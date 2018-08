TT. "Vidal naar Barcelona" - Wouters tot 2022 bij RC Genk, dat Brabec uitleent - “Bordeaux brengt bod uit op Kalu” De voetbalredactie

03 augustus 2018

19u08 2 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Iwobi verlengt bij Arsenal

Arsenal heeft de contractverlenging van middenvelder Alex Iwobi aangekondigd. De nieuwe contractduur van de Engelse Nigeriaan werd niet bekendgemaakt, maar het zou volgens Britse media gaan om een overeenkomst tot juni 2022.

Iwobi vervoegde de jeugdacademie van de Gunners al op negenjarige leeftijd. Eind oktober 2015 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van de Londenaars. Ondertussen kwam hij al tot 98 officiële duels (en negen goals) voor Arsenal.

De nieuwe coach van de Gunners, de Spanjaard Unai Emery, toonde zich zeer tevreden met de contractverlenging van Iwobi. "Alex is een mooi voorbeeld van hoe het mogelijk is - dankzij veel inspanningen - door te stromen vanuit de jeugdopleiding tot in het eerste elftal", aldus Emery.

Op het voorbije WK speelde Iwobi in alle drie de groepswedstrijden van Nigeria. In het eerste duel tegen Kroatië (2-0 nederlaag) stond hij het eerste uur op het veld. In de volgende twee groepsduels, 2-0 zege tegen IJsland en 2-1 nederlaag tegen Argentinië, viel hij telkens in de slotminuut in. Iwobi telt momenteel 21 caps voor de Super Eagles.

Our Naija boy: one of us 👊#BIG17 pic.twitter.com/6I2W9NURx6 Arsenal FC(@ Arsenal) link

“Bordeaux brengt bod uit op Kalu”

Trekt Gent-speler Samuel Kalu (20) naar de League 1? Volgens de Franse sportkrant L’Equipe heeft Bordeaux alvast een bod uitgebracht op de Nigeriaan. Kalu was vorig jaar goed voor zes treffers en zeven assists in de Jupiler Pro League.

Mathieu Dossevi ruilt Metz in voor Toulouse

Mathieu Dossevi zal dan toch in de Ligue 1 blijven voetballen. De Frans-Togolese middenvelder ruilt degradant Metz in voor Toulouse, zo maakten beide clubs bekend. Dossevi tekende in de Zuid-Franse stad een contract voor twee seizoenen.

Eind mei maakte Standard bekend dat de dertigjarige Dossevi niet zou terugkeren naar Sclessin. De middenvelder stapte in augustus 2017 op huurbasis van Standard over naar Metz, dat de aankoopoptie lichtte. Hij was er in 30 competitieduels goed voor een goal en elf assists. Metz beëindigde de competitie als twintigste en laatste en degradeerde zo naar de Ligue 2, maar zal de terugkeer naar de hoogste klasse dus zonder Dossevi moeten realiseren.

Dossevi streek in september 2015 neer in Luik, waarna hij er al snel uitgroeide tot vaste waarde. Met de Rouches won de Togolese international in 2016 de Beker van België. Eerder voetbalde de Togolese international voor Olympiakos, Valenciennes en Le Mans.

Toulouse kon als achttiende nipt de degradatie vermijden. Het trok eerder deze transferperiode al onder meer onze landgenoot Aaron Leya Iseka en de Brit John Bostock (ex-Antwerp en OH Leuven) aan.

💬 "Continuer au plus haut niveau avec le TFC"



Les premiers mots de @MDossevi étaient à destination des supporters violets. Son interview est en ligne sur le site officiel !



📺 https://t.co/oQXu8KGu1O pic.twitter.com/ExjP3g4Dq1 Toulouse FC(@ ToulouseFC) link

Racing Genk verhuurt Jakub Brabec voor een seizoen aan Rizespor

Racing Genk heeft de uitleenbeurt van Jakub Brabec aan het Turkse Rizespor bekendgemaakt. De bijna 25-jarige Tsjechische verdediger speelde de afgelopen twee seizoenen 52 officiële duels voor Racing Genk, maar kon de laatste maanden niet meer rekenen op een basisplaats.

De negenvoudig Tsjechisch international maakte in augustus 2016 van de Tsjechische topclub Sparta Praag de overstap naar Racing Genk. In Limburg was hij onder coaches Peter Maes en Albert Stuivenberg steevast basisspeler. Onder Philippe Clement raakte hij vanaf begin 2018 op een zijspoor.

Rizespor werd het voorbije seizoen kampioen in de Turkse tweede klasse en promoveerde zo naar de Süper Lig. Samir Ujkani, een Kosovaars-Belgische doelman, staat eveneens onder contract bij het team.

Dries Wouters tot 2022 bij RC Genk

RC Genk heeft een akkoord bereikt met middenvelder Dries Wouters. Het jeugdproduct van de Limburgers verlengde zijn contract in de Luminus Arena tot juni 2022. Zijn vorige overeenkomst liep af op het einde van dit seizoen. De 21-jarige Wouters maakt reeds sinds de U10 deel uit van RC Genk. In 2015 zette hij de stap naar de A-kern waar hij uitgroeide tot een polyvalente speler die zowel op het middenveld als in de verdediging aan de slag kan. Wouters kwam voorlopig tot 34 officiële duels voor RC Genk.

"Na zijn sterke prestaties in play-off 1 afgelopen seizoen, bekroond met een prachtige goal tegen Anderlecht, blijft Dries ook dit seizoen groeien binnen de ploeg", luidt het in een communiqué. "KRC Genk gelooft in Dries Wouters, is trots dat de jonge Limburger in Genk blijft, en kijkt uit naar zijn verdere prestaties voor de club."

Chuba Akpom trekt naar het Griekse PAOK

Chuba Akpom werd vorig seizoen nog een half jaar uitgeleend aan STVV, nu kiest de 22-jarige Engelsman voor een definitieve transfer. Het Griekse PAOK Saloniki schotelde hem een driejarig contract voor en neemt hem over van Arsenal.

#PAOK completed the signing of Chuba Akpom from @Arsenal. The young forward signed a three years contract #PAOK #TheFutureIsHere #AkpomIsHere #Welcome #transfers pic.twitter.com/64muqVov0F PAOK FC / ΠAOK(@ PAOK_FC) link

Pedro verlengt contract bij Chelsea

Pedro blijft voorlopig bij Chelsea voetballen. De 31-jarige Spaanse aanvaller verlengde zijn contract bij de Londense club met een jaar, tot de zomer van 2020. Pedro begint aan zijn vierde seizoen bij Chelsea. Tot dusver speelde hij 131 wedstrijden en maakte 28 doelpunten. Pedro kwam eerder jarenlang uit voor FC Barcelona. Met de Spaanse nationale ploeg won hij in 2010 de wereldtitel en in 2012 de Europese titel. "Ik ben heel gelukkig bij de club", zegt Pedro. "Ik voel me goed bij mijn ploegmaats en de fans. Ik wil het team nu helpen om nieuwe titels en bekers te winnen."

Vidal naar Barcelona?

De kans is groot dat Arturo Vidal zijn carrière verderzet bij FC Barcelona. Volgens Spaanse en Engelse media wordt hij deze week nog voorgesteld bij de Catalaanse club. Het Engelse The Guardian meldt zelfs dat de overgang al helemaal in kannen en kruiken is en ook het Spaanse AS is vrij zeker van zijn stuk.

Bayern München zou 30 miljoen euro ontvangen voor de 31-jarige middenvelder uit Chili. Vidal werd de afgelopen weken ook in verband gebracht met een vertrek naar Inter, maar zou nu toch voor de Spaanse kampioen kiezen. Hij moet er Paulinho vervangen.

Gabriel Jesus verlengt tot 2023 bij Manchester City

Gabriel Jesus heeft zijn contract bij Manchester City met nog eens twee jaar verlengd. Zo ligt de Braziliaanse spits bij de 'Citizens' nog tot 2023 onder contract bij Manchester City. De ploegmaat van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne streek in januari 2017 neer in Manchester en scoorde sindsdien 24 keer in 53 wedstrijden. "Ik kan zeggen dat het de beste beslissing in mijn leven was om naar Manchester City te komen", vertelde de 21-jarige spits. Ook technisch directeur Txiki Begiristain is verheugd. "Gabriel is ongetwijfeld een van de beste jonge spitsen ter wereld."

FIVE more years for our Brazilian boy, 🇧🇷 @gabrieljesus33! #mancity pic.twitter.com/JRfYl8mOye Manchester City(@ ManCity) link

16-jarige De Winter wordt eerste Belg ooit bij Juventus

Quizzers hebben zijn naam al ingestudeerd. Koni De Winter (16) reist vandaag naar Turijn om er de eerste Belg ooit bij Juventus te worden. "In Italië kan ik meer leren."

Als "een uitvoetballende verdediger, met een goeie pass, snelheid en een aardig kopspel": zo omschrijft De Winter zichzelf. Kwaliteiten die de Italiaanse landskampioen overtuigden om de jeugdinternational vast te leggen. De concurrentie was nochtans groot: "Onder meer Club Brugge, Racing Genk, RB Leipzig en AS Monaco wilden me ook, maar toen Juventus kwam..."

De Winter haalt even adem - er komt veel op hem af. "Ik moet op internaat in Italië, ver weg van mijn ouders en familie. En ik spreek geen Italiaans: het wordt zaak om snel lessen te volgen. Ach, ik doe het met de glimlach. Als kind al was Juventus mijn favoriete team. Het wordt speciaal om er de eerste Belg te worden. Al was dat niet doorslaggevend: dit is een puur sportieve keuze."

Er valt iets voor te zeggen: defensief is de Serie A de maatstaf. "Op dat gebied kan ik veel meer leren dan in België." Wat eveneens meespeelde: er waren nauwelijks doorgroeimogelijkheden bij Zulte Waregem. In Turijn ziet De Winter wel een visie om door te stromen vanuit de U17. "Dus was de keuze snel gemaakt. (enthousiast) Het wordt zwaar, maar ik heb er zin in."

Essevee blijft verweesd achter. De fusieclub was bereid serieuze inspanningen te leveren om De Winter te houden, maar kon niet op tegen de aantrekkingskracht van de Italianen. (PJC)

Januzaj naar Leicester? 60 miljoen, a.u.b.

De Premier League is hem nog niet vergeten. Na één seizoen bij het Spaanse Real Sociedad kan Adnan Januzaj (23) al terug naar Engeland. In de zoektocht naar een vervanger voor Riyad Mahrez - de Algerijnse flankaanvaller die voor een slordige 68 miljoen euro naar Manchester City trok - heeft Leicester zijn zinnen gezet op onze Rode Duivel. Januzaj staat niet weigerachtig tegenover een terugkeer naar de Premier League. De gewezen aanvaller van Manchester United en Sunderland heeft in Engeland nog veel vrienden - Pogba, Fellaini en Eden Hazard - en zijn ouders hebben nog steeds een huis in Manchester.

Leicester legde al een bod neer bij Real Sociedad, maar de cijfers in Januzajs contract zijn duidelijk. De clausule in zijn contract is vastgelegd op 60 miljoen euro. Behalve dan voor Manchester United, dat een terugkoopoptie van 40 miljoen euro afdwong. Nu, de kans is klein dat het zo'n vaart loopt. Januzaj staat vooralsnog niet op het verlanglijstje van José Mourinho. Spaanse bronnen vermoeden overigens dat de negenvoudige international los te weken valt voor zo'n 30 miljoen euro.

Januazaj kan na zijn fabelachtig doelpunt op het WK en zijn sterk seizoenseinde in de Primera División ook rekenen op belangstelling uit Italië en Frankrijk. Toch hoopt Real Sociedad hem nog een jaar langer te houden. (NP/KTH)

Thierry Henry ontkent geruchten

Thierry Henry ontkent op Twitter en Facebook alle geruchten over zijn toekomst. De T3 van Roberto Martínez werd gelinkt aan Aston Villa en de Egyptische nationale ploeg. "Sinds ik mijn afscheid als analist bij Sky Sports heb aangekondigd om me op mijn trainerscarrière te kunnen focussen, ben ik gelinkt aan posities in binnen- en buitenland. Maar ikzelf noch mijn adviseurs hebben al onderhandelingen gevoerd." (RN)

1/2 Since announcing my decision to leave my full time role in broadcasting to pursue my ambition of becoming a manager, I have subsequently been linked with a number of positions both domestically and internationally.

Contrary to misleading reports people may have read... Thierry Henry(@ ThierryHenry) link

2/2 at this moment neither myself nor my advisers have held any discussions with any club or national association. My intention has always been to be patient and I will take my decision in good time. Thierry Henry(@ ThierryHenry) link

Ezekiel bijna in Kortrijk

De Senegalese middenvelder Alioune Camara is na lang wachten op zijn visum gisteren aangekomen in Kortrijk. Ook Imoh Ezekiel, de Nigeriaanse ex-speler van Standard en Anderlecht die al eerder voor KVK tekende, komt weldra over nu de ingewikkelde formaliteiten met zijn visum opgelost lijken. De Oekraïense linksachter Andrey Batsula landde gisteren, deed de eerste medische testen en trainde meteen met zijn nieuwe team. Hij tekende een contract voor drie jaar met een optie op nog twee jaar. (ESK)