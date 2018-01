TT: Preud'homme aan de slag in Frankrijk? - United lijkt City hak te gaan zetten - Makelaar Stanciu komt bemiddelen De voetbalredactie

06u46 0 BELGA Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Preud'homme in wachtkamer van Bordeaux

Door de 0-1-zege in Troyes is het mogelijk nog niet voor deze week, maar Bordeaux maakt hoe dan ook werk van een nieuwe coach. Hun droomkandidaat: Michel Preud'homme - de jongste maanden genietend van een sabbatjaar in het zuiden van Frankrijk. Hij moet met zijn knowhow en drive Bordeaux uit de grijze middenmoot van de Ligue 1 halen. Iets waar Jocelyn Gourvennec tot dusver niet in slaagt. Fans eisen daarom zijn ontslag. Zeker na de uitschakeling in de beker.

Bordeaux zal evenwel contact moeten opnemen met Club Brugge, wil het Preud'homme aantrekken. De kampioenenmaker van blauw-zwart ligt er namelijk nog onder contract tot juni 2019 - een bewuste keuze, zodat andere Belgische clubs Preud'homme niet meteen zouden overtuigen om bij hen aan de slag te gaan.Maar nu het om Bordeaux gaat, is het maar de vraag of Club effectief een transfersom zal vragen... Bij Preud'homme zou het in elk geval weer kriebelen om T1 te worden. (NP)

Man United heeft persoonlijk akkoord met Alexis Sánchez

Manchester United haalt mogelijk een slag thuis op stadsrivaal Man City. De club heeft een persoonlijk akkoord met Alexis Sánchez, die absoluut weg wil bij Arsenal. Alleen met 'The Gunners' zijn ze er nog uit, maar Arsène Wenger gaf na de nederlaag tegen Bournemouth aan dat het snel kan gaan. "Binnen de 48u." De Chileen, die weigert bij te tekenen in Londen, leek lang op weg naar Man City, waar hij herenigd zou worden met Pep Guardiola. Alleen zette City zijn manager, speler en Arsenal vrijdag voor het blok: gedaan met opbodspelletjes. Uit principe wilde de leider niet boven een bepaalde prijs te gaan. Niet meer dan 22 miljoen euro voor een speler die over zes maanden vrij beschikbaar is. Met een hoger commissieloon voor Sánchez' manager wurmde United zich helemaal in de race. De aanvaller zat gisteren niet meer in de kern bij Arsenal. (KTH)

Makelaar Stanciu komt bemiddelen

De soap heeft lang genoeg aangesleept voor Anamaria Prodan, de makelaar van Nicolae Stanciu (24). Anderlecht vond nog steeds geen akkoord met Sparta Praag over een definitieve transfer voor de Roemeense spelmaker - de Tsjechen willen de minimumprijs van vijf miljoen euro niet op tafel leggen - en dus komt Prodan vandaag hoogstpersoonlijk naar Brussel om te praten. Bedoeling is om paars-wit te vragen zich toegeeflijker op te stellen. Van Holsbeeck is evenwel niet bereid om Stanciu voor een beperkt bedrag te laten gaan. Hij wil het verlies op de man van tien miljoen beperken, ook al omdat hij van de geïnde centen afhankelijk is om zelf inkomende transfers te doen. Stanciu zelf hoopt, ondanks Turkse interesse, nog steeds naar Praag te gaan. (PJC)

Batshuayi wacht op Sevilla

Het is wachten op de definitieve 'ja' van Chelsea. Sevilla drukt door voor een uitleenbeurt van Michy Batshuayi (24). De spits, die zelf ook zin heeft in een Spaans avontuur, kwam zaterdag weer niet van de bank en is zijn situatie in Londen grondig beu. Met het oog op het WK hoopt hij bij Sevilla meer minuten te kunnen maken. Hij moet er de concurrentie aangaan met onder anderen de Fransman Wissam Ben Yedder, maar een echte diepe spits en doelpuntenmaker heeft de nummer zes uit La Liga momenteel niet in zijn rangen. Chelsea is bereid mee te werken aan een oplossing voor Batshuayi op één voorwaarde: dat het een waardige vervanger vindt. Die zoektocht loopt stroever dan verwacht. Zelfs de naam van Andy Carroll (West Ham) valt.

Batshuayi tekende tijdens het EK van 2016 met hoge verwachtingen op Stamford Bridge, maar kon er zich nooit opwerken. Coach Antonio Conte was nooit een fan. En met Diego Costa en Alvaro Morata had hij in de pikorde twee betere spitsen voor zich. 'Batsman' beleefde zijn hoogtepunt in mei toen hij Chelsea als supersub de titel bezorgde op West Bromwich.

RC Genk: bod op Seck afgewezen

Racing Genk zag afgelopen weekend een eerste bod op Ibrahima Seck (28) afgewezen. De Senegalese middenvelder is prioriteit voor coach Clement, maar de Limburgers boden dixit Waasland-Beveren "ruim onvoldoende". De Waaslanders willen Seck niet zomaar laten vertrekken, en zeker niet naar Genk, dat eerder al Clement wegkaapte. W-B heeft onverwacht een extra troef achter de hand: Seck wordt namelijk van dichtbij gevolgd door zijn bondscoach Aliou Cissé. Wil Seck mee naar het WK deze zomer, dan kan hij het zich niet permitteren om 'het uit te hangen' mocht een transfer naar Genk niet doorgaan. De niet nader genoemde club uit de Ligue 1 die ook interesse toonde in Seck, haakte intussen af na het horen van de looneisen van de speler. (MVS/KDZ)

Scholz houdt het been stijf

Zaterdag weer geen Alexander Scholz op training bij Standard. De Deense verdediger houdt het been stijf en traint voorlopig niet mee. Officieel door een blessure. Scholz hoopt te vertrekken - het eerste bod van Club Brugge werd geweigerd. Standard deed een tegenvoorstel en wilde Jordi Vanlerberghe in de deal betrekken, maar dat ziet Club dan weer niet zitten. De Rouches houden vast aan een vraagprijs van minstens 2 miljoen euro. (FDZ)

Transfer Bongonda vandaag rond?

Het geduld van Zulte Waregem wordt flink getest. Trabzonspor moet nog steeds enkele formaliteiten in orde brengen vooraleer de transfer van Theo Bongonda volledig rond is. De voorzitter van de Turkse club gaf wel zijn woord dat alles begin deze week afgehandeld wordt. Normaal geraakt Bongonda dus op tijd speelgerechtigd voor het belangrijke competitieduel tegen KV Mechelen. Bala en Severin kunnen rekenen op belangstelling uit Nederland, Baudry uit Frankrijk. (VDVJ)

