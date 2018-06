TT: Vertrek stap dichterbij? "Ronaldo woedend na belachelijk voorstel" - "Barça lonkt naar Rode Duivel" - Napoli trekt geldbuidel open De voetbalredactie

Het voetbalseizoen 2017-2018 zit erop en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Leegloop gaat verder bij Sporting

Na trainer Jorge Jesus en doelman Rui Patricio verliest het Portugese Sporting met William Carvalho, Gelson Martins en Bruno Fernandes opnieuw drie sterkhouders.

Diverse Portugese media bevestigen dat de drie spelers vandaag hun contract hebben verbroken. Net als Jesus en Patricio verwezen ze naar de ernstige incidenten met supporters van de club enkele weken geleden als reden voor hun vertrek. Een aantal heethoofden viel toen de coach en een aantal spelers aan op training om zo hun onvrede te uiten over de sportieve gang van zaken.

Jorge Jesus tekende intussen bij Al Hilal in Saoedi-Arabië.

Napoli haalt concurrent voor Mertens binnen

Napoli heeft zich vandaag versterkt met aanvaller Simone Verdi. De Italiaanse buitenspeler komt over van Bologna en tekende een contract voor vijf seizoenen in het Stadio San Paolo. Met zijn transfer zou volgens Italiaanse media zo'n 25 miljoen euro gemoeid zijn. Verdi is de eerste transfer van nieuwe coach Carlo Ancelotti.

De 25-jarige Verdi is een jeugdproduct van AC Milan, maar maakte zijn professioneel debuut bij Torino. In de zomer van 2015 kwam Milan Verdi, na een succesvolle uitleenbeurt aan Empoli, terughalen naar San Siro. Maar ook zijn tweede passage bij de Rossoneri werd een sof. Uitleenbeurten aan het Spaanse Eibar en Carpi volgden, waarna Bologna hem in de zomer van 2016 binnenhaalde.

Verdi ontbolsterde de voorbije twee seizoenen helemaal in Emilië. In 64 officiële duels scoorde hij zestien goals en gaf hij vijftien assists. In maart 2017 maakte hij zijn debuut voor de Squadra Azzurra, in een oefeninterland tegen Nederland, en sindsdien kwam Verdi tot vier caps.

De aanvaller wordt in Napels een concurrent van Rode Duivel Dries Mertens. Napoli werd vorige maand vicekampioen in Italië. Mertens en co bleven steken op vier punten van kampioen Juventus.

Assistent van Guardiola wordt nieuwe coach New York City FC

Domènec Torrent is de nieuwe coach van New York City FC. Dat meldt de Amerikaanse club uit de Major League Soccer (MLS) op zijn website. De 55-jarige Spanjaard komt over van Manchester City, waar hij de assistent van Pep Guardiola was. Torrent volgt bij New York City Patrick Vieira op, die eerder op de dag werd voorgesteld als coach bij OGC Nice.

Torrent was elf jaar lang de rechterhand van Guardiola. De twee werkten samen sinds Guardiola zijn trainerscarrière in 2007 begon bij het tweede elftal van Barcelona. Sindsdien pakten de twee samen 24 trofeeën bij Barcelona, Bayern München en Manchester City. Voordat Torrent aan de slag ging met Guardiola was hij onder meer coach van FC Girona. De aanstelling komt niet als een verrassing, want New York City heeft dezelfde eigenaars als Manchester City.

New York City moest snel op zoek naar een vervanger voor de Fransman Patrick Vieira, die eerder op de dag werd aangesteld bij OGC Nice, aangezien de MLS al volop aan de gang is. New York City staat na vijftien wedstrijden tweede in de Eastern Conference en speelt op 23 juni zijn volgende competitiewedstrijd tegen kampioen Toronto FC.

It’s been a tough week as we watch the boss Patrick depart to Nice but I am delighted to see Domènec Torrent take over our @NYCFC. He brings a tremendous amount of experience & honors with him + it’s really exciting we get the chance to watch his 1st step as a head coach in @MLS pic.twitter.com/QVmxqPOvOb IAN PAUL JOY(@ JOYPAULIAN) link

Tien speelsters ondertekenen contract bij Anderlechtse vrouwenploeg

Tien speelsters hebben een contract ondertekend bij Anderlecht. Dat meldt paars-wit op zijn website. Het gaat om negen contractverlengingen en een transfer.

Met de verdedigsters Laura De Neve en Laura Deloose, middenveldster Tine De Caigny en de aanvalsters Elke Van Gorp, Sarah Wijnants en Ella Van Kerkhoven tekenden zes Red Flames bij. De Neve won begin nog juni de Sparkle, de prijs voor de beste voetbalster in de Belgische competitie. Ella Van Kerkhoven werd vorig seizoen dan weer topschutster. Ook keepster Inès Fernandez, verdedigster Sheryl Merchiers en middenveldster Charlotte Tison verlengden hun contract. Verdedigster Britt Vanhamel komt dan weer over van OH Leuven.

De Anderlechtse vrouwenploeg pakte dit seizoen voor het eerst in twintig jaar de Belgische landstitel. Nadien was er heel wat ophef ontstaan omdat het voortbestaan van de vrouwenploeg onzeker was. Anderlecht-voorzitter Marc Coucke noemde de geruchten "fake news" en vond nadien met Hello bank een nieuwe sponsor voor de vrouwenploeg. Dankzij de landstitel mogen de paars-witte vrouwen volgend jaar aantreden in de Champions League.

Le mercato féminin bat aussi actuellement son plein! Dix joueuses ont signé au #RSCA! 👍 Plus d’infos sur https://t.co/dF0xjp4yaI



Ook bij de vrouwen draait de mercato op volle toeren! Tien speelsters hebben getekend! ✌️ Meer info op https://t.co/cEanM7pZVp#GoLadies 💪 pic.twitter.com/mpJr2MUxAq RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Anderlecht verliest 16-jarig talent aan AS Monaco

De 16-jarige Eliot Matazo verlaat Anderlecht voor AS Monaco. Dat meldt de Monegaskische club op zijn website. De middenvelder was kapitein van de paars-witte U16 en de Belgische nationale ploeg.

Matazo, die over een paar weken bij de jeugd van AS Monaco aansluit, was verheugd over zijn transfer. "Het is een onvergetelijke dag voor mij. Ik heb AS Monaco altijd gevolgd en weet dat het een goede opleidingsclub is", zei Matazo op de website van Monaco. "Ik was zo goed als altijd kapitein bij Anderlecht en heb er veel geleerd. Nu wil ik er alles aan doen om zoveel mogelijk progressie te maken bij mijn nieuwe club."

Ook Vadim Vasilyev, de Russische vicevoorzitter van AS Monaco, was zeer tevreden het Belgische talent te mogen verwelkomen. "Zijn komst bewijst dat we jonge Europese talenten willen aantrekken", zei Vasilyev. "Eliot heeft zeer mooie dingen getoond bij Anderlecht. Hij werd gevolgd door verschillende grote clubs en koos toch voor Monaco. We mogen dan ook heel tevreden zijn."

🖋L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Eliot Matazo ! https://t.co/4q1RD2KUj1 AS Monaco 🇲🇨(@ AS_Monaco) link

Ronaldo is woedend na "belachelijk" voorstel

De onvrede bij Cristiano Ronaldo lijkt stilaan een hoogtepunt te bereiken. De 33-jarige superster liet na de Champions Leaguefinale uitschijnen andere oorden op te zoeken, woorden die de laatste weken alsmaar kracht werden bijgezet. Het Portugese ‘Record’ stelde vorige week immers dat Frankrijk, Engeland en Italië mogelijke bestemmingen zijn en ook de Spaanse sportkrant 'Marca' doet nu zijn duit in het zakje.

Het conflict draait rond de centen die Ronaldo opstrijkt. De Portugees verdient beduidend minder dan Lionel Messi en Neymar Jr. maar kreeg eerder dit seizoen van voorzitter Florentino Pérez de belofte dat zijn loon flink zou opgetrokken worden. Na de finale van het kampioenenbal - waar CR7 een eerste bommetje dropte door te stellen dat het erg leuk was om in Madrid gespeeld te hebben - kreeg hij een sterk verbeterd voorstel. Marca weet echter dat de Portugees het bod aanschouwt als 'belachelijk en bespottelijk' en kwader is dan ooit.

"Het voorstel dat hij zonet gekregen heeft is een uitnodiging tot vertrek", aldus de sportkrant. "Een idee dat Real voor staat te springen want zij zijn geobsedeerd door de komst van Neymar. Het bedrag dat Ronaldo eist ligt mijlenver weg van wat de Koninklijke biedt. Cristiano is kwaad omdat hij totaal geen waardering voelt. Hij vindt het belachelijk en bespottelijk. Behoudens drastische veranderingen, zal er snel een punt komen waar het vertrek van Ronaldo onomkeerbaar wordt."

Stoke City strikt Nigeriaans international Oghenekaro Etebo

Stoke City heeft de Nigeriaanse aanvallende middenvelder Oghenekaro Etebo aangetrokken. Dat meldt de Engelse club vandaag op zijn website. De 22-jarige Etebo komt over van het Portugese Feirense en ondertekende een vijfjarig contract. 'The Potters' betalen 7,2 miljoen euro aan Fereinse.

Etebo werd het laatste half jaar door Fereinse uitgeleend aan het Spaanse Las Palmas, waarmee hij de degradatie naar de Spaanse tweede klasse niet kon vermijden. Hij kwam veertien keer in actie voor Las Palmas en gaf daarin een assist. Eerder op het seizoen speelde hij voor Feirense. Daar was hij in twintig wedstrijden goed voor vier doelpunten en een assist.

Etebo heeft ook al elf caps bij de Nigeriaanse nationale ploeg achter zijn naam staan en mag met de 'Super Eagles' naar het WK in Rusland.

Raul Bobadilla ruilt Mönchengladbach voor Argentinos Juniors

De Paraguayaanse aanvaller Raul Bobadilla (30) houdt het na een seizoen voor bekeken bij Borussia Mönchengladbach. Hij gaat voor Argentinos Juniors voetballen, zo bevestigt Gladbach op de clubwebsite.

Bobadilla maakte in de zomer van 2017 de overstap van FC Augsburg naar Mönchengladbach. De ploegmaat van Rode Duivel Thorgan Hazard kwam, mede voor blessures, afgelopen seizoen slechts veertien keer in actie en vond geen enkele keer de weg naar de netten.

Met zijn transfer naar Argentinos Juniors in Buenos Aires keert de spits terug naar de stad waar hij werd geboren, als kind van Paraguayaanse ouders. De tienvoudige international ondertekende een verbintenis tot 2021.

Raul Bobadilla verlässt Borussia und kehrt in seine Heimat nach Argentinien zurück. Der Angreifer erhält bei @AAAJoficial aus Buenos Aires einen Vertrag bis 2021. Wir sagen #DankeBoba und wünschen dir für die Zukunft ganz viel Erfolg! #DieFohlen pic.twitter.com/IyyIRj9mpE Borussia(@ borussia) link

Vincenzo Grifo (Mönchengladbach) keert terug naar Hoffenheim

De Italiaanse middenvelder Vincenzo Grifo gaat opnieuw voor TSG 1899 Hoffenheim voetballen. Hij ondertekende maandag bij de nummer drie uit de voorbije Bundesliga een contract tot 30 juni 2022.

Grifo droeg eerder het shirt van Hoffenheim tussen 2012 en 2015, al werd hij na een jaar uitgeleend aan achtereenvolgens Dynamo Dresden en FSV Frankfurt. De voorbije seizoenen kwam Grifo uit voor Freiburg (2015-2017) en Borussia Mönchengladbach.

Het voorbije jaar was de offensieve middenvelder bij Gladbach, de ploeg van Thorgan Hazard, goed voor achttien wedstrijden en vier assists. Grifo miste de seizoensstart door blessureleed.

Vincenzo Grifo verlässt Borussia nach einem Jahr wieder. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt zu @achtzehn99. Wir wünschen Vince alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft! #DieFohlen

Die ganze Meldung 👉 https://t.co/lxr0po3iHX pic.twitter.com/q24RZIPUQt Borussia(@ borussia) link

"Casteels genoemd bij Barcelona"

Nu Jasper Cillessen, vaste stand-in voor Marc-André ter Stegen onder de lat bij FC Barcelona, genoemd wordt bij onder meer Liverpool, hebben ze bij Barça een lijstje aangelegd met potentiële vervangers. En daarop figureert ook een Belg: Koen Casteels (25). De nummer drie bij de Rode Duivels ligt nog tot 2021 onder contract bij VfL Wolfsburg, maar hij lijkt weinig trek te hebben om dit seizoen weer tegen de degradatie te vechten in de Bundesliga. De Spaanse krant roemt onze landgenoot om "zijn lengte (1m96), reflexen en goed voetenwerk".

Nog op dat lijstje staan ook Jiri Pavlenka (Werder Bremen) en Timo Horn (FC Köln).

Chris Coleman is de nieuwe coach van Hebei China Fortune

De Chinese eersteklasser Hebei China Fortune heeft Chris Coleman aangesteld als nieuwe hoofdcoach. De Welshman volgt de naar West Ham United vertrokken Manuel Pellegrini op. De 48-jarige Coleman kon het voorbije seizoen niet verhinderen dat Sunderland uit de Engelse Championship degradeerde.

Coleman, die als speler ervaring opdeed in de hoogste Engelse divisies bij Swansea City (1987-1991), Crystal Palace (1991-1995), Blackburn Rovers (1995-1997) en Fulham (1997-2002), beleefde in 2016 op het EK in Frankrijk het hoogtepunt van zijn loopbaan. Als bondscoach van Wales leidde Coleman de Dragons in de kwartfinales verrassend voorbij de Rode Duivels (3-1). Het Welshe sprookje eindigde in de halve finales tegen latere winnaar Portugal (2-0).

Voordien coachte Coleman met wisselend succes Fulham (2003-2007), het Spaanse Real Sociedad (2007-2008), Coventry City (2008-2010) en het Griekse Larissa (2011-2012). Na Wales niet te hebben kunnen kwalificeren voor het WK in Rusland, ruimde hij baan als bondscoach. Hij nam in november vorig jaar het net uit de Premier League gedegradeerde Sunderland over, maar kon de malaise er niet keren. Sunderland beëindigde de Championship op de 24ste en laatste plaats en speelt dus komend seizoen in de League One, de Engelse derde klasse.

Hebei China Fortune staat momenteel negende in de Chinese Super League, met vijftien punten na elf speeldagen. De Chinese competitie houdt een zomerbreak tot half juli. Het team telt met de Argentijnen Javier Maschereno en Ezequiel Lavezzi, de Ivoriaan Gervinho (ex-Beveren) en de Braziliaan Hernanes enkele topspelers in zijn rangen.

Vieira volgt Favre op bij Nice

Patrick Vieira is de nieuwe trainer van OGC Nice. De oud-voetballer is de opvolger van Lucien Favre, die aan de slag gaat bij Borussia Dortmund.

De 41-jarige Vieira was het afgelopen seizoen trainer van New York City. De Fransman had daarvoor de reserves van Manchester City onder zijn hoede. Vieira voetbalde voor topclubs als AC Milan, Arsenal, Juventus, Internazionale en Manchester City. Hij debuteerde in het betaalde voetbal voor Cannes, dat op enkele kilometers van Nice ligt.

In Italië won Vieira de Serie A vijf keer (1996, 2007, 2008, 2009 en 2010). Als international (107 caps) kroonde hij zich in 1998 tot wereldkampioen en pakte hij in 2000 de Europese titel.

Afgelopen seizoen eindigde Nice op de achtste plaats in de Ligue 1.

🎥 Retour en images sur le parcours du nouvel entraîneur de l’OGC Nice 🔴⚫️#BienvenueCoachVieira pic.twitter.com/jFUEFPG2u4 OGC Nice(@ ogcnice) link

Eupen ziet aanvaller vertrekken

De wegen van Mamadou Koné en Eupen gaan definitief scheiden. De Duitstalige club deede Léganes en de speler zelf een aanbod, maar dat is door beide partijen afgewezen. Eupen huurde Koné een jaar en had een aankoopoptie van 1 miljoen bedongen, zonder resultaat dus.

Wegens weinig middelen kon Eupen de clausule in het contract van Koné niet activeren. De club hoopte op extra middelen door een vertrek van doelman Van Crombrugghe, maar die zijn voorlopig nog niet voorhanden. Een dikke streep voor Claude Makelélé die van verlangd verblijf voor Koné een prioriteit had gemaakt. De Ivoriaan scoorde in 15 duels voor Eupen 5 keer.

Watford neemt Deulofeu definitief over van Barcelona

Watford heeft de Spaanse aanvaller Gerard Deulofeu definitief overgenomen van Barcelona. Dat maakte de Engelse club bekend op zijn website. Watford huurde Deulofeu het afgelopen halfjaar al van de Spaanse kampioen.

De 24-jarige aanvaller speelde in dat halve seizoen slechts zeven Premier League-wedstrijden voor Watford, omdat hij in maart een voetbreuk opliep en daardoor twee maanden niet in actie kwam. In die zeven wedstrijden scoorde hij een doelpunt en gaf hij een assist.

Met de transfer is 13 miljoen euro gemoeid. Dat bedrag kan door allerlei bonussen nog oplopen tot 17 miljoen euro. Barça bedong ook een percentage op een eventuele doorverkoop van Deulofeu. Het jeugdproduct van Barça ondertekende een vijfjarig contract bij 'The Hornets'.

Eerder speelde Deulofeu in de Premier League ook voor Everton, dat hem in de zomer van 2017 voor 12 miljoen euro verkocht aan Barcelona. Twee jaar daarvoor had Everton Deulofeu nog voor 6 miljoen euro overgenomen van Barça. Verder speelde hij op huurbasis voor Sevilla en AC Milan. Deulofeu heeft ook vier caps voor de Spaanse nationale ploeg achter zijn naam staan.

✍️ | @gerardeulofeu has returned to #watfordfc from @FCBarcelona after signing a five-year permanent deal!#GerardsBack



More info ⤵️https://t.co/OLY750ujUG pic.twitter.com/Q6FM3zh8WD Watford Football Club(@ WatfordFC) link

Salquist eindelijk van Waasland-Beveren

De transfer van Tobias Salquist naar Waasland-Beveren is eindelijk in kannen en kruiken. De overgang van de 23-jarige verdediger sleepte al een hele poos aan maar vandaag wordt hij dan toch officieel voorgesteld op de Freethiel. De Deen komt over van verliezend bekerfinalst Silkeborg IF. De nieuwe aanwinst voor de Waaslanders betekent ook dat Jonathan Buatu definitief andere oorden mag opzoeken. De Angolees vervolgt zijn carrière bij het Portugese Rio Ave.

📣 ‘t Heeft even geduurd, maar is nu ook OFFICIEEL: @SalquistTobias (1m90, 🇩🇰) is de nieuwe CV van @WaaslandBeveren.



📸😬 Wordt later vandaag voorgesteld.



◀️ uitgaand is @BuatuJ helemaal rond met @RioAve_FC.@hlnsport @eb_silkeborg https://t.co/vuC1rYN4Xn (MVS) 📰(@ MichVergauwen) link

Genk haalt Ghanees talent binnen ondanks zware concurrentie

Racing Genk heeft de strijd om de 20-jarige Ghanees Joseph Paintsil gewonnen. Genk jaagde al meer dan een half jaar op de flankaanvaller van Ferencvaros, hij tekent in de Luminus Arena een contract voor 4 jaar + 1 jaar optie. Joseph legde afgelopen weekend met succes zijn medische tests af en sluit aan bij de start van de voorbereiding. Er was heel wat concurrentie van onder meer FC Köln en FC Basel. (KDZ)

"200 miljoen voor Lewandowski is quatsch"

Uli Hoeneß heeft zich duidelijk uitgesproken over een eventuele transfer van Robert Lewandowski. Onlangs werd gemeld dat Bayern München bereid zou zijn om de topspits, die met Polen meedoet aan het WK, te verkopen als er een bod van 200 miljoen euro op tafel komt, maar de president van de Duitse recordkampioen spreekt nu klare taal. "Het prijskaartje van 200 miljoen is onzin. Lewandowski zal niet worden verkocht en speelt volgend seizoen bij ons", aldus Hoeneß tegenover Sky Deutschland.

Club wil 15 miljoen voor Wesley

De strijd rond Wesley (21) is definitief losgebarsten. Naast de serieuze interesse van Lazio is nu onder meer ook Galatasaray in de dans gesprongen. Alleen zal er diep in de buidel moeten worden getast. Als Lazio effectief denkt aan een bod van 7 miljoen euro, zoals in de Italiaanse pers verscheen, is de Romeinse club er aan voor de moeite. Club heeft immers een veel hoger bedrag in gedachten: zo'n 15 miljoen euro. Dat lijkt blauw-zwart niets te veel voor een jonge, beloftevolle spits die nog een enorme groeimarge heeft. Bovendien hebben de Bruggelingen het voordeel dat ze hem - met de Champions Leaguemiljoenen in het achterhoofd - niet weg moéten doen. En de reclame die Wesleys manager nu overal voor hem maakt, kan Club alleen maar dichter brengen bij die transfersom. (WDK)

Anderlecht op zucht voormalige Franse jeugdinternational

Thomas Didillon moet de nieuwste aanwinst van Anderlecht worden. Luc Devroe staat op een zucht van een akkoord met FC Metz én de 22-jarige doelman over een meerjarig contract. Didillon is een voormalige Franse jeugdinternational, maar speelde dit seizoen slechts acht competitiewedstrijden voor Metz, mede door blessureleed. De verwachting is dan ook niet dat RSCA Didillon haalt als titularis - dat moet nog steeds Matz Sels worden, de onderhandelingen met Newcastle lopen -, wel dat hij de concurrentie aanscherpt. Voor Boy de Jong is er wellicht geen plek meer op Neerpede. Kiese Thelin geniet belangstelling van Bologna, maar de Zweed wil de voorbereiding bij paars-wit aanvatten. (PJC)

Letica op komst bij Club

Drie inkomende transfers al afgerond, een vierde zit eraan te komen. Club drukt zwaar door voor de Kroatische doelman Karlo Letica (21). En dat zou wel eens snel kunnen gaan. De eerste voorwaarde om een nieuwe speler te halen, is dat die zelf wil komen. En op dat vlak zit het absoluut snor. Club heeft Letica kunnen overtuigen dat hij in Brugge een nieuwe stap kan zetten in zijn carrière.

Twee seizoenen geleden toonde de boomlange keeper (2m01) op 19-jarige leeftijd tijdens zijn uitleenbeurt aan tweedeklasser Rudes waarom hij altijd in doel stond bij de Kroatische jeugdselecties. Vorig seizoen brak hij definitief door als eerste keeper bij Hajduk Split, dat derde eindigde. En komend seizoen kan hij zomaar in de Champions League aan de slag.

Een beter argument is voor een jonge doelman moeilijk te vinden. Net als het feit dat hij met Ivan Leko en keeperstrainer Tomislav Rogic twee landgenoten terugvindt in Brugge. Onder hun hoede kan hij verder doorgroeien. En dus zijn onder meer de Italiaanse clubs die aan hem kwamen snuffelen eraan voor de moeite. De grootste moeilijkheid voor Club is nog een vergelijk te vinden met Hajduk. Zij zijn immers niet bereid hun doelman zomaar te laten gaan. En proberen hem te paaien door zijn contract open te breken en op te waarderen. Tevergeefs.

De verwachting is dat blauw-zwart Letica kan losweken voor zo'n 3 miljoen euro, al dan niet met bonussen en/of een percentage op de doorverkoop. En dan zullen de Bruggelingen eindelijk de versterking beet hebben die ze het meest noodzakelijk achten na het doelmannendrama van vorig seizoen.

Onduidelijkheid over Coosemans

De transfer naar KV Oostende leek bijna rond, maar er is opnieuw onduidelijkheid rond de toekomst van Colin Coosemans. De kustploeg heeft voorlopig nog geen financieel akkoord met KV Mechelen - zij willen niet van hun transferprijs afwijken. De doelman zelf heeft aangegeven dat hij een uitdaging bij KV Oostende ziet zitten. Ook het Nederlandse Vitesse toont interesse. (FDZ)

Jans op weg naar Metz

Laurent Jans (25) is op weg naar Metz. De Franse degradant deed afgelopen weekend een tweede bod en de club lijkt geneigd dat te aanvaarden. (MVS)