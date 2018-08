TT. Teodorczyk bedankt fans - "Real heeft drie namen op het oog" - Spits van 3 miljoen al na jaar weg bij Standard De voetbalredactie

19 augustus 2018

13u00

Bron: Eigen berichtgeving 6 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt en in Engeland zit de transferperiode er al op, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Teodorczyk bedankt de fans

Lukasz Teodorczyk, door Mogi Bayat getransfereerd naar Udinese, pakt uit met een bedankwoordje richting Anderlecht via een post op Instagram. "Ik zou graag de club en alle fans bedanken voor de voorbije twee jaar. Ik had een geweldige tijd in Brussel die ik nooit zal vergeten."

@rscanderlecht 🙌 Chciałbym podziękować klubowi i wszystkim kibicom za dwa lata. Spędziłem fantastyczny czas w Brukseli. Nigdy tego nie zapomnę ‼️ Anderlecht 💜 I would like to thank the club and all fans for two years. I spent a fantastic time in Brussels. I will never forget it ✊ Een foto die is geplaatst door null (@lukaszteodorczykofficial) op 19 aug 2018 om 18:04 CEST

Liverpool breekt contract van Grujic open en stalt hem bij Hertha Berlijn

Liverpool heeft het contract van middenvelder Marko Grujic verlengd tot medio 2023. Om de Servische international meer speelminuten te gunnen, lenen de Reds hem komend seizoen uit aan Hertha Berlijn in de Bundesliga.

Liverpool plukte Grujic in de zomer van 2016 weg bij zijn jeugdclub Rode Ster Belgrado. De Servische WK-ganger kwam 14 keer in actie voor de hoofdmacht van Liverpool. Het voorbije anderhalf jaar werd de 22-jarige middenvelder al uitgeleend aan Cardiff, dat afgelopen seizoen de promotie naar de Premier League afdwong.

"Ik had meerdere opties, maar de meeste interesse kwam van Hertha Berlijn. Al bij de eerste contacten had ik hier een goed gevoel bij. Nu moet ik zo vlug mogelijk tonen dat ik een meerwaarde voor deze ploeg kan betekenen", reageerde de achtvoudige Servische international.

Djibril Cissé vindt nieuwe club in Italiaanse derde klasse

De Italiaanse derdeklasser LR Vicenza Virtus, in het tussenseizoen ontstaan na een fusie tussen Vicenza en Bassano Virtus, heeft de Franse (gewezen) topspits Djibril Cissé aangetrokken.

De 37-jarige Cissé was het voorbije seizoen in de Zwitserse derde klasse goed voor 24 goals in 29 matchen bij Yverdon-Sport. Het was Cissé's comeback nadat hij in oktober 2015 zijn schoenen aan de haak had gehangen. Voordien was de 41-voudig Frans international onder meer actief voor Auxerre (1998-2004), Liverpool (2004-2006), Olympique Marseille (2006-2008), Sunderland (2008-2009), Panathinaikos (2009-2011), Lazio Roma (2011-2012) en Queens Park Rangers (2012-2013). Hij besloot zijn 'eerste' carrière bij Saint-Pierroise op het eiland Réunion.

Het oude AC Vicenza werd in januari van dit jaar failliet verklaard. In mei volgde de redding door Bassano Virtus-voorzitter Stefano Rosso. Het team zal komend seizoen in de kleuren van Vicenza onder de naam LR Virtus Vicenza uitkomen. In het verleden verdedigden grote spelers als Roberto Baggio, Paolo Rossi en Luca Toni de kleuren van Vicenza.

Bayer Leverkusen breekt de overeenkomst van goudhaantje Leon Bailey open

Bayer Leverkusen heeft bekendgemaakt het contract van Leon Bailey te verlengen tot medio 2023. De 21-jarige Jamaicaan had nog een overeenkomst tot juni 2022, maar werd de voorbije zomer het hof gemaakt door diverse topclubs. Om hem aan boord te houden, kon de Duitse club niet anders dan Bailey een nieuw (verbeterd) contract voor te schotelen.

De buitenspeler maakte in januari 2017 voor een bedrag van om en bij de 13,5 miljoen euro de overgang van Racing Genk naar Leverkusen. Genk had de Jamaicaan in augustus 2015 als jeugdspeler weggeplukt bij de Slovaakse opleidingsclub AS Trencin.

Voor Leverkusen kwam Bailey het voorbije anderhalf seizoen tot 44 officiële duels (en twaalf goals). Zaterdag kwam hij door een lichte blessure niet in actie tijdens de 0-1 zege van zijn team bij vijfdeklasser Pforzheim in de 1/32e finales van de DFB Pokal.

Standard leent Cop uit aan Valladolid

Duje Cop zal dit seizoen geen doelpunten meer maken voor Standard. De 28-jarige Kroatische spits wordt door de Rouches tot het einde van het seizoen uitgeleend aan de Spaanse eersteklasser Real Valladolid. Er werd ook een aankoopoptie opgenomen in de overeenkomst. Standard nam Cop vorige zomer op de laatste dag van de transferperiode voor drie miljoen euro over van Cagliari Calcio, maar de Kroaat kon zich nooit echt doorzetten in Luik.

NEWS - MERCATO : Duje COP ➡ @realvalladolid

Meer info : https://t.co/rSwjU9PO0S pic.twitter.com/iLmKVY4BDF Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

Lopetegui heeft alles over voor een '9'

Hoewel iedereen bij Real Madrid zegt zich nergens zorgen over te maken, werd er binnenskamers wel degelijk geschrokken gereageerd op de verloren Super Cup tegen stadgenoot Atlético (4-2). 'Marca' meldt dat trainer Julen Lopetegui er bij het bestuur op heeft aangedrongen nog een echte 'nummer 9' naar de club te halen. De Spaanse sportkrant noemt Rodrigo (Valencia), Mauro Icardi (Internazionale) en Timo Werner (RB Leipzig) als mogelijke kandidaten.

Baptista duikt op in Roemenië

Julio Baptista leek na zijn mislukte avontuur in de MLS bij Orlando City met voetbalpensioen, maar niets is minder waar. CFR Cluj, nog volop in de race om een Europa League-ticket, maakte vandaag de komst van de 36-jarige Braziliaanse aanvaller bekend. Baptista speelde in zijn hoogtijdagen voor Sevilla, Real Madrid, Arsenal en AS Roma, maar stond in januari 2017 voor het laatst op een wedstrijdformulier. Voor het Braziliaanse nationale elftal kwam Baptista in 47 interlands 5 keer tot scoren.

Bun venit, Julio Baptista!



Suntem bucuroși să vă anunțăm că am perfectat transferul lui Julio Baptista, fostul mijlocaș al lui Real Madrid, Arsenal și AS Roma!



Fotbalistul brazilian are 112 goluri marcare în întreaga... https://t.co/g6VsYTqghT CFR 1907 Cluj(@ CFR_1907_Cluj) link

Besnik Hasi haalt Yassine El Ghanassy naar Al Raed

Yassine El Ghanassy zet zijn carrière verder bij Al Raed, de Saoedische club van coach Besnik Hasi en T2 Bernd Thijs. De 28-jarige winger wordt een seizoen uitgeleend door FC Nantes. "Een nieuw hoofdstuk", schrijft El Ghanassy vandaag bij een foto op Twitter waarop te zien is hoe hij zijn contract ondertekent.

El Ghanassy speelde vorig seizoen 26 wedstrijden voor Nantes, voornamelijk als invaller. De Franse eersteklasser had hem in de zomer van 2017 overgenomen van KV Oostende.

De Belg met Marokkaanse roots brak in het seizoen 2008-2009 door op het hoogste niveau bij AA Gent, dat hem had weggeplukt bij La Louvière. Bij de Buffalo's kende de winger enkele mooie jaren en schopte hij het tot de Rode Duivels, waarvoor hij in 2011 twee keer speelde. Maar daarna ging het bergaf met de carrière van El Ghanassy. Hij werd door Gent uitgeleend aan West Bromwich (2012-2013), Heerenveen (2013-2014) en Al Ain (2014). In maart 2015 tekende hij bij het Noorse Stabaek, waarna in januari 2016 een transfer naar Oostende volgde.

New chapters 🖊🖊 pic.twitter.com/4V20vFWh2D Yassine El Ghanassy(@ elghanassy) link

Spits van FC Bologna naar KV Kortrijk

KV Kortrijk huurt Felipe Avenatti (25) van de Serie A-club FC Bologna. De lange spits (1m96!) heeft de Uruguayaanse nationaliteit maar ook Italiaanse roots. Hij is net als de andere Uruguayaan van KVK, Gary Kagelmacher, geboren in Montevideo. Daar kwam hij uit voor River Plate.

Al op piepjonge leeftijd maakte hij de overstap naar Europa, waar hij met het Italiaanse Ternana vier jaar in de Serie C - de Italiaanse derde klasse - speelde. FC Bologna, de club van Filippo Inzaghi, haalde hem vorig seizoen. Na een blessure speelde hij er in de tweede seizoenshelft nog 11 wedstrijden, waarvan 4 aan de aftrap. (ESK)

"Real wil profiteren van UEFA-sanctie PSG"

Florentino Pérez is volgens de Spaanse sportkrant Sport de wanhoop nabij over de vervanging van de naar Juventus vertrokken Cristiano Ronaldo. Real Madrid zou liefst 300 miljoen euro over hebben voor Neymar. Paris Saint-Germain zou de voormalige aanvaller van Barcelona echter alleen laten gaan indien de club eind deze maand sancties krijgt van de UEFA. De Europese voetbalbond onderzoekt nog steeds of PSG de Financial Fair Play-regels heeft overtreden.

Lyon wil vandaag komst van Jason Denayer aankondigen

Lyon wil vandaag de komst van Rode Duivel Jason Denayer aankondigen. Dat liet voorzitter Jean-Michel Aulas verstaan na de 1-0-nederlaag van zijn club in Reims.

"We onderhandelen al twee dagen met Manchester City en ik denk dat we zaterdag een nieuwe verdediger kunnen voorstellen", vertelde Aulas. Franse en Engelse media meldden eerder dat Denayer in Lyon is om er over een transfer te praten.

Denayer speelt sinds 2012 in de jeugd van Manchester City en werd er in 2014 prof, maar kwam er nooit aan spelen toe. De voorbije seizoenen werd hij aan Celtic (2014-2015), Galatasaray (2015-2016 en 2017-2018) en Sunderland (2016-2017) uitgeleend.

Midtjylland: "Willen eerlijke prijs voor Sanneh"

't Wordt stilaan een welles-nietesspelletje. Nadat Bubacarr Sanneh (23) de wens uitsprak om naar Anderlecht te willen, laat nu ook Midtjylland zich gelden. "We laten Bubacarr niet zomaar gaan", zegt Svend Graversen, sportief directeur van de Deense club. "We hebben een carrièreplan voor hem en daar hoort het buitenland bij, maar hij mag enkel weg als we een eerlijke prijs krijgen." Volgens onze informatie wil Midtjylland minstens 8 miljoen euro, Anderlecht bood reeds 6. (PJC)

Cop naar Valladolid, Oulare naar Sclessin?

Duje Cop is op weg naar La Liga. De Kroatische aanvaller van Standard wordt tot het einde van het seizoen aan Valladolid verhuurd. De Spanjaarden bedongen ook een aankoopoptie. Door het vertrek van Cop is op Sclessin de baan vrij om een extra aanvaller aan te trekken. Standard denkt daarbij aan Obbi Oulare en startte ook al de gesprekken op met de gewezen aanvaller van Club Brugge. Oulare is eigendom van Watford, maar werd de voorbije seizoenen uitgeleend aan Zulte Waregem en Antwerp. (KDZ/SJH/VDVJ/TTV)

Morioka: "Geruchten over vertrek waren verrassing"

Ryota Morioka behoort dan toch nog tot de Anderlecht-plannen. De Japanner mocht gisteren een kwartier voor tijd invallen - zijn eerste speelminuten dit seizoen. "Ik heb ervan genoten", lachte Morioka, die nochtans op weg naar de uitgang leek in het Astridpark.

Paars-wit was bereid om de Japanner te laten gaan na een slechte voorbereiding. "De geruchten over een vertrek waren ook voor mij een verrassing", aldus de middenvelder. "Of ik ga blijven? (twijfelt) Ik weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Op dit moment doe ik mijn best voor Anderlecht." Met Vanhaezebrouck had Morioka alvast een positief gesprek. "Voor mij is het belangrijk om elkaar te kennen. Als ik niet weet hoe de coach over me denkt, hoe kan ik dan goed spelen?" (VDVJ)

Alleen Mogi Bayat kreeg dure Teodorczyk weg

Lukasz Teodorczyk (27) gaat naar Udinese, met dank aan... Mogi Bayat. Hoe heeft de makelaar die niet meer welkom was op Anderlecht dat voor elkaar gekregen? En welke som vangt paars-wit voor de Poolse spits? Lees het HIER!