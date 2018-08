TT. Soap rond Boyata blijft duren - Napoli geeft Ochoa op - (Nog) geen witte rook voor Engels - Kortrijk haalt broodnodige versterking binnen De voetbalredactie

11 augustus 2018

08u08 5 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Kortrijk haalt Imoh Ezekiel terug naar België

KV Kortrijk heeft zich versterkt met Imoh Ezekiel. Dat heeft de West-Vlaamse club vandaag gemeld. De 24-jarige Nigeriaanse aanvaller ondertekent in het Guldensporenstadion een contract voor drie seizoenen.

Ezekiel vierde in 2012 zijn debuut in de Jupiler Pro League bij Standard, waar hij al snel uitgroeide tot sterkhouder. In 2014 maakte de aanvaller de overstap naar Al-Arabi. Hij bleef eigendom van de club uit Qatar tot 2014, maar werd ondertussen wel uitgeleend, opnieuw aan Standard en aan Anderlecht. Na nadien passages bij het Turkse Konyaspor en het Spaanse Las Palmas keert Ezekiel nu dus terug naar België.

Kortrijk zal de goals van Ezekiel goed kunnen gebruiken, want het team van coach Glen De Boeck heeft zijn start met een punt uit drie wedstrijden gemist. Vrijdag verloor KVK nog met 3-0 bij Club Brugge. Op de volgende speeldag krijgt Kortrijk Oostende over de vloer.

🙌 Welkom bij KV Kortrijk! #WelcomeImoh

🔴⚪️ #COYR

✍️ 2021

#️⃣ ③⑨

🤝 #KVKStrongerTogether



➡️ https://t.co/fHvOu77sUp pic.twitter.com/oTAQS58lY8 KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link

Transferitis bij Boyata

De soap rond Dedryck Boyata (27) blijft duren. Nadat Celtic een bod van Fulham op de Belg geweigerd had, paste de speler gisteren voor de training. De officiële reden voor die afwezigheid was een rugblessure, maar Schotse media menen dat Boyata de druk op de clubleiding wil opvoeren. De Rode Duivel hoopt nog steeds op een lucratieve overgang. (PJC)

Engels (even?) terug naar Olympiakos

Engeland lonkte, maar finaal vond Björn Engels (23) geen overeenkomst over het Kanaal. De Belgische verdediger sloot dan maar weer aan bij Olympiakos, waar hij niet langer tot de plannen behoort. Een transfer blijft de meest aangewezen optie deze zomer. (PJC)

Ochoa uit beeld: Napoli mikt op Tatarusanu

Napoli lijkt de piste Guillermo Ochoa (32) verlaten te hebben. De Italiaanse club van Dries Mertens is nog op zoek naar een doelman en sprak met Standard over zijn Mexicaanse nationale doelman. Die gesprekken liepen spaak en nu onderhandelt Napoli volgens Italiaanse media met de Roemeense doelman Ciprian Tatarusanu (32) van Nice. Hij kwam vorig seizoen uit voor het Franse Nantes en was daarvoor al actief in de Serie A bij Fiorentina. (KTH/SJH)

Cop naar Griekenland?

Volgens Griekse media heeft Panathinaikos interesse in Duje Cop (28). Het is alleen erg twijfelachtig of Standard wil meewerken aan de uitleenbeurt die de Griekse club in gedachten heeft. (SJH/FDZ)