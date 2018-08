TT. "Pogba naar FC Barcelona, waar hij voor vijf jaar en voor wekelijks 385.000 euro kan tekenen" - Dendoncker geeft vertrekwens niet op, Anderlecht snuffelt aan vervanger De voetbalredactie

08 augustus 2018

11u58 1 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

"Pogba naar FC Barcelona"

Zorgt de verzuurde relatie tussen José Mourinho en Paul Pogba nog voor een ophefmakende transfer? Volgens het Britse Daily Mail bestaat de kans dat de Franse middenvelder naar FC Barcelona trekt, met wie de wereldbekerwinnaar al een persoonlijk akkoord zou hebben voor een contract van vijf jaar goed voor een jaarsalaris van 20 miljoen euro of 385.000 euro per week. Een deal die ongetwijfeld als muziek in de oren klinkt voor de Nederlands/Zweedse makelaar Mino Raiola, die twee jaar geleden van Pogba de toenmalig duurste speler ter wereld maakte toen hij de overstap van Juventus naar Manchester United maakte voor 100 miljoen euro. Pogba (25) heeft er een wisselvallig seizoen opzitten waarin hij geregeld geconfronteerd werd met de banbliksems van 'The Special One', waarna hij met Frankrijk op het WK zijn gelijk haalde en zich tot een van de uitblinkers kroonde.

In principe heeft Barcelona nog enkele weken de tijd om de ploegmaat en vriend van Fellaini en Lukaku weg te halen op Old Trafford, maar Man Utd van zijn kant heeft slechts tot morgen 18u om een vervanger te contracteren. Meteen ook de reden waarom de deal onwaarschijnlijk lijkt en FC Barcelona, dat eerder al de Chileen Arturo Vidal binnenhaalde, ook naar de beloftevolle Ajax-middenvelder Frenkie de Jong (21) kijkt. Al heeft Ajax via zijn sportief directeur Marc Overmars laten weten dat zowel de Jong net als de andere youngsters Matthijs De Ligt (18) en Donny van der Beek (21) zelfs niet voor een fenomenaal bedrag weg mag.

Sint-Truiden haalt spits uit Sierra Leone weg bij Zweedse Dalkurd

Sint-Truiden heeft zich versterkt met de 23-jarige Sierra Leonees Mohamed Buya Turay. De spits komt over van het Zweedse Dalkurd en ondertekende op Stayen een contract voor drie seizoenen, zo maakte STVV woensdag bekend.

Buya vond in Zweden in dertien wedstrijden negen keer de weg naar de netten en dus moest er stevig wat geld op tafel komen om de aanvaller los te weken. Volgens Belgische media zou STVV dan ook twee miljoen euro betaald hebben, een clubrecord voor de Truienaars.

Promovendus Wolverhampton strikt Adama Traoré

De Engelse promovendus Wolverhampton Wanderers heeft zich verzekerd van de diensten van winger Adama Traoré. De 22-jarige Spanjaard komt over van tweedeklasser Middlesbrough en ondertekende bij de Wolves een contract voor vijf seizoenen, zo maakte de club vandaag bekend. Volgens Britse media is er een bedrag van twintig miljoen euro met de transfer gemoeid.

Vorig seizoen was hij bij Middlesbrough in The Championship goed voor vijf doelpunten en tien assists. Hij werd er uitgeroepen tot speler van het seizoen en greep met de club nipt naast de promotie naar de Premier League.

Eerder tekenden ook al Rui Patricio, Jonny Castro Otto, Joao Moutinho en Raul Jimenez een contract bij de Wolves, die voor het eerst sinds 2012 in de Premier League aantreden.

Lewandowski schikt zich in langer verblijf

De Poolse steraanvaller Robert Lewandowski schikt zich in zijn lot en blijft gewoon bij Bayern München. Trainer Niko Kovac maakte in een gesprek met de krant Bild een einde aan alle speculaties over een mogelijk vertrek van de Pool. De nieuwe coach van de Rekordmeister heeft met Lewandowski gesproken.

"Robert weet hoe ik over hem denk en wat ik van hem verwacht", aldus Kovac. "Hij behoort wereldwijd zeker tot de top 3 van aanvallers. We zullen hem daarom zeker niet loslaten. Dat is de mening die ik hem heb meegegeven. Robert heeft dat geaccepteerd." Lewandowski is de afgelopen maanden herhaaldelijk met andere clubs in verband gebracht. De 29-jarige aanvaller heeft nog een contract bij Bayern tot medio 2021.

Usain Bolt krijgt testperiode bij Australische profclub

De Jamaicaanse voormalige topsprinter Usain Bolt werkt vanaf deze maand een testperiode van onbepaalde duur af bij de Australische profclub Central Coast Mariners met als doel een profcontract te versieren, zo maakte de club woensdag bekend.

"Zijn trainingsprogramma is opgesteld om aan te tonen of hij al dan niet het vereiste niveau kan halen om een profcontract te rechtvaardigen", klinkt het bij de club. "Dat kan drie weken duren, maar ook drie maanden. Of wie weet nog langer. De tijd zal het ons leren."

Bolt zette vorig jaar in augustus op het WK in Londen een punt achter zijn indrukwekkende atletiekcarrière. De achtvoudig olympisch kampioen en wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter mocht de voorbije maanden al meetrainen bij de Duitse topclub Borussia Dortmund (in maart) en het Noorse Stromsgodset (in juni).

Bij Central Coast Mariners krijgt Bolt, die een grote fan is van Manchester United, de kans om zich te bewijzen bij de club uit Gosford, een stad zo'n 75 km ten noorden van Sydney. "Ik kijk ernaar uit naar Australië te komen", bekende Bolt. "Het is mijn droom om profvoetballer te worden. Ik weet echter dat het veel werk en trainingen zal vragen."

Levante toont ook interesse in Esiti

Levante heeft Moses Simon voor 5 miljoen overgenomen van AA Gent, maar de Spaanse club heeft haar oog laten vallen op nóg een speler van de Buffalo's. Met name Anderson Esiti (24) staat er in de belangstelling. Een concreet bod is er wel nog niet uitgebracht voor de Nigeriaanse middenvelder. De Panamese WK-ganger José Luis Rodriguez, die vorige week naar de B-kern werd verwezen, is op weg naar het Turkse Trabzonspor. (RN)

Anderlecht doet weer poging voor Sanneh

Wie niet waagt, niet wint. En dus overweegt Anderlecht een nieuwe poging te doen om Bubacarr Sanneh (23) weg te halen bij Midtjylland. Eerder weigerden de Denen al een bod van paars-wit voor de verdediger, omdat het op de sterkhouder rekende in de voorrondes van de Champions League. Na de uitschakeling tegen Astana is het evenwel bereid om opnieuw te luisteren naar voorstellen. Midtjylland wil naar verluidt minstens vijf miljoen euro vangen voor de Gambiaans international. (PJC)

Gambia defender Bubacarr Sanneh’s FC Midtjylland were knocked out of the UEFA Champions League after goalless draw V Kazakh champions FC Astana.



The Danish champions lost 2-1 in 1st leg in Kazakhstan.



They now face Welsh champions The New Saints FC in Europa League 3rd round. pic.twitter.com/Pk7NSakjKY Modou Lamin Beyai(@ modoubeyai) link

Dendoncker geeft hoop op transfer niet op

Leander Dendoncker hervat vandaag de trainingen bij Anderlecht. Niet meteen met volle goesting, want de Rode Duivel heeft nog steeds zijn zinnen op een transfer gezet. En ook Anderlecht rekent in principe niet meer op zijn kapitein van vorig seizoen. Dendoncker wisselde onlangs van manager en gaf aan de bekende Nederlandse makelaar Rob Jansen - sterk aanwezig op de Engelse markt - een tijdelijk mandaat om een nieuwe club te zoeken. Jansen onderhandelt met verschillende clubs, maar geen enkele interesse is momenteel concreet.

Dendoncker probeert de focus weer op Anderlecht te richten. Maandag doorstond hij de klassieke fysieke testen moeiteloos, het resultaat van dagelijkse training op vakantie op Ibiza. Dendoncker hoopt, zolang een transfer zich niet aandient, opnieuw in actie te kunnen komen bij Anderlecht. (MJR)

Interesse voor De Mets & Verboom

Er is belangstelling voor enkele spelers op overschot. Zo toont Beerschot-Wilrijk interesse in Gertjan De Mets. Voor Bryan Verboom lopen er onderhandelingen met een club uit Cyprus.

Jordi Cruijff kiest voor avontuur in China

De Nederlander Jordi Cruijff is de nieuwe hoofdcoach van de Chinese eersteklasser Chongqing Lifan, zo maakte de club vandaag bekend.

De 44-jarige Jordi, de zoon van de legendarische Johan Cruijff, is er de opvolger van de Portugees Paulo Bento, die vorige maand aan de deur werd gezet. Cruijff moet de club in de hoogste afdeling zien te houden. Halverwege het seizoen staan ze op de op twee na laatste plaats in de Chinese Super League.

Jordi Cruijff was de voorbije zes seizoenen in Israël bij Maccabi Tel-Aviv aan de slag, waar hij eerst sportdirecteur en later hoofdtrainer was.

