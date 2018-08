TT. Olivier Deschacht op weg naar Lokeren - Panamees verlaat AA Gent - Barça-coach Valverde sluit exit van twee smaakmakers uit De voetbalredactie

24 augustus 2018

15u50 26 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt en in Engeland en Italië zit de transferperiode er al op, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Valverde houdt Dembélé en Rakitic in Barcelona

FC Barcelona rekent voluit op de Franse winger Ousmane Dembélé en de Kroatische middenvelder Ivan Rakitic. De twee werden in de pers genoemd als mogelijke vertrekkers deze zomermercato. Coach Ernesto Valverdo sluit evenwel de deur voor een exit van zijn twee sterkhouders.

“Vanzelfsprekend reken ik op Dembélé, hij heeft al heel wat speeltijd achter zijn naam bij ons”, zo verklaarde Valverde tijdens een persconferentie aan de vooravond van een verplaatsing naar Valladolid op de tweede speeldag van het Spaans kampioenschap. “Hij was al titularis in la Liga (3-0 tegen Alavés) en in de Spaanse Supercup (2-1 tegen Sevilla). We verwachten veel van hem”, voegde de coach van de Blaugrana daar nog aan toe.

De voormalige vleugelspeler van Dortmund kwam in de zomer van 2017 over voor het monsterbedrag van 147 miljoen euro (inclusief bonussen). In zijn eerste seizoen bij Barcelona werd hij geplaagd door blessures, hetgeen de geruchten over een mogelijke exit deze zomer voedde.

De Catalaanse pers maakte deze week ook gewag van interesse van PSG voor Rakitic, die in de WK-finale nog verslagen werd door het Frankrijk van Dembélé (4-2). Valverde toonde zich vastberaden over het onderwerp Rakitic, de onbetwiste titularis bij Barça sinds zijn komst in 2014: “Ivan is een fundamentele speler in onze ploeg en natuurlijk reken ik op hem, want zijn statistieken spreken voor zich. We weten allemaal hoe belangrijk hij vorig seizoen was”, sprak de coach. “Uiteraard begrijp ik dat, zoals wij geïnteresseerd zijn in spelers van andere clubs, ook andere clubs interesse kunnen hebben in onze spelers. Maar we rekenen op hem en ik verwacht dat hij blijft, zonder de minste twijfel”, benadrukte Valverde nog. “We zijn hier niet om handel te drijven met onze spelers, we zijn hier om wedstrijden te winnen en om onze trofeeënkast te vergroten”, klonk het nog.

Barcelona heeft zijn eerste verplaatsing van het seizoen voor de boeg, zaterdag op Valladolid. De laatste keer dat Messi en co er op bezoek waren, in 2014, wonnen ze met 0-1.

Ook José Rodriguez verlaat AA Gent

De wegen van José Rodriguez en AA Gent scheiden. De 20-jarige Panamees, die erbij was op het WK in Rusland, kiest voor een avontuur in La Liga bij Deportivo Alavés. Bij Gent vergaarde de youngster niet één minuut in het A-elftal. Met Ricardo Ávila zagen de Buffalo's onlangs nog een Panamees de club verlaten.

Lokeren neemt afscheid van aanvaller

Lewis Enoh verlaat Sporting Lokeren. De Kameroense aanvaller trekt naar het Roemeense FC Politehnica. Enoh streek in juli 2015 neer op Daknam, maar kon er zich nooit doorzetten. In 43 matchen was hij goed voor drie goals. "We bedanken hem voor zijn inzet voor onze club en wensen hem het beste bij zijn nieuwe werkgever", klinkt het op de clubwebsite van Lokeren.

Olivier Deschacht op weg naar Lokeren

Olivier Deschacht heeft dan toch (bijna) onderdak gevonden. De linkspoot is op weg naar Lokeren, waar hij voor één seizoen kan tekenen. De gesprekken gaan de goede richting uit. Als er geen kink in de kabel komt, tekent Deschacht morgen een contract op Daknam. Deschacht mocht eind vorig seizoen vertrekken bij Anderlecht. Tijdens het tussenseizoen trainde hij een tijdje mee bij eersteprovincialer Lochristi.

Sevilla laat Pareja gaan

Sevilla heeft het contract van de Argentijnse verdediger Nicolás Pareja (34) ontbonden. De ervaren verdediger is nu vrij om een nieuwe club te vinden. Sevilla nam Pareja in de zomer van 2013 voor 2,5 miljoen euro over van Spartak Moskou. De voormalig verdediger van Argentinos Juniors, Anderlecht en Espanyol speelde in vijf seizoenen bij Sevilla 121 wedstrijden. Hij won met de Spaanse clubs drie keer op rij de Europa League.

"We nemen vandaag afscheid van een groot voetballer en een groot mens", zegt voorzitter José Castro. "Hij heeft met ons prijzen gewonnen en maakte deel uit van ploegen die geschiedenis schreven voor Sevilla. Hij was belangrijk als speler, maar ook als kapitein die er voor zijn ploegmaats was."

Goodbye Captain! Thank you for your commitment and for everything you've given to the Club. Always one of our own 👏💪



Agreement for the release of Nico Pareja ➡️ https://t.co/mXhJHw2UUk#vamosmisevilla pic.twitter.com/OI1jf9PXxj Sevilla FC(@ SevillaFC_ENG) link

Charleroi haalt Nigeriaan Osimhen binnen

Charleroi heeft de opvolger voor de naar Club Brugge vertrokken Kaveh Rezaei nu ook officieel binnen. De 19-jarige Nigeriaan Victor Osimhen moet de Carolo's dit seizoen doelpunten bezorgen. Charleroi huurt Osimhen voor een seizoen met aankoopoptie. De spits is eigendom van het Duitse Wolfsburg waar hij sinds 2017 actief is. Hij kwam vorig seizoen bij het team van Koen Casteels in dertien wedstrijden niet tot een goal. Osimhen veroverde in 2015 met de Nigeriaanse u17 de wereldtitel en kroonde zich op het toernooi tot topschutter.

Cercle Brugge neemt afscheid van trio

Hector Rodas, Christophe Vincent en Javier Garcia Guillen verdedigen niet langer de kleuren van Cercle Brugge. Groen-zwart verhuurt verdediger Rodas voor een jaar aan het Spaanse AD Alcorcon, dat uitkomt in de Segunda Division. De 30-jarige Spanjaard maakte vorig seizoen deel uit van de kampioenenploeg. De Franse middenvelder Vincent en de Spaanse aanvaller Garcia Guillen zoeken definitief andere oorden op. De 25-jarige Vincent was sinds 2017 bij Cercle actief, de 22-jarige Garcia Guillen kwam vorig jaar over van het Spaanse Villarreal.

Na Mignolet moet nu ook Origi bij Liverpool blijven

Net als Simon Mignolet moet Divock Origi minstens tot januari bij Liverpool blijven. Onderhandelingen met Borussia Dortmund sprongen af. Liverpool wil enkel verkopen, Origi en de Duitse club stuurden aan op een huur met eventuele aankoopoptie. De Rode Duivel (23) haalde de voorbije weken niet eens de kern bij The Reds en zal moeten knokken voor zijn plaats. Hij bevindt zich in de pikorde achter Salah, Firmino, Mane, Shaqiri en Sturridge. Hij zal in de League Cup een selectie bij de achttien moeten afdwingen. Jurgen Klopp is niet rouwig dat Origi blijft. Op training toont hij een voorbeeldige mentaliteit. Bij Dortmund was hij overigens niet de eerste keus, wel Paco Alcacer van Barcelona. Eerder haakten Wolverhampton, Valencia en Watford ook al af voor Origi. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis bij Wolfsburg. Niet meteen een succes.

Besiktas hoopt vandaag of morgen de uitleenbeurt van Loris Karius af te ronden. Tegen wil en dank schuift Simon Mignolet dan weer een rijtje op, als back-upkeeper voor nummer een Alisson. Een zure promotie, want hij wil graag vertrekken op Anfield.

Sofyan Amrabat tekent voor vier jaar bij Club Brugge

Sofyan Amrabat is officieel een speler van Club Brugge. Dat liet blauw-zwart weten op Twitter. Hij tekent een contract van vier jaar bij de landskampioen. Club Brugge kondigde de komst van Amrabat aan in een ludiek filmpje waarop recordtransfer Kaveh Rezaei op Instagram zijn nieuwe ploegmakkers begint te volgen. Wanneer hij op een video plots Sofyan Amrabat ziet verschijnen, kijkt hij eens vreemd op. Aan de zijde van de spits staat Amrabat namelijk te glunderen.

NEWS | 📲👀👋 #KhoshAmadidKaveh Een foto die is geplaatst door null (@clubbrugge) op 24 aug 2018 om 10:10 CEST

"Ik denk dat het een heel mooie club is, vergelijkbaar met Feyenoord", vertelt Amrabat in een eerste reactie. "Trouwe supporters, altijd een goede sfeer, een echte volksclub. Ik had natuurlijk een gesprek met de mensen van de club en ik had er meteen al heel veel zin in. Wat voor een type speler ik ben? Ik ben een middenvelder die fysiek sterk is. Veel loopvermogen dus, maar ik denk ook dat ik voetballend goed ben. Dat zijn zo’n beetje mijn kwaliteiten."

Op 22-jarige leeftijd leert Amrabat de Jupiler Pro League straks kennen. "Het is een sterke competitie die heel erg fysiek is. Meer dan de Nederlandse competitie. Dus ik moet zorgen dat ik er klaar voor ben. Ook de Champions League is natuurlijk heel mooi. Ik heb dat vorig seizoen mogen meemaken met Feyenoord. Dat is het mooiste wat er is. Het hoogst haalbare als voetballer denk ik. Ik kijk er ontzettend naar uit om ook daar weer te voetballen. Tegen wie ik wil spelen in de Champions League? Ik hoop Real Madrid, Borussia Dortmund en Manchester United. Dat lijkt me wel een mooie loting. Spanje, Duitsland, Engeland en België. En dan gaan wij door (lacht). Ik hoop dat we een heel goed seizoen gaan draaien en kampioen worden. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Er staat ook een sterk team dus daar gaan we met z’n allen vol voor."

Dat de 22-jarige Amrabat talentvol is, weten ze in Nederland al langer dan vandaag. “Zonde dat Feyenoord zo’n talent laat gaan”, klinkt het over de grens. Lees er HIER meer over.

📽️💬 "Club Brugge is een hele mooie Club met trouwe supporters" #WelkomSofyan pic.twitter.com/hzIT3chFTg Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Officieel 🤝 | Sofyan Amrabat vertrekt naar @ClubBrugge:



Details ➡️ https://t.co/ixhxl08lY2 #Feyenoord pic.twitter.com/eHSLArE9k8 Feyenoord Rotterdam(@ Feyenoord) link

Nu de transfer van Amrabat officieel is, rest Club - tenzij het nog een opportuniteit kan strikken - enkel nog uitgaande transfers. Blauw-zwart is nog steeds op zoek naar onderdak voor een handvol overbodige spelers en heeft nog een week de tijd om voor hen een oplossing te vinden. Zo keert de Russische doelman Gabulov zo goed als zeker terug naar eigen land, terwijl Horvath in Brugge zal blijven. Van Rhijn hoopt op een nieuwe kans bij AZ, waar hij nog steeds meetraint. De transfer van Touba naar het Italiaanse Salernitana laat op zich wachten. Refaelov trekt volgende week naar Standard of Israël, afhankelijk van de wil van de Rouches. Coopman ten slotte heeft de clubs voor het uitkiezen, terwijl Vlietinck en Tomecak niet hoeven te vertrekken. (TTV)

Bölöni luidt de alarmbel: "Heb maar 2,5 spitsen"

De laatste week van de transferperiode gaat vandaag in en bij Antwerp zitten ze nog verlegen om enkele versterkingen. De Great Old haalde vorige week Omar Govea (22) nog in huis, maar Bölöni hoopt dat er straks voorin ook nog versterking komt. Een centrale verdediger en vooral één of twee extra aanvallers staan bovenaan het verlanglijstje. "Los van de blessure van Batubinsika willen we nog een verdediger", zegt de Roemeen. "Maar als je onze spelersgroep eens oplijst, dan kom je tot de conclusie dat we vooral voorin erg krap zitten. Ik tel momenteel 2,5 aanvallers in mijn selectie en dat is niet veel." Eén van de spelers die kans maakt om op de Bosuil neer te strijken is Dieumerci Mbokani (32). Bölöni werkte tussen 2008 en 2010 al met hem samen. "De Mbokani die ik toen gekend heb, zou een interessante versterking zijn, maar ik zeg wel degelijk de Mbokani die ik gekend héb." Obbi Oulare komt niet terug naar de Bosuil. Hij tekende gisteren voor Standard. "Of ik dat jammer vind? Dat doet er niet toe." (SJH)

Fiolic bijna van Genk

Volgens Kroatische media zou Racing Genk op het punt staan om de transfer van Ivan Fiolic (22) af te ronden. De creatieve middenvelder zou voor één seizoen worden gehuurd van Dinamo Zagreb met een optie tot aankoop. Bij Genk bevestigen ze enkel dat de gesprekken 'lopende' zijn. (KDZ)