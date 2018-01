TT: Vanden Borre krijgt geen derde kans bij Anderlecht - Seck vandaag van Genk De voetbalredactie

07u08 0 Joel Hoylaerts - Photo News

Er komt geen derde kans. Anthony Vanden Borre (30) is gisteren op bezoek geweest bij Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck. Tijdens dat onderhoud, dat volgens onze informatie in een ontspannen sfeer verliep, heeft Vanden Borre gevraagd of paars-wit interesse heeft in een nieuwe samenwerking, al dan niet via een prestatiegerichte overeenkomst. Van Holsbeeck, nochtans een 'believer' wat VdB betreft, heeft dat aanbod afgewezen. "Niet aan de orde", klinkt het. Wel heeft Van Holsbeeck de ex-Rode Duivel (29 interlands) gezegd dat zijn deur altijd voor hem openstaat - "ik wil hem zeker helpen" - maar dus niet om opnieuw prof te worden. Voor Vanden Borre is dat een enorme tegenvaller. De contractvrije rechterflankspeler sprak een maand geleden al zijn wens uit om terug te keren naar de club van zijn hart. "Ik kan Anderlecht helpen", zei hij in deze krant. "Als ze mij nu halen, zou ik tegen de start van de play-offs op topniveau kunnen zijn." Daar is Vanden Borre nog steeds van overtuigd: hij wil een team in 1A of 1B en onderhoudt zijn conditie individueel in Brussel. (MGA/PJC)

Photo News Ibrahima Seck.

Seck vandaag van Genk

Racing Genk en Waasland-Beveren bereikten gisteravond een mondeling akkoord over de transfer van Ibrahima Seck. De 28-jarige Senegalese middenvelder legt vandaag zijn medische tests af in Genk, nadien staat niets een overgang nog in de weg. Seck volgt dus op die manier zijn ex-coach Philippe Clement naar de Luminus Arena. Sinds de komst van Clement was een nieuwe defensieve middenvelder topprioriteit in Genk.

Na het uitvallen van Berge en Heynen was het evenwicht op het middenveld helemaal zoek. Seck past met zijn loopvermogen, duelkracht en sterke balrecuperatie perfect in het gezochte profiel. Met Seck zelf bereikte Genk snel een overeenkomst, maar een eerste bod werd door Waasland-Beveren weggelachen. Gisteren groeiden beide partijen naar mekaar toe. Volgens onze informatie betaalt Genk een transfersom van om en bij het miljoen, niet min voor een speler die maar tot het einde van dit seizoen onder contract ligt in Beveren. De Waaslanders zullen eerstdaags een vervanger aantrekken. (KDZ/MVS)