van Club Brugge, maar lijken zich nu toch voor te bereiden op een transfer. Zo heeft Standard zijn oog laten vallen op Sotiris Papagiannopoulos (27). De Zweedse verdediger van Östersunds is een optie voor de Luiks club als... Scholz naar Club vertrekt.

En dan is er nog het dossier van Zinho Vanheusden (18). De jonge beloftevolle verdediger revalideert van een zware knieblessure. Inter wil hem daarom voor anderhalf seizoen uitlenen, zodat hij vanaf de zomer wedstrijden kan spelen in België. Standard wil zijn jeugdproduct graag terughalen, maar ook Club Brugge is geïnteresseerd. Vanheusden overweegt beide voorstellen en zou een lichte voorkeur voor Standard hebben. Als de belofte-international voor de Rouches opteert, zou dat de overgang van Scholz naar Club ook een duwtje in de rug kunnen geven. Opteert hij voor FCB, dan is het niet duidelijk of Scholz een optie blijft in Jan Breydel. (SJH/FDZ/WDK/TTV)