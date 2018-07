TT. "Ronaldo in Turijn op huizenjacht" - Proto voor drie jaar naar Lazio - Futsalkampioen Halle-Gooik slaat opnieuw hard toe De voetbalredactie

04 juli 2018

16u30

Futsalkampioen Halle-Gooik slaat opnieuw hard toe

FP Halle-Gooik, de kampioen in ons zaalvoetbal, heeft opnieuw hard toegeslagen op de transfermarkt. Diogo Guimarães de Lana Castro, kortweg Diogo, is 32 en komt over van Sporting Club de Portugal. Hij tekende een contract voor 3 seizoenen bij de Pajotters.

Met Diogo komt een brok ervaring met een enorm palmares naar België:

- Tweevoudig Uefa Futsal Cup finalist

- 3-voudig Portugees kampioen met Lissabon

- 2-voudig Frans kampioen met Parijs

- 2-voudig Belgisch kampioen met Chatelineau en Charleroi

- 3-voudig Belgisch bekerwinnaar

- 2-voudig Frank bekerwinnaar

- Portugees bekerwinnaar

Diogo speelde in zijn beginjaren reeds 3 jaar in België voor Charleroi, Chatelineau & Morlanwelz. Zijn komst moet Halle-Gooik op het europese vlak een enorme surplus geven.

Standard neemt Cavanda definitief over van Galatasaray

Luis Pedro Cavanda (27) is ook komend seizoen speler van Standard. De Rouches huurden hem van het Turkse Galatasaray en hebben nu een akkoord om de Belgisch-Angolese rechtsachter definitief over te nemen.

"Standard de Liège, Galatasaray SK en Luis Pedro Cavanda zijn tot een akkoord gekomen: de Belgo-Angolese verdediger maakt definitief de overstap naar Standard", bevestigt de bekerwinnaar en vicekampioen vandaag.

Cavanda is een jeugdproduct van Standard. Na passages in Italië bij Lazio, Torino en Bari en in Turkije bij Trabzonspor en Galatasaray keerde de tweevoudige Rode Duivel vorige zomer terug naar Sclessin. Onder Ricardo Sa Pinto, die inmiddels is vervangen door Michel Preud'homme, speelde hij 33 wedstrijden (1 goal, 1 assist).

Red Flame Yana Daniëls trekt naar Liverpool

Red Flame Yana Daniëls heeft vandaag bekendgemaakt de overstap te hebben gemaakt naar de Engelse topclub Liverpool. De aanvalster komt over van Bristol City. Haar contractduur werd niet bekendgemaakt.

"Dit is een fantastische overgang voor mij", legde de 26-jarige Daniëls op de clubwebsite uit. "Ik kijk er heel erg naar uit te werken met coach Neil Redfearn en de speelsters. De kern heeft veel potentieel en ik ben ervan overtuigd dat we een sterk jaar tegemoet gaan. Vanaf het moment dat ik hoorde dat Liverpool geïnteresseerd was, wilde ik naar geen enkel ander team meer gaan."

Daniëls kwam in het verleden ook al uit voor OH Leuven, Lierse, FC Twente en Anderlecht en is 37-voudig Red Flame.

Liverpool werd het voorbije seizoen zesde in de Women's Super League, Bristol City achtste.

I am truly honoured to announce I’ll be playing in the Liverpool jersey for the common two seasons. A childhood dream comes true 🙏🏻 pic.twitter.com/HCRDhu6eSz Yana Daniëls(@ Daniels_Yana) link

Inter Milaan haalt Argentijnse spits Lautaro Martinez

Inter Milaan heeft zijn selectie versterkt met de Argentijn Lautaro Martinez. De 20-jarige aanvaller komt over van Racing Club, nabij Buenos Aires, en tekende tot 30 juni 2023.

Inter betaalt voor de centrumspits (1m74) een transfersom van naar verluidt 23 miljoen euro. Martinez scoorde vorig seizoen 18 doelpunten in 27 wedstrijden. Eind maart maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg in de oefeninterland tegen Spanje, die met 6-1 werd verloren. De spits mocht toen een half uur meespelen in plaats van Higuain. Bij Inter wordt Martinez ploegmaat van Radja Nainggolan, die AS Roma verliet.

Official: #WelcomeLautaro! 📣⚫🔵



The Argentine has signed a five-year contract ✍



👉 https://t.co/MvR9YJh9US #InterIsHere #FCIM pic.twitter.com/cLbheVvJ66 Inter(@ Inter_en) link

Coutereels, Coryn en Demeyere verlengen bij Lille

Een driedubbele slag voor Lille Feminine. Onze landgenotes Maud Coutereels, Jana Coryn et Silke Demeyere hebben hun contract met één jaar verlengd. De drie dames arriveerden twee seizoenen geleden bij de Franse club en zullen dus ook volgend seizoen te bewonderen zijn in het truitje van Lille.

🔴 Une bonne nouvelle pour la section #féminine 👊 @JanaCoryn, @Maud2316 Coutereels et @SilkeDemeyere poursuivent l'aventure avec le @losclive pour la saison 2018-2019 👏👏

La réaction des 3 @BelRedFlames ➡ https://t.co/lvhjnvH9do pic.twitter.com/V6Xlw6b8MR LOSC Féminines(@ LOSC_Feminines) link

"Ronaldo in Turijn op huizenjacht"

Gisteren meldden we u al dat Juventus en Ronaldo in volle onderhandelingen zitten, vandaag wordt dat bericht extra kracht bijgezet door een bekende Italiaanse journalist. Arjun Pradeep weet immers dat de Portugese vedette op huizenjacht zou zijn in Turijn. 'CR7' zou zijn oog hebben laten vallen op een villa gelegen tussen de bergen mét drie zwembaden. Ook het Spaanse Marca geeft te kennen dat de sensationele overgang alweer een stapje dichter bij is.

Proto legt medische testen af bij Lazio

Niets lijkt een overgang nog in de weg te staan. Silvio Proto was op overschot bij het Griekse Olympiakos en maakt nu de oversteek naar Italië. Vanochtend legt de 35-jarige Belgische doelman zijn medische testen af bij Lazio. Proto zal er een contract voor drie seizoenen tekenen.

Visite mediche in corso per il portiere belga 🚴‍♂️ pic.twitter.com/MDTc6554Ys S.S.Lazio(@ OfficialSSLazio) link

UFFICIALE :handshake:



:white_circle::large_blue_circle: @Silvio_Proto1 è un nuovo calciatore de #LaPrimaSquadraDellaCapitale! #WelcomeProto :memo: https://t.co/EbCq9Kx6fI pic.twitter.com/cy3o04unLL S.S.Lazio(@ OfficialSSLazio) link

🏥 Silvio #Proto è arrivato in @ClinicaPaideia pic.twitter.com/7TouCmV9n5 S.S.Lazio(@ OfficialSSLazio) link

Genk wil 8 miljoen voor Pozuelo

Langs de inkomende kant is het huiswerk van Racing Genk nagenoeg af. "Op een linksvoetige centrale verdediger na zijn wij rond", vertelde technisch directeur Dimitri de Condé. "We willen klaar zijn bij de start van het seizoen, daarom dat de nieuwkomers hier ook zo snel staan."

De Condé wel nog rekening met een aantal mogelijke vertrekkers. Zo zijn er nu vier diepe spitsen. Karelis en Samatta worden bij de mogelijke vertrekkers genoemd. "De spelers moeten zich maar tonen. Nadien zullen we bepalen wie zich verder binnen Genk kan ontwikkelen." En dan is er nog Pozuelo. De roep uit zijn thuisland weerklinkt steeds luider, maar 'Pozo' geeft niet de indruk dat hij absoluut weg wil. "Hij traint gretig en hij ziet er gelukkig uit. Hij zal ook niet zomaar vertrekken. Onder de 8 miljoen kan er geen sprake zijn van een transfer." (KDZ)

Olayinka blijft bij AA Gent

Peter Olayinka (22) blijft bij AA Gent. Dat is de conclusie na onderhandelingen met Slavia Praag, dat gisteren naar Gent afzakte om de Nigeriaanse aanvaller over te nemen. Slavia Praag, dat in Chinese handen is, zou komen met een miljoenenbod. Maar uiteindelijk bleek de aanbieding van de Tsjechen ruim onvoldoende voor AA Gent. In bestuurskringen viel dan ook te horen dat AA Gent het beu is en dat Olayinka niet meer weg mag. Peter Olayinka werd het voorbije seizoen door AA Gent uitgeleend aan Zulte Waregem, waar hij goed was voor 11 goals en 15 assists. Dit seizoen moet hij een mogelijk vertrek van Moses Simon opvangen. (RN)

Badji definitief weg bij Anderlecht

Anderlecht heeft zich kunnen ontdoen van Stephane Badji. De Senegalees van 28 trekt met een definitieve transfer naar Bursaspor. Vorig seizoen werd hij door Anderlecht aan Kayserispor verhuurd. Paars-wit zou zo'n 700.000 euro vangen voor de verdedigende middenvelder. (MJR)