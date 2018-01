TT: ook Trebel en 'Teo' straks nog weg bij Anderlecht? - City lijkt het wel te kunnen schudden voor Hazard De voetbalredactie

30 januari 2018

06u36 1 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Hazard naar City? Never

Chelsea is stellig. Zelfs als Manchester City komende zomer een aanlokkelijk bod uitbrengt op Eden Hazard, zal de club niet plooien. De uittredende Engelse kampioen wil geen rivaal versterken met zijn beste speler. De naam van Hazard (27) ligt sinds een week op tafel bij City. Ze weten dat hij zijn contract, dat afloopt in 2020, voorlopig niet wil verlengen en andere horizonten hoopt op te zoeken. Guardiola wil er nog een aanvaller van wereldklasse bij en hij is gek van de Rode Duivel. City gaf nooit meer dan 76 miljoen euro uit voor een speler - Kevin De Bruyne - maar denkt eraan deze zomer fors in een topper te investeren. Hazard is bij Real de tweede naam op de lijst, na Neymar (PSG). Als hij toch geen contract wil tekenen, ziet Chelsea hem liever naar Real gaan dan naar City. (KTH)

Teo naar Duitsland?

Wellicht eindigt de transferactiviteit bij Anderlecht niet met Hanni en Morioka. Een nieuwe spits is, naast een extra verdediger, nog steeds prioriteit voor Vanhaezebrouck. De grootste kanshebber is Aleksandar Mitrovic (23), volledig op een zijspoor bij Newcastle. De Serviër staat te springen om Lukasz Teodorczyk (26) te vervangen. Anderlecht zoekt een oplossing voor de Pool, mogelijk komt die uit Duitsland. In de entourage van de aanvaller viel nogmaals te horen dat een exit deze winter tot de mogelijkheden behoort. Dat geldt ook voor Adrien Trebel (26) en Leander Dendoncker (22). De Fransman is uitermate gecharmeerd door het geflirt met Olympique Marseille, Dendoncker wil naar Engeland. In tegenstelling tot bij Teo lijkt paars-wit echter niet geneigd mee te werken aan een overgang.

U begrijpt: het worden twee drukke dagen op Neerpede. Gelukkig voor de titelkansen vertelde Van Holsbeeck ons gisteren: "Ik ga me smijten." Dat belooft. (PJC/MVS/MJR/RN/FDZ)

Bandé doet seizoen uit

Hassane Bandé blijft toch bij KV Mechelen. Ajax probeerde hem in de winterstop al los te weken, maar Malinwa wil hem niet laten gaan. Dat werd beslist na een vergadering gisterennamiddag. Ook de speler zelf heeft aangegeven te willen blijven. (FDZ)

RC Genk grijpt opnieuw naast transfertarget

Racing Genk mag andermaal een streep trekken door een beoogd transferdoelwit. Oghenekaro Etebo, de 22-jarige Nigeriaanse international van Feirense, legt het aanbod van Genk naast zich neer. Hij kiest voor een avontuur bij het Spaanse Las Palmas. Na Joseph Paintsil, de Ghanees van Ferencvaros, grijpt Genk dus opnieuw naast een broodnodige versterking voor de flank. Dimitri de Condé en Patrick Janssens hebben nog twee dagen om iets uit de hoge hoed te toveren. (KDZ)

Antwerp polst Cissé (Fulham)

Antwerp denkt er over na om Ibrahima Cissé (23) naar de Bosuil te halen. De middenvelder verliet vorig seizoen Standard voor Fulham, maar komt er maar met mondjesmaat aan spelen toe. Antwerp wil Cissé graag huren mét aankoopoptie, maar Fulham is niet meteen happig om een deal te sluiten. Afwachten of de Great Old de transfer kan afronden. Alexander Corryn kreeg een schorsingsvoorstel voor één speeldag naar aanleiding van zijn rode kaart in Charleroi. Antwerp stemde hier mee in. Hij mist de match van vrijdag tegen Waasland-Beveren. (SJH)

KVK huurt Amerikaanse City-verdediger

KV Kortrijk huurt bij Manchester City de Amerikaan Erik Palmer-Brown (20). Hij was als speler van Kansas City de kapitein van het Amerikaanse team dat de kwartfinale van de Wereldbeker voor U20 speelde. Palmer is een rechtsvoetige centrale verdediger waar PSG, Juventus, PSV en Ajax op aasden, maar die onlangs een contract voor 4,5 jaar tekende bij Manchester City. De Britten lenen hem uit tot het einde van het seizoen, mogelijk langer. Intussen lijkt centrale verdediger Vladimir Kovacevic de club vandaag te verlaten. (ESK)