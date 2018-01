TT: Vanden Borre krijgt geen derde kans bij Anderlecht - Seck vandaag van Genk - Bevestigt Lukaku komst concurrent? De voetbalredactie

09u45 0 Joel Hoylaerts - Photo News Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Romelu Lukaku is niet enkel pijlsnel op het veld, ook naast de grasmat is talmen niet aan de orde. Op Instagram zou de spits - gisteren nog aan het kanon tegen Stoke City na een prima wedstrijd - immers de komst van Alexis Sanchez naar Manchester United hebben aangekondigd. De post liet weinig aan de verbeelding over: met drie emojis gaf hij te kennen dat een Chileen op weg is naar 'The Red Devils.' Het bericht werd snel weer verwijderd, maar de cryptische post ging intussen al als een lopend vuurtje rond. Is de transfersoap vandaag voorbij?

Takehiro Tomiyasu is een Kanarie

Vandaag tekende de 19-jarige Japanse verdediger Takehiro Tomiyasu een contract van 3,5 jaar op Stayen. Tomiyasu komt over van de Japanse tweedeklasser Avispa Fukuoka waar hij sinds 2015 voor het eerste elftal uitkwam. Tomiyasu speelt ook al enkele jaren voor de Japanse nationale jeugdelftallen en wordt gezien als één van de toekomstige talenten van het Japanse voetbal. Verwacht wordt dat hij in 2020 deelneemt aan de Olympische spelen in Tokio met het nationale beloftenelftal.

Terugkeer Vanden Borre naar Anderlecht niet aan de orde

Er komt geen derde kans. Anthony Vanden Borre (30) is gisteren op bezoek geweest bij Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck. Tijdens dat onderhoud, dat volgens onze informatie in een ontspannen sfeer verliep, heeft Vanden Borre gevraagd of paars-wit interesse heeft in een nieuwe samenwerking, al dan niet via een prestatiegerichte overeenkomst. Van Holsbeeck, nochtans een 'believer' wat VdB betreft, heeft dat aanbod afgewezen. "Niet aan de orde", klinkt het. Wel heeft Van Holsbeeck de ex-Rode Duivel (29 interlands) gezegd dat zijn deur altijd voor hem openstaat - "ik wil hem zeker helpen" - maar dus niet om opnieuw prof te worden.

Voor Vanden Borre is dat een enorme tegenvaller. De contractvrije rechterflankspeler sprak een maand geleden al zijn wens uit om terug te keren naar de club van zijn hart. "Ik kan Anderlecht helpen", zei hij in deze krant. "Als ze mij nu halen, zou ik tegen de start van de play-offs op topniveau kunnen zijn." Daar is Vanden Borre nog steeds van overtuigd: hij wil een team in 1A of 1B en onderhoudt zijn conditie individueel in Brussel. (MGA/PJC)

Joel Hoylaerts - Photo News

Seck vandaag van Genk

Racing Genk en Waasland-Beveren bereikten gisteravond een mondeling akkoord over de transfer van Ibrahima Seck. De 28-jarige Senegalese middenvelder legt vandaag zijn medische tests af in Genk, nadien staat niets een overgang nog in de weg. Seck volgt dus op die manier zijn ex-coach Philippe Clement naar de Luminus Arena. Sinds de komst van Clement was een nieuwe defensieve middenvelder topprioriteit in Genk.

Na het uitvallen van Berge en Heynen was het evenwicht op het middenveld helemaal zoek. Seck past met zijn loopvermogen, duelkracht en sterke balrecuperatie perfect in het gezochte profiel. Met Seck zelf bereikte Genk snel een overeenkomst, maar een eerste bod werd door Waasland-Beveren weggelachen. Gisteren groeiden beide partijen naar mekaar toe. Volgens onze informatie betaalt Genk een transfersom van om en bij het miljoen, niet min voor een speler die maar tot het einde van dit seizoen onder contract ligt in Beveren. De Waaslanders zullen eerstdaags een vervanger aantrekken. (KDZ/MVS)

Photo News Ibrahima Seck.

Een ander verhaal bij Joseph Paintsil. Ferencvaros is niet zinnens om hem zonder slag of stoot naar Genk te laten gaan. De Hongaarse club is van plan om juridische stappen te ondernemen en klopte daarvoor al aan bij de UEFA, zo meldden Hongaarse media gisteren. Ferencvaros claimt dat er een aankoopoptie in de huurovereenkomst met de 19-jarige Ghanees staat. De speler en zijn moederclub, Tema Youth ontkennen dat. Paintsil verblijft op dit moment in Ghana, waar hij volgens Ferencvaros behandeld wordt voor een malaria-aanval.

KV Mechelen dicht bij Sylla

Yacouba Sylla (27) moet de nieuwe verdedigende middenvelder worden van KV Mechelen. De Malinees werd door Rennes een half seizoen verhuurd aan Panathinaikos, maar vertrok daar omdat de Griekse club financiële problemen heeft. Malinwa zou volgens lokale media 750.000 euro betalen aan de Franse club, een serieuze investering. Sylla onderhandelde gisteren met het Mechelse bestuur over de details van zijn contract. Het zou een straffe transfer zijn voor KV Mechelen, want ook onder meer Standard en Legia Warschau probeerden de middenvelder te strikken. Er is voorlopig nog geen definitief akkoord. Tussen Rennes en Panathinaikos moeten er eerst nog een aantal zaken afgehandeld worden. (FDZ)

Hekkensluiter Swansea aast op Gameiro en Gaitan

Swansea City wil de aanval flink versterken om degradatie uit de Premier League te voorkomen. De huidige hekkensluiter van Engeland heeft bij Atlético Madrid aangeklopt voor Kevin Gameiro en Nicolas Gaitan, meldt Wales Online. De Franse spits en de Argentijnse buitenspeler krijgen bij hun Spaanse club weinig speeltijd en zien met het oog op het naderende WK een overstap mogelijk wel zitten.

AFP Kevin Gameiro.