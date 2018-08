TT. Napoli lijkt Ospina boven Mignolet te kiezen - Govea op weg naar Antwerp - Beerschot-Wilrijk huurt De Mets van Essevee - Wie pikt oudere broer Pogba op? De voetbalredactie

15 augustus 2018

17u21 8 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt en in Engeland zit de transferperiode er al op, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Ospina op weg naar Napoli

De nieuwe doelman van Napoli lijkt niet Mignolet maar wel David Ospina te worden, de Colombiaan die in Arsenal pas het nummer drie is na Cech en Leno maar recent wel in de goal van 'Los Cafeteros' stond op het WK. In Italiaanse media vandaag laat Napoli-voorzitter De Laurentiis verstaan dat de onderhandelingen vergevorderd zijn en ondertussen zou Ospina ook op weg zijn naar Italië. Een streep door de rekening van Mignolet, met wie Napels ook contact had. Dat bevestigde Mignolet's manager Nico Vaesen. "We zijn aan het praten maar er is nog geen akkoord. Liverpool is er alleszins gebaat bij een oplossing te vinden. Ze willen hem wel houden, maar hij wil en moet echt wel spelen. Simon verdient het om in een geweldig team onder de lat te staan." Na de komst van Alisson Becker is Mignolet een plaatsje gezakt in de rangorde op Anfield. Afgelopen zondag opteerde Klopp ervoor Karius op de bank te zetten zodat de situatie van Mignolet er vrij uitzichtloos uitziet.

Union versterkt selectie met Zuid-Afrikaanse spits Percy Tau

Union heeft de Zuid-Afrikaanse aanvaller Percy Tau toegevoegd aan de kern. Hij wordt voor een seizoen geleend van Premier Leagueploeg Brighton & Hove Albion, zo laat de Brusselse traditieclub vandaag weten.

De 24-jarige Tau werd vorige maand door Brighton & Hove Albion weggeplukt bij Mamelodi Sundowns. Met die club won hij in 2016 de Afrikaanse Champions League en werd hij twee keer Zuid-Afrikaans kampioen.

De Zuid-Afrikaan telt elf caps achter zijn naam en scoorde daarin vijf keer.

Union begon met 0 op 6 teleurstellend aan het nieuwe seizoen in 1B. Zaterdag (18 augustus) wacht een uitmatch tegen Westerlo.

L'attaquant Percy Tau rejoint l'Union jusqu'en fin de saison !



2️⃣4️⃣ ans

🇿🇦 Sud-Africain

📍 Attaquant

✍🏻 Prêt jusqu'en juin 2019

🔙 @Masandawana - @OfficialBHAFC



Plus d'infos : https://t.co/TPuaQDyrXB#WelcomePercy ! pic.twitter.com/i17sCga1iT Union Saint-Gilloise(@ UnionStGilloise) link

Duitse derdeklasser stuurt oudere broer Pogba door

Terwijl Paul Pogba hoge toppen scheert bij Manchester United en zich sinds kort wereldkampioen mag noemen, blijft zijn oudere broer Mathias vruchteloos op zoek naar een nieuwe club. De 27-jarige centrumspits mocht de afgelopen week testen bij de Duitse derdeklasser Uerdingen maar kreeg er nul op het rekest.

"Voor een nummer 9 heeft Mathias een goed lichaam en is hij sterk. Maar er hangen te veel kilo's rond zijn heupen", verduidelijkte coach Stefan Kraemer de afwijzing in Bild. "Mathias kon onze ploeg niets bijbrengen. Hij is alweer vertrokken."

De oudste Pogba zit sinds zijn vertrek bij het Nederlandse Sparta in de zomer van 2017 zonder ploeg. De vijfvoudig Guinese international heeft ook een verleden bij bescheiden clubs als Wrexham, Crewe Alexandra, Pescara, Crawley Town en Partick Thistle.

Spitsbroer van Christian Benteke, Wilfried Zaha, verlengt contract bij Crystal Palace

De Ivoriaanse spits Wilfried Zaha (25) heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Crystal Palace. Hij ligt nu vast tot 2023, zo maakte de Premier Leagueclub vandaag bekend.

Zaha is een jeugdproduct van Crystal Palace. Hij werd geboren in Ivoorkust maar belandde op jonge leeftijd in de opleiding van The Eagles. Daar debuteerde hij in 2010 in de eerste ploeg. Zaha speelt er al zijn hele carrière, op korte passages bij Manchester United en Cardiff City na.

In 288 wedstrijden deed de aanvaller de netten al 44 keer trillen voor de zuid-Londenaars, waar Zaha spitsbroeder is van Christian Benteke.

HE'S ALL PALACE!



We're delighted to announce that @wilfriedzaha has signed a contract extension, keeping him at #CPFC 🦅 until 2⃣0⃣2⃣3⃣



More: https://t.co/P6klx4sWCC pic.twitter.com/PRpNMuGVob Crystal Palace F.C.(@ CPFC) link

Gertjan De Mets uitgeleend aan Beerschot-Wilrijk

Beerschot-Wilrijk heeft deze ochtend de transfer van Gertjan De Mets afgerond. De 31-jarige verdedigende middenvelder wordt voor één seizoen uitgeleend door Essevee. De Mets was zes jaar lang titularis bij Kortrijk. Vorig seizoen werd hij verkocht aan streekgenoot Zulte Waregem, maar daar kon hij Francky Dury niet overtuigen. Daarom moest hij dit seizoen elders speelminuten zien te vergaren. Dat hoopt de Bruggeling nu bij de Kielse Ratten te kunnen doen.

"De voorbije dagen meldden zich enkele clubs uit 1A en 1B... maar na een duidelijk en positief gesprek met Stijn Vreven waaruit ik kon afleiden dat men mij erbij wilde, stond mijn keuze vast. Het wordt KFCO Beerschot Wilrijk", zei Gertjan De Mets in een eerste reactie op de website van Beerschot-Wilrijk.

Gertjan De Mets wordt tot het einde van het seizoen door @ESSEVEELIVE aan @beerschot_wlrk verhuurd! Veel succes @Gjdemets! #SportPlus pic.twitter.com/ltEObPaIIh SportPlus(@ SportPlusFM) link

Voetbal "Govea vandaag nog van Antwerp"

Omar Govea, de Mexicaanse smaakmaker bij Moeskroen vorig jaar, staat op het punt om Henegouwen in te ruilen voor Antwerpen. De 22-jarige Mexicaan heeft volgens de Spaanse krant Marca op een paar details na een akkoord met Antwerp. Verwacht wordt dat Govea deze namiddag zijn medische testen aflegt bij 'The Great Old' en nadien officieel wordt voorgesteld.

Malinovskyi verlengt contract bij Genk

RC Genk heeft aangekondigd dat de Oekraïense middenvelder Ruslan Malinovskyi zich tot 2022 heeft verbonden aan de club. De 25-jarige Malinovskyi speelt sinds januari 2016 voor Genk, dat hem eerst huurde van Shakhtar Donetsk en hem in de zomer van 2017 definitief vastlegde. De Oekraïner is sindsdien een van de Genkse sterkhouders, mede door zijn uitstekende vrije trappen.

Dit seizoen scoorde Malinovskyi, wiens vorige contract tot 2021 liep, al vijf doelpunten in de Europa League en Jupiler Pro League.

Paul Pogba blijft in Manchester

De interesse die FC Barcelona had in Paul Pogba, lijkt (even?) te gaan liggen. "Ik denk niet dat we deze zomer nog voor Pogba gaan, maar hij is een geweldige speler", zo liet Barça-directeur Ariedo Braida optekenen bij Radio Sportiva. Vorige week berichtten Engelse media nog over een persoonlijk akkoord tussen Pogba en de Catalaanse gigant - geruchten die gevoed worden door de schijnbaar verzuurde relatie tussen Pogba en Mourinho én makelaar Mino Raiola, die maar al te graag zijn cliënt een nieuwe megatransfer zag maken. Maar Manchester United heeft altijd gezegd aan Barcelona dat Pogba niet te koop is en na Pogba's goeie match vorige vrijdag in de opener tegen Leicester lijkt hij zelf ook niet geneigd aan te sturen op nog een vertrek. De Franse middenvelder droeg de kapiteinsband en zette al na vier minuten een elfmeter om in de 2-1-zege van de 'Mancunians'.

Rijsel leent Junior Alonso uit aan Celta de Vigo

Celta de Vigo neemt Junior Alonso, een 25-jarige Paraguayaanse centrale verdediger, op huurbasis over van Lille OSC. Dat meldde de Spaanse eerseklasser dinsdag. Celta de Vigo bedong ook een aankoopoptie voor de international.

Alonso maakte in januari 2017 de overstap van het Paraguayaanse Cerro Porteno naar Rijsel. Bij de Noord-Franse club ontpopte hij zich "als een betrouwbare pion, centraal, maar als het moet ook op links", klinkt het op de website van zijn nieuwe club. Alonso speelde op anderhalf jaar tijd 52 wedstrijden voor Rijsel.

✅ Pruebas en la #ClínicaRCCelta

✅ Firma en oficinas de @ASedeRCCelta

📸 ¡Júnior Alonso ya es celeste!

💙 #BenvidoJúnior #HaiMotivos pic.twitter.com/0NfZ8zyo2k RC Celta(@ RCCelta) link

AZ neemt IJslander Albert Gudmundsson over van PSV

AZ heeft de IJslandse aanvaller Albert Gudmundsson overgenomen van PSV. De 21-jarige international ondertekende een contract voor vier jaar in Alkmaar. Gudmundsson kwam vorig seizoen voor PSV negen keer in actie in de eredivisie en verdiende zelfs een plek in de IJslandse selectie voor het WK. Hij mocht in de laatste groepswedstrijd tegen Kroatië (1-2) vijf minuten voor tijd invallen.

"Ik heb voor AZ gekozen omdat ze me al langer volgen en omdat ze aanvallend voetbal spelen", zegt Gudmundsson op de website van zijn nieuwe werkgever. "Er zijn hier bovendien al veel IJslandse spelers geweest die het goed hebben gedaan. Met een paar van hen heb ik gesproken en ze waren positief over AZ." Landgenoten als Kolbeinn Sigthorsson, Johann Berg Gudmundsson en Gretar Steinsson gingen hem voor in Alkmaar.

Bij PSV kon de zesvoudig international (drie doelpunten) niet rekenen op veel speeltijd in de hoofdmacht. De IJslander speelde voornamelijk voor Jong PSV. In 63 wedstrijden in de Jupiler League maakte hij 28 doelpunten.

Spalletti langer bij Inter

Luciano Spalletti heeft zijn contract bij Inter met twee jaar verlengd, tot de zomer van 2021. Onder leiding van Spalletti eindigde de Milanese club afgelopen seizoen op de vierde plaats in de Serie A, waarmee Inter zich weer eens plaatste voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De 59-jarige Italiaan werkte eerder bij onder meer AS Roma en Zenit Sint-Petersburg. Inter, dat zich in de zomer versterkte met onder andere Radja Nainggolan, begint de Serie A zondag uit tegen Sassuolo.

De Gea toch langer bij United

Geen speler werd de afgelopen vijf jaar zo vaak in verband gebracht met Real Madrid als David de Gea, maar nu de Spaanse topclub Thibaut Courtois als nieuwe keeper heeft gepresenteerd wordt het eindelijk rustig rondom de goalie van Manchester United. Sterker nog: De Gea lijkt met een stevige contractverlenging ook de twijfel over een vertrek in de toekomst weg te willen nemen. BBC meldt dat United en De Gea het eens zijn over een meerjarige verlenging en verbetering van zijn contract dat nu nog een seizoen doorloopt. Engelse clubs mogen geen nieuwe spelers meer aantrekken, maar contracten van eigen spelers wel opwaarderen en verlengen. De Gea werd afgelopen seizoen voor de vierde keer gekozen tot speler van het jaar bij de 'Mancunians'.

Alex Song transfervrij naar FC Sion

Alexandre Song zal komend seizoen in de Zwitserse competitie te bewonderen zijn. De voormalige middenvelder van Arsenal en FC Barcelona, transfervrij na zijn passage bij Rubin Kazan, tekende een contract voor twee seizoenen bij FC Sion. De 30-jarige Kameroener trainde al enkele weken mee met de Zwitserse club.

De 49-voudige international speelde na zijn passage bij Barcelona op uitleenbasis bij West Ham United, om vervolgens naar het Russische Roebin Kazan te trekken. Daar liet hij zijn contract afgelopen winter al ontbinden.

[Mercato] Alex Song au FC Sion: c'est désormais officiel ! https://t.co/JGywBvxecZ ⚪🔴 #FCSion #WelcomeAlex #HopSion pic.twitter.com/8jj1PwiJaA FC Sion(@ FCSion) link

Valencia huurt Denis Cheryshev van Villarreal

Valencia huurt de Russische winger Denis Cheryshev tot het einde van het seizoen van de buren uit Villarreal.

De Valencianen halen zo dus opnieuw aanvallende versterking naar Mestalla, nadat ze eerder al Michy Batshuayi met een huurovereenkomst wegplukten bij Chelsea en Kevin Gameiro overnamen van Atlético Madrid. Met Simone Zaza en Rodrigo lopen er in Valencia al twee gereputeerde spitsen rond. De club komt dit seizoen uit in de Champions League, na de vierde plaats van vorig seizoen.

De 27-jarige Cheryshev was op het afgelopen WK basispion bij Rusland, dat tot ieders verrassing in eigen land de kwartfinales kon bereiken. Daarin bleek de latere vicewereldkampioen Kroatië te sterk.

Duitse verdediger Konrad op test bij Eupen

De Duitse centrale verdediger Thomas Konrad is momenteel op proef bij AS Eupen. Dat heeft de ploeg uit de Oostkantons laten weten.

De 28-jarige Konrad voetbalde laatst voor Vaduz uit Liechtenstein, dat uitkwam in de Zwitserse competitie. Voordien was hij actief bij Karlsruhe, Eintracht Trier en Dundee.

Eupen is dramatisch aan de nieuwe jaargang begonnen. Het ging in zijn drie partijen, op Club Brugge (5-2), thuis tegen Charleroi (1-4) en op Zulte Waregem (4-0) zwaar de boot in en staat samen met Moeskroen puntenloos laatste. Op speeldag 4 komt AA Gent over de vloer aan de Kehrweg.

Innenverteidiger - KAS Eupen testet Thomas Konrad ➡️https://t.co/4D1rbEmRPJ

Défenseur central - KAS Eupen teste Thomas Konrad ➡️https://t.co/IwWkpw4tTr KAS Eupen(@ kas_eupen) link

Franse international Nzonzi naar AS Roma

AS Roma heeft de Franse international Steven Nzonzi aangetrokken. De 29-jarige middenvelder komt over van Sevilla en kost de Romeinen naar verluidt rond de 30 miljoen euro. Op het twitterkanaal van AS Roma liet de club via een livestream zien hoe Nzonzi op het vliegveld van Rome wordt onthaald door honderden fans. Nzonzi, negenvoudig international, was een belangrijke kracht in de selectie van Didier Deschamps die de wereldtitel veroverde in Rusland.

🛬 Steven Nzonzi https://t.co/AaeJZ8TsU3 AS Roma(@ OfficialASRoma) link

Chelsea leent Bakayoko uit aan Milan

De Franse middenvelder Tiémoué Bakayoko wordt door Chelsea tot het einde van het seizoen uitgeleend aan AC Milan, zo maakten beide clubs vandaag bekend. De 23-jarige Bakayoko kwam vorig seizoen nadat hij getransfereerd werd van AS Monaco tot 43 duels voor The Blues, waarmee hij de FA Cup won. In de finale tegen Manchester United scoorde Eden Hazard toen van op de stip het enige doelpunt van de wedstrijd.

De Mets op zucht van Beerschot-Wilrijk

Gertjan De Mets (31) zal dit seizoen allicht de clubkleuren van Beerschot-Wilrijk verdedigen. De defensieve middenvelder wordt voor een jaar gehuurd van Zulte Waregem. De Mets moet wel nog zijn fysieke testen bij de Antwerpse club afleggen.

Peter Maes bevestigt interesse in zijn keeperstrainer

Het stond hier op HLN.BE zaterdag al, maar ondertussen heeft Lokeren-trainer Peter Maes op de lokale zender TV Oost bevestigd dat doelmannentrainer Erwin Lemmens mogelijk Thibaut Courtois volgt naar Real Madrid. "Het is mooi dat hij zo’n aanbieding krijgt", zegt Maes. "Maar we hopen dat hij blijft."

In een afrondende fase zitten de gesprekken nog niet. Toch heeft Thibaut Courtois tijdens de onderhandelingen over zijn miljoenentransfer naar Real Madrid een naam van een landgenoot op tafel gegooid. Die van Erwin Lemmens, doelmannentrainer van de nationale ploeg en Lokeren, met wie hij de voorbije jaren een uitstekende band heeft opgebouwd. Interesse die door Peter Maes op regionale zender TV Oost werd bevestigd. "Ik heb er met Erwin over gesproken", zegt Maes. "Het is natuurlijk fantastisch dat iemand zo'n aanbieding krijgt. Dat betekent dat hij veel kwaliteiten heeft. Wij zijn heel blij dat hij bij Lokeren is. De toekomst? Daar hebben we geen antwoorden op. We hopen dat hij blijft en dat we verder kunnen werken. Ik weet niet of Erwin zelf naar Real wil. Daar hebben we het nog niet over gehad. Ik denk dat het nog allemaal moet concretiseren."

Topkeepers nemen wel vaker een keeperstrainer mee naar hun nieuwe clubs, iemand waarop ze kunnen vertrouwen en van weten dat ze op speficieke onderdelen werken. Lemmens zelf heeft het voordeel dat hij Spaans spreekt – hij voetbalde tussen 1999 en 2005 zes jaar in de Primera Division.

Mönchengladbach volgt Denswil

Stefano Denswil staat op de radar van het Duitse Borussia Mönchengladbach. Afgelopen weekend reisde de hoofdscout van de Bundesligaclub af naar Jan Breydel om de verdediger zelf te bekijken. Van gesprekken tussen Club en Gladbach of een concreet bod is er nog geen sprake. Afwachten of er voor de Nederlander, die sterk aan het seizoen is begonnen, de komende twee weken nog iets beweegt. (TTV)

Randall Leal (KV Mechelen) keert terug naar Costa Rica

De Costa Ricaanse aanvallende middenvelder Randall Leal verlaat tweedeklasser KV Mechelen na 3,5 seizoenen en keert terug naar eigen land, waar hij een contract voor twee seizoenen ondertekende bij landskampioen Deportivo Saprissa, zo maakte de club uit San José bekend.

De nu 21-jarige Leal streek in de winter van 2015 neer bij Malinwa, dat hem had overgenomen van Belen FC. Achter de Kazerne kon hij nooit doorbreken en kwam de voormalige jeugdinternational niet verder dan negentien officiële duels.

Standard polst Omeonga

In de zoektocht naar een nieuwe middenvelder denkt Standard aan Stéphane Omeonga (22). De Belgische jeugdinternational moet vertrekken bij Genoa en zou oren hebben naar een terugkeer naar Sclessin, waar hij een deel van zijn jeugdopleiding afwerkte. Voorzitter Venanzi en assistent Ferrera hebben reeds contact opgenomen met Omeonga, maar een concreet aanbod kwam er niet. Ook SPAL en Frosinone tonen belangstelling, zij hopen de Luikenaar te huren met aankoopoptie. (PJC)

STVV verdient 40% op transfer Edmilson

De exit van Junior Edmilson (22) richting Qatar is mogelijk niet zo lucratief voor Standard als gedacht. STVV strijkt namelijk nog een fors deel van de transfersom op. Al-Duhail zou volgens meerdere bronnen 6 miljoen euro betaald hebben voor de Braziliaanse Belg van de Rouches. STVV heeft contractueel nog recht op 40 procent van de meerwaarde bij een doorverkoop. De Limburgers ontvingen in 2016 al 1,2 miljoen van de Rouches. Dus hebben ze nu nog recht op 40 procent van ongeveer 4,8 miljoen. Hetzij ongeveer 2 miljoen euro. Alleen is er nog onduidelijkheid over de transfersom die Standard voor Edmilson ontvangt en dus werd er nog niet afgerekend tussen beide clubs. STVV kaartte dit bij de Pro League aan en plant er een onderhoud met de Rouches over. (SJH)

Samuel Eto'o gaat in Qatar aan de slag

De 37-jarige Kameroener Samuel Eto'o zet zijn carrière voort in Qatar. De viervoudige Afrikaanse Voetballer van het Jaar tekende een contract bij Qatar Sports Club. Dat maakte de club uit Doha maandag bekend.

Eto'o, drie keer winnaar van de Champions League (2006, 2009, 2010), maakte eerder het mooie weer bij Real Madrid (1997-2000), Mallorca (2000-2004), Barcelona (2004-2009), Inter Milaan (2009-2011), Anzhi Makhachkala (2011-2013), Chelsea (2013-2014), Everton (2014-2015) en Sampdoria (2015). De jongste drie seizoenen verdedigde de spits in de Turkse competitie de kleuren van Antalyaspor (2015-januari 2018) en Konyaspor.